Kane ghi cú đúp phạt đền cho Bayern

ĐứcTiền đạo Harry Kane có hai bàn phạt đền và một kiến tạo, giúp Bayern đè bẹp đội khách Hoffenheim 5-1 ở vòng 21 Bundesliga.

Bayern bước vào cuộc tiếp đón Hoffenheim tại Allianz Arena tối 8/2 với áp lực hiếm thấy, khi lần đầu không thắng hai trận Bundesliga liên tiếp dưới thời HLV Vincent Kompany (thua Augsburg 1-2 và hòa Hamburg 2-2). Trong khi đó, Hoffenheim hành quân đến Munich với phong độ cao nhất giải, toàn thắng cả năm trận từ đầu năm 2026, qua đó cân bằng kỷ lục chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử CLB.

Tuy nhiên, mọi lợi thế tinh thần của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. Ngay phút 17, trung vệ Kevin Akpoguma nhận thẻ đỏ trực tiếp vì kéo áo Luis Diaz trong vòng cấm, khiến Hoffenheim vừa mất người vừa phải chịu phạt đền. Trên chấm 11 mét, Harry Kane dứt điểm căng về góc trái, khiến thủ môn Oliver Baumann dù đoán đúng hướng cũng không thể cản phá.

Thi đấu trong thế thiếu người, Hoffenheim bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 35. Thủ môn Manuel Neuer chuyền hỏng ngay trong vòng cấm, tạo điều kiện để Andrej Kramaric chớp thời cơ, dứt điểm cận thành quân bình tỷ số. Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của đội khách trong trận đấu này.

Phút 44, Luis Diaz tiếp tục bị Vladimir Coufal phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền thứ hai cho Bayern. Harry Kane lại được giao trọng trách và hoàn tất cú đúp, vẫn với cú sút quyết đoán về góc trái. Tiền đạo người Anh từng lập hat-trick, trong đó có hai bàn từ chấm phạt đền, khi Bayern thắng chính Hoffenheim 4-1 ở giai đoạn một Bundesliga hồi tháng 9/2025.

Đến phút bù giờ hiệp một, Kane tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo để Diaz ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-1. Sang hiệp hai, tiền đạo người Colombia ghi thêm hai bàn để lập hat-trick đầu tiên trong màu áo Bayern và ấn định chiến thắng 5-1.

Luis Diaz tỏa sáng với ba bàn và hai lần kiếm phạt đền. Ảnh: FC Bayern

Sau trận, Kane thừa nhận Bayern chịu không ít sức ép sau hai trận liên tiếp không thắng. "Tuần qua có nhiều ồn ào xung quanh đội bóng, nên điều quan trọng là toàn đội phải giữ được sự bình tĩnh", anh nói.

Tiền đạo 33 tuổi nhấn mạnh Bayern đang có lực lượng đầy đủ, với sự cạnh tranh tích cực trong đội hình. "Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tốt. Sau khi đối thủ nhận thẻ đỏ, Bayern cần khoảng 20 phút để thích nghi. Hoffenheim là đội bóng chất lượng, nhưng chúng tôi đã trừng phạt được sai lầm của họ và xứng đáng giành chiến thắng", anh cho biết.

Trong khi đó, Serge Gnabry khẳng định Bayern luôn hướng tới việc thể hiện sức mạnh, bất kể hoàn cảnh. "Chúng tôi lúc nào cũng muốn gửi đi một thông điệp. Việc đánh rơi điểm số dĩ nhiên gây thất vọng, nhưng mùa giải luôn có những thăng trầm. Bayern luôn đặt mục tiêu chiến thắng, và đến lúc này mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng", tiền đạo người Đức chia sẻ.

Chiến thắng 5-1 giúp Bayern xây chắc đỉnh bảng Bundesliga với 54 điểm, hơn Dortmund sáu điểm. Ngày 11/2, Kane và các đồng đội tiếp tục đá sân nhà gặp RB Leipzig ở tứ kết Cup Quốc gia.

Hồng Duy