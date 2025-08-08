Kane ghi bàn rồi lỡ phạt đền trước Tottenham

ĐứcTiền đạo Harry Kane mở tỷ số rồi sút phạt đền vọt xà, khi Bayern thắng Tottenham 4-0 trong trận giao hữu tại Đức hôm 7/8.

Phút 12, từ đường chuyền dài phần sân nhà, Kane khống chế loại bỏ trung vệ Micky van de Ven rồi sút chân trái về góc xa hạ nốt thủ thành Guglielmo Vicario.

Harry Kane sút chân trái chéo góc mở tỷ số trong trận Bayern thắng Tottenham 4-0 tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 7/8. Ảnh: Imago

Hai phút sau, tiền đạo người Anh có cơ hội lập cú đúp khi Joao Palhinha, cầu thủ vừa gia nhập Tottenham theo hợp đồng cho mượn từ chính Bayern, đốn ngã Josip Stanicic trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Kane lại trượt trụ và sút lên khán đài.

Lần thứ hai liên tiếp Kane gặp lại CLB cũ trong giai đoạn tiền mùa giải. Hè 2024, tiền đạo 32 tuổi gây chú ý khi từ chối nâng Cup tại London, sau khi cùng Bayern thắng 3-2 trên sân Tottenham trong trận Visit Malta Cup.

Kane trưởng thành từ học viện của Tottenham, chơi cho đội một từ năm 2012 đến 2023, và lập kỷ lục ghi 280 bàn trong 435 trận cho CLB. Hè 2023, ngôi sao người Anh chuyển sang Bayern với giá 130 triệu USD.

Tại Allianz Arena hôm qua, Bayern áp đảo khi kiểm soát bóng 58%, dứt điểm 26 lần với 8 cú trúng đích - so với 6 và 3 của Tottenham. Sau bàn mở tỷ số của Kane, lần lượt Kingsley Coman, Lennart Karl (17 tuổi) và Jonah Kusi-Asare (18 tuổi) lập công giúp "Hùm xám" thắng 4-0.

Kane hài lòng với màn trình diễn của đội, cho rằng Bayern thống trị trận đấu, thể hiện cường độ cao và thi đấu nhịp nhàng. Tiền đạo 32 tuổi cho rằng Bayern thậm chí thi đấu tốt hơn trong 20 phút cuối, dù thay nhiều cầu thủ trẻ, và bày tỏ cảm xúc khi gặp lại CLB cũ.

Bayern mới hội quân trở lại sau khi dự FIFA Club World Cup. "Hùm xám" nhanh chóng bắt nhịp khi thắng Lyon 2-1 rồi đè bẹp Tottenham.

"Đây mới là một trong những trận đấu đầu tiên của chúng tôi. Đội thi đấu tốt, nhưng cần giữ bình tĩnh và còn nhiều việc phải làm", HLV Vincent Kompany nói. "Sự sẵn sàng về mặt tinh thần là rất quan trọng. Thật ngạc nhiên khi các cầu thủ có màn trình diễn như vậy. Thông thường, các đội cần 5-6 tuần tập luyện, nhưng chúng tôi mới có khoảng năm ngày tập".

Bayern thắng Tottenham 4-0 Diễn biến chính trận Bayern 4-0 Tottenham.

Bayern còn một trận giao hữu gặp Grasshoppers ngày 12/8, trước khi mở màn mùa giải bằng trận tranh Siêu Cup Đức với Stuttgart ngày 16/8.

Trong khi đó, Tottenham chạy đà tệ hại trước trận tranh Siêu Cup châu Âu với đương kim vô địch Champions League PSG ngày 13/8.

Hồng Duy tổng hợp