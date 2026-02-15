Kane ghi bàn nhiều hơn 3 đội Bundesliga

Kane ghi hai bàn trong hiệp một khi Bayern thắng dễ 3-0 trên sân Werder Bremen, qua đó tái lập khoảng cách sáu điểm so với nhì bảng Dortmund ở Bundesliga.

Kane mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 trên sân Weserstadion, Bremen, Đức hôm 14/2. Ảnh: Reuters

Bàn mở tỷ số đến ở phút 22. Cầu thủ trẻ Lennart Karl đi bóng lắt léo trong vòng cấm khiến Niklas Stark phải phạm lỗi. Sau khi tham khảo màn hình VAR, trọng tài chính quyết định thổi phạt đền cho Bayern. Trên chấm 11 mét, Kane lạnh lùng đánh bại thủ thành Backhaus, mở tỷ số.

Chỉ ba phút sau, Luis Diaz đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi chuyền dọn cỗ cho Kane. Từ rìa cấm địa, tiền đạo 32 tuổi sút chìm hiểm hóc vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Bayern kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối tại Bremen, với Leon Goretzka ghi thêm bàn ở phút 70 để ấn định chiến thắng. Kane hiện có 41 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 13 bàn từ chấm phạt đền.

Bayern ra sân mà không có Michael Olise bị treo giò, lần đầu tiên sau 89 trận trên mọi đấu trường kể từ khi cầu thủ chạy cánh người Pháp gia nhập từ Crystal Palace năm 2024. Đến giờ nghỉ, đội trưởng đội khách Manuel Neuer bị thay ra ở giờ nghỉ vì tái phát chấn thương bắp chân.

Ở vòng 23, Bayern sẽ chạm trán Frankfurt, trong trận đấu Kane được kỳ vọng nối dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 6. Anh hiện đang có tròn 500 bàn trong sự nghiệp, ở cấp CLB lẫn đội tuyển.