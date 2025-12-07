Kane ghi bàn gấp đôi đối thủ cạnh tranh Vua phá lưới

ĐứcLập hat-trick giúp Bayern thắng Stuttgart 5-0 tối 6/12, tiền đạo Harry Kane đạt thành tích ghi bàn gấp đôi Jonathan Burkardt chỉ sau 13 vòng đầu Bundesliga 2025-2026.

Trên sân MHP Arena, Kane "nóng máy" ngay sau khi vào sân thay Nicolas Jackson phút 60. Lúc đó, đội khách đang dẫn trước 1-0 nhờ cú đánh gót ở phút 11 của Konrad Laimer.

Tiền đạo tuyển Anh chỉ cần sáu phút để nhân đôi cách biệt, bằng cú sút xa từ 25 m, trước khi sút phạt đền nâng tỷ số lên 4-0 phút 82 và đệm bóng ấn định chiến thắng 5-0 phút 88. Bàn còn lại của đội ĐKVĐ được ghi do công Josip Stanisic, bằng cú sút chìm từ rìa vòng cấm.

Kane (trái) ăn mừng trong trận Bayern hạ Stuttgart 5-0 ở vòng 13 Bundesliga tối 6/12. Ảnh: AFP

Cú hat-trick vào lưới Stuttgart giúp Kane nới rộng thêm khoảng cách trong cuộc đua Vua phá lưới Bundesliga 2025-2026. Ngôi sao 32 tuổi hiện sở hữu 17 bàn sau 13 vòng, nhiều gấp đôi so với tám bàn của tiền đạo CLB Eintracht Frankfurt, Jonathan Burkardt. Luis Diaz của Bayern, Haris Tabakovic của Moenchengladbach và Deniz Undav của Stuttgart cùng xếp thứ ba với bảy bàn.

Kane bắt đầu chơi tại Bundesliga từ hè 2023. Mùa đầu tiên, anh lên ngôi Vua phá lưới với 36 bàn và hơn 8 bàn so với người về thứ hai, Serhou Guirassy của Stuttgart.

Đến mùa 2024-2025, Kane giảm xuống 26 bàn, nhưng vẫn thừa sức bảo vệ thành công danh hiệu cá nhân. Lúc này, Guirassy ghi 21 bàn cho CLB mới Dortmund, đồng thời chia sẻ vị trí thứ hai với Patrik Schick của Leverkusen.

Sau trận thắng Stuttgart, Bayern củng cố vị trí dẫn đầu với 37 điểm, trong đó có 12 trận thắng và một hòa. Nếu hạ Frankfurt trong trận đấu muộn, đội xếp thứ hai RB Leipzig mới rút khoảng cách trở lại còn tám điểm.

Kết quả hôm nay có thể xem là màn chạy đà tích cực của Bayern trước trận tiếp Sporting Lisbon tại Champions League giữa tuần sau. Nếu thắng đội bóng Bồ Đào Nha, Kane và đồng đội sẽ củng cố vị trí thứ ba vòng bảng và sớm giành vé đi tiếp.

Thanh Quý