Kane đưa Bayern vào vòng 1/8 Champions League

ĐứcHarry Kane ghi cú đúp, hạ Union SG 2-0 ở lượt bảy vòng bảng Champions League ngày 21/1, qua đó giúp Bayern giành quyền đi tiếp sớm một lượt trận.

Với 18 điểm sau 7 lượt trận, Bayern xếp thứ nhì, chỉ kém đầu bảng Arsenal - đội có 21 điểm. Đại diện Đức hơn 5 điểm so với nhóm 8 đội đang đứng từ thứ sáu đến 13 (gồm PSG, Newcastle, Chelsea, Barca, Sporting Lisbon, Man City, Atletico Madrid và Atalanta), nên chắc chắn cán đích trong top 8, chắc suất vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, trước khi hưởng niềm vui, Bayern khởi đầu không thật sự tốt. Dù được đánh giá cao hơn và có ưu thế sân nhà, họ chơi rời rạc khi có bóng và thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối cùng.

Ngược lại, Union SG nhập cuộc vững vàng hơn. Đội bóng đang xếp thứ 30 trong 36 đội chấp nhận mạo hiểm, mạnh dạn lên bóng, kiểm soát không gian và chắt chiu cơ hội. Phút 28, nếu thủ môn Manuel Neuer không phản xạ tốt, Promise Akinpelu có thể đã đánh đầu mở tỷ số cho đại diện đến từ Bỉ.

Harry Kane (số 9) mở tỷ số trận Bayern 2-0 Union SG ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 21/1. Ảnh: Reuters

Sau hiệp một thiếu ý tưởng, Bayern bắt đầu hiệp hai theo một cách khác. Họ dồn ép liên tục và sớm thành công. Phút 51, từ quả phạt góc của Michael Olise, Kane đánh đầu mở tỷ số.

Hai phút sau đó, thủ môn Kjell Scherpen phạm lỗi với Kane trong vòng cấm. Chính tiền đạo người Anh đứng dậy sút phạt đền hoàn tất cú đúp cá nhân, đồng thời ấn định chiến thắng 2-0.

Có hai bàn "làm vốn", Bayern chuyển sang chế độ thư giãn. Tuy nhiên, họ sớm phải thay đổi do Kim Min Jae bị phạt thẻ vàng thứ hai ở phút 62. Nhưng trong thế 10 chống 11, đội bóng Đức phản ứng tích cực, chơi tập trung, kiểm soát bóng và phòng ngự tốt hơn. Ngay cả khi hơn người, Union SG gần như không thể gây nguy hiểm cho Bayern.

Phút 79, trọng tài cho Bayern hưởng thêm phạt đền, do Rade Obrenovic để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Kane lỡ cơ hội lập hat-trick khi sút trúng xà.

Bayern giành vé đi tiếp sớm một lượt khi thắng Union SG 2-0 ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 21/1. Ảnh: Reuters

Với hai bàn trận này, Kane nâng thành tích từ đầu mùa Champions League 2025-26 lên 7 bàn, xếp thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới. Kylian Mbappe vẫn dẫn đầu với 11 bàn.

Với 18 điểm sau bảy trận, Bayern trở thành đội thứ hai giành vé vào thẳng vòng 1/8. Arsenal giành vé đầu tiên khi thắng cả bảy trận. Lượt cuối diễn ra vào ngày 28/1 sẽ xác định sáu vé vào thẳng còn lại. Sau đó, các đội xếp từ thứ chín đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh tám vé vớt.

Thanh Quý