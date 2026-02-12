Kane đưa Bayern vào bán kết Cup Quốc gia

ĐứcTiền đạo Harry Kane ghi bàn phạt đền, giúp Bayern thắng đội khách Leipzig 2-0 ở tứ kết Cup Quốc gia để lần đầu vào bán kết sau 6 năm.

Trong hai lần chạm trán Leipzig mùa này, Bayern từng hủy diệt đối thủ với các tỷ số 6-0 và 5-1. Nhưng khi tái đấu tại Allianz Arena tối 11/2, "Hùm xám" không còn được dạo chơi trên thảm cỏ quen thuộc. Họ phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng mới có thể giành vé vào bán kết.

Phút 4, Yan Diomande đột phá qua ba cầu thủ Bayern rồi đưa bóng đến vị trí của Christoph Baumgartner. Tiền vệ người Áo nhoài ngoài dứt điểm chéo góc tung lưới Bayern. Tuy nhiên, niềm vui của Leipzig bị dập tắt bởi lá cờ việt vị

Christoph Baumgartner (áo trắng) bị khước từ bàn do lỗi việt vị, trong trận Leipzig thua Bayern 0-2 ở tứ kết Cup Quốc gia Đức trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 11/2/2026. Ảnh: Imago

Tranh cãi nổ ra ở phút 27, khi Antonio Nusa va chạm với hậu vệ Josip Stanisic và ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho Leipzig hưởng phạt đền. Ngoài đường biên, HLV Ole Werner phản ứng dữ dội và phải nhận thẻ vàng.

Mười phút sau, David Raum phối hợp cùng Baumgartner trước khi tung cú sút uy lực trong vòng cấm. Bóng đi hiểm hóc, nhưng Neuer vẫn kịp bay người đẩy hết đường biên ngang. Các cầu thủ Leipzig ôm đầu tiếc nuối, không giấu nổi vẻ sững sờ trước phản xạ xuất thần của thủ thành kỳ cựu.

Sau hiệp một hú vía, Bayern trở lại với bộ mặt khác ở hiệp hai. Sức ép được gia tăng và bước ngoặt đến ở phút 62. Stanisic xộc thẳng vào vòng cấm buộc thủ môn Maarten Vandevoordt phải phạm lỗi. Trên chấm 11 mét, Harry Kane sút chìm về góc phải, đánh lừa hoàn toàn Vandevoordt, mở tỷ số trận đấu.

Kane đã có 39 bàn qua 34 lần ra sân mùa này, nhiều nhất trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, vượt qua Kylian Mbappe với 38 bàn. Tiền đạo người Anh nâng thành tích lên bảy bàn qua sáu lần ra sân tại Cup Quốc gia Đức. Cầu thủ duy nhất đạt thành tích tốt hơn qua sáu trận đầu tiên tại giải là Srdjan Lakic, với tám bàn cho Hertha Berlin và Kaiserslautern từ năm 2006 đến 2011.

Chủ nhà định đoạt trận đấu chỉ ba phút sau. Từ đường chuyền dài của Michael Olise, Luis Diaz bứt tốc bỏ lại hậu vệ Leipzig rồi sút chéo góc hạ nốt thủ thành Vandevoordt, đưa bóng lăn từ từ vào lưới để ấn định chiến thắng 2-0. Diaz ghi bàn thứ 19 qua 31 lần khoác áo Bayern, còn Olise có pha kiến tạo thứ 21 trên mọi đấu trường mùa này - thành tích không cầu thủ nào chạm đến trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Tính cả trận này, Bayern đã ghi 13 bàn qua ba lần đối đầu Leipzig mùa giải 2025-2026. Lần gần nhất "Hùm xám" ghi nhiều bàn hơn vào lưới một CLB Bundesliga trong một mùa là mùa 1972-1973, khi họ có 15 bàn qua bốn trận gặp Rot-Weiss Oberhausen.

Bayern vẫn là đội giàu thành tích nhất Cup Quốc gia Đức với 20 lần đăng quang. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu họ vào bán kết kể từ mùa 2019-2020. Ba cái tên còn lại gồm Bayer Leverkusen, Freiburg và đương kim vô địch VfB Stuttgart. Lễ bốc thăm diễn ra cuối tuần này, còn các trận bán kết được ấn định vào ngày 21 và 22/4 - nơi Bayern sẽ tiếp tục hành trình tìm lại ánh hào quang.

Hồng Duy