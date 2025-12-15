Kane cứu Bayern thoát thua tại Bundesliga

ĐứcTiền đạo Harry Kane ghi bàn phạt đền giúp Bayern hòa đội khách Mainz 2-2 ở vòng 14 để duy trì mạch bất bại tại Bundesliga.

Trên sân Allianz hôm 14/12, Bayern áp đảo khi kiểm soát bóng 84%, dứt điểm 22 lần với 10 cú sút trúng đích - so với 5 và 2 của Mainz. Nhưng việc phung phí cơ hội khiến "Hùm xám" phải chật vật để giành một điểm.

Chủ nhà tạo sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc và vượt lên ở phút 29. Serge Gnabry căng ngang vào vòng cấm để đàn em Lennart Karl đệm vào lưới trống. Bayern trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Bundesliga cán mốc 50 bàn qua 14 vòng đầu. Trong đó, Karl đóng góp ba bàn ở bảy trận gần nhất.

Lennart Karl mừng bàn mở tỷ số cùng Serge Gnabry trong trận Bayern hòa Mainz 2-2 ở vòng 14 Bundesliga trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 14/12/2025. Ảnh: FC Bayern

Nhưng sau đó, Mainz lật ngược tình thế nhờ những pha đánh đầu của Kacper Potulski và Lee Jae-sung. Trong đó, Lee Jae-sung là người lập cú đúp giúp Mainz thắng sốc Bayern 2-1 đúng ngày này năm ngoái.

Lần này, Bayern thoát thua nhờ pha phạt đền tranh cãi. Phút 85, Kane ngã xuống khi va chạm với Kacper Potulski. Trọng tài lập tức thổi phạt đền dù va chạm không rõ ràng và Potulski cũng giơ hai tay để tránh va chạm trước khi Kane ngã xuống. Trên chấm 11 mét, tiền đạo người Anh sút về góc trái, ấn định tỷ số hòa.

Kane ghi bàn thứ 80 tại Bundesliga, trong đó có 20 bàn phạt đền. Bayern cũng nâng kỷ lục ghi ít nhất hai bàn mỗi trận tại Bundesliga lên con số 22.

Riêng năm 2025, Kane đã có 50 bàn trên mọi đấu trường cho Bayern, qua đó vượt kỷ lục cá nhân trong một năm dương lịch (49 bàn khi còn khoác áo Tottenham năm 2017). Kể từ năm 2000, chỉ có một cầu thủ Bayern khác chạm mốc 50 bàn trong một năm, là Robert Lewandowski với 58 bàn vào năm 2021.

Bayern duy trì mạch bất bại (12 thắng, 2 hòa) để dẫn đầu Bundesliga với 38 điểm, bỏ xa đội xếp sau là Leipzig tới 9 điểm. Trong trận cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Kane và đồng đội sẽ làm khách của Heidenheim ngày 21/12.

Hồng Duy