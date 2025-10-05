Kane cùng Bayern lập kỷ lục ghi bàn ở Bundesliga

ĐứcTiền đạo Harry Kane lập công trong chiến thắng 3-0 của Bayern trên sân Frankfurt, tại vòng sáu Bundesliga hôm 4/10.

Phút 27, Kane sút xa từ rìa cấm địa, hạ gục thủ môn Kaua Santos và nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này đưa Kane đi vào lịch sử Bundesliga, khi trở thành người đầu tiên ghi 11 bàn sau sáu vòng đầu.

Kane (trái) mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, trên sân Deutsche Bank Park, Frankfurt, Đức hôm 4/10. Ảnh: Reuters

Trước đó ở trận gặp Werder Bremen, anh cũng trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh nhất thế kỷ 21, ở năm giải hàng đầu châu Âu, chỉ sau 104 trận. Tổng cộng, tiền đạo 32 tuổi ghi 18 bàn sau 10 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Kane đáng ra có thể ghi thêm bàn, nếu anh không sút trúng xà ở cự ly gần trong hiệp hai. Sau đó, tiền đạo Anh được thay ra ở cuối hiệp hai do gặp vấn đề ở mắt cá chân. Anh trấn an người hâm mộ sau trận: "Hiện tại tôi đang hồi phục. Chỉ vài ngày nữa là ổn, không vấn đề gì cho loạt trận của đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ có mặt trên tuyển Anh vào thứ Hai".

Bayern cũng thiết lập kỷ lục mới ở Bundesliga với 25 bàn sau sáu vòng đầu. Họ toàn thắng cả 10 trận trên mọi đấu trường và hiện giữ đỉnh bảng giải quốc nội với 4 điểm hơn đội nhì bảng Dortmund.

Vừa hủy diệt Pafos 5-1 ở Champions League hôm thứ Ba, Bayern nhập cuộc đầy khí thế và chỉ mất 15 giây để mở tỷ số nhờ công Luis Diaz. Tuyển thủ Colombia dễ dàng đệm bóng cận thành sau một pha dàn xếp tấn công nhanh, khi hàng thủ Frankfurt còn chưa kịp ổn định.

Diaz (trắng) mừng cú đúp trên sân Deutsche Bank Park, Frankfurt, Đức hôm 4/10. Ảnh: Reuters

Hai đội sau đó đều đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối do việt vị, trong một khởi đầu đầy sôi động tại Deutsche Bank Park. Bayern suýt có bàn thứ hai khi hậu vệ Robin Koch bên phía Frankfurt phá bóng lỗi, đưa bóng dội xà ngang.

Tốc độ trận đấu sau đó giảm dần, nhưng Kane đã tận dụng khoảng trống hiếm hoi bên ngoài cấm địa để tung cú sút chìm không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern.

Frankfurt không thể gượng dậy ngay cả khi Bayern chủ động giảm nhịp độ ở giữa hiệp hai. Đến phút 84, Diaz hoàn tất cú đúp với một pha xoay người và dứt điểm đẹp mắt, nâng tổng số bàn thắng của anh tại Bundesliga mùa này lên con số 5.

Vy Anh