Kane chạm mốc 50 bàn ở Champions League

ĐứcLập cú đúp trong trận Bayern thắng Atalanta 4-1 ở lượt về vòng 1/8, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên chạm mốc 50 bàn ở Champions League.

Phút 24, sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài xác định Kane vô-lê chạm tay Giorgio Scalvini trong vòng cấm và cho Bayern hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, tiền đạo người Anh sút về góc phải bị Marco Sportiello cản phá.

Nhưng trọng tài xác định thủ thành Atalanta di chuyển lên trước vạch vôi trước khi Kane dứt điểm, nên cho Bayern thực hiện lại quả phạt đền. Đến lần thứ hai, Kane vẫn sút về góc phải, còn Sportiello đổ sang trái, giúp Bayern mở tỷ số.

Phút 52, dù bị hai cầu thủ Atalanta theo kèm, Kane vẫn xoay xở khéo léo rồi xoay người dứt điểm về góc cao, khiến Sportiello bay hết cỡ cũng không thể cản phá, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Đây lần lượt là bàn thứ 49 và 50 của Kane ở Champions League, biến anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên chạm mốc này tại giải. Anh bỏ xa người xếp sau là Wayne Rooney - cựu tiền đạo chỉ có 30 bàn tại giải.

Kane ghi 50 bàn qua 66 lần ra sân ở Champions League, tương tự thành tích của Lionel Messi. Chỉ có Erling Haaland (49 trận) và Ruud van Nistelrooy (62 trận) chạm mốc 50 bàn nhanh hơn trong lịch sử.

Kane cũng cân bằng thành tích làm bàn của huyền thoại Thierry Henry ở Champions League, và chỉ xếp sau Thomas Muller, Erling Haaland (57 bàn), Kylian Mbappe (68), Raul (71), Karim Benzema (90), Robert Lewandowski (109), Lionel Messi (129) và Cristiano Ronaldo (140).

Kane nâng thành tích lên 47 bàn qua 39 trận trên mọi đấu trường mùa này. Đây là thành tích cao nhất so với bất kỳ cầu thủ nào ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đồng thời là thành tích làm bàn tốt nhất trong sự nghiệp của trung phong người Anh.

Luis Diaz lốp bóng nâng tỷ số lên 4-0. Ảnh: FC Bayern

Tại Allianz Arena tối 18/3, Bayern áp đảo khi kiểm soát bóng 66%, dứt điểm 23 lần với 8 cú trúng đích - so với 14 và 6 của Atalanta. Sau khi Kane lập cú đúp, Bayern nâng tỷ số lên 3-0 nhờ cú đặt lòng chân trái về góc xa của Lennart Karl. Với 18 tuổi 24 ngày, Karl trở thành cầu thủ Đức trẻ thứ hai ghi bàn ở vòng loại trực tiếp Champions League, chỉ sau đồng đội Jamal Musiala - người ghi bàn trong trận gặp Lazio năm 2021 khi mới 18 tuổi 2 ngày.

Phút 70, Karl tiếp tục ghi dấu ấn với pha chuyền dài để Luis Diaz thoát xuống lốp bóng nâng tỷ số lên 4-0. Nhờ đó, Karl trở thành cầu thủ Đức trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận ở Champions League.

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Atalatan ghi một bàn nhờ công Lazar Samardzic ở phút 85. Thắng 4-1 ở lượt về, Bayern đi tiếp với tổng tỷ số 10-2 và sẽ gặp Real Madrid ở tứ kết.

Hồng Duy