Kalpen Việt Nam tổ chức hội nghị khách hàng toàn quốc 2026

Kalpen Việt Nam triển khai hội nghị khách hàng toàn quốc nhằm kết nối hệ thống phân phối, cập nhật định hướng phát triển, củng cố hợp tác với đối tác trên toàn quốc.

Chuỗi sự kiện mang chủ đề "Kết nối giá trị, kiến tạo kỷ nguyên mới", tổ chức tại Vũng Tàu ngày 27/3 và Sapa ngày 2/4. Chương trình thu hút hơn 350 đại biểu là đại diện nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối với hệ thống đối tác và cập nhật định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị khách hàng tại Vũng Tàu. Ảnh: Kalpen

Đại diện Kalpen Việt Nam cho biết, chuỗi hội nghị được tổ chức tại hai địa điểm với đặc trưng khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm song phương. Tại Sa Pa, chương trình tập trung yếu tố văn hóa bản địa còn hội nghị tại Vũng Tàu mang không gian sang trọng, ấm áp. Dù tổ chức ở hai khu vực, thông điệp xuyên suốt vẫn hướng đến việc xây dựng giá trị chung giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối.

Bên cạnh hoạt động gặp gỡ, hội nghị còn đóng vai trò như diễn đàn trao đổi giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối. Tại đây, Kalpen Việt Nam cập nhật định hướng phát triển trong giai đoạn tới, tiếp tục lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm.

Hội nghị khách hàng tại Sapa. Ảnh: Kalpen

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Trường Khánh, Cố vấn chiến lược cao cấp Kalpen Việt Nam, cho biết đơn vị hướng tới kết hợp giữa tiêu chuẩn chất lượng và sự phù hợp với nhu cầu sử dụng trong nước. Theo đó, Kalpen sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời duy trì nguyên tắc minh bạch trong hoạt động.

Ông Khánh cho biết thêm, một số sản phẩm đã đạt các chứng nhận quốc tế như TÜV Rheinland (Đức) và SGS Switzerland (Thuỵ Sĩ). Các chứng nhận này là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục cải tiến sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu vận hành trong thời gian tới.

Ông Đỗ Trường Khánh, Cố vấn chiến lược cao cấp Kalpen phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kalpen

Từ phía đối tác, nhiều ý kiến được đưa ra liên quan đến thực tế kinh doanh tại từng địa phương. Các nội dung trao đổi tập trung vào chính sách bán hàng, khả năng hỗ trợ và mức độ phối hợp trong quá trình vận hành. Một số đại diện cho biết yếu tố giúp duy trì hợp tác là sự rõ ràng trong chính sách, khả năng phản hồi và sự chủ động hỗ trợ từ phía doanh nghiệp.

Đại diện nhà phân phối và đại lý tại hội nghị Vũng Tàu. Ảnh: Kalpen

Theo ông Vũ Minh Tuân, Tổng giám đốc Kalpen Việt Nam, đến hết quý I/2026, đơn vị đã hợp tác với hơn 40 nhà phân phối chiến lược và xây dựng mạng lưới hơn 3.000 đại lý, điểm bán trên cả nước. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến mở rộng quy mô song song với nâng cao chất lượng hệ thống phân phối. Các hoạt động hỗ trợ, đào tạo, đồng hành kinh doanh sẽ được triển khai nhằm hướng đến hợp tác dài hạn và ổn định với đối tác.

Hoàng Đan