Kalmaegi trở thành cơn bão chết chóc nhất thế giới năm nay

Philippines cho biết số người thiệt mạng vì lũ quét và ngập lụt do bão Kalmaegi đã tăng lên 140, mức thương vong do bão cao nhất thế giới trong năm nay.

Ông Bernardo Rafaelito Alejandro, phó lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, hôm nay cho hay phần lớn trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại tỉnh Cebu, miền trung đất nước, nơi bão Kalmaegi quét qua hôm 4/11 và gây lũ quét, khiến mực nước sông dâng cao.

Ít nhất 71 người chết ở Cebu, chủ yếu do đuối nước, 69 người bị thương và 65 người mất tích. Tỉnh Negros Occidental gần Cebu cũng ghi nhận 62 người mất tích.

Theo cơ sở dữ liệu thiên tai EM-DAT, con số 140 người chết đã biến Kalmaegi trở thành cơn bão chết chóc nhất thế giới trong năm nay, và thương vong dự kiến còn tăng thêm.

Lũ lụt do bão Kalmaegi đã nhấn chìm nhiều khu dân cư, buộc người dân trèo lên mái nhà chờ cứu hộ. "Chúng tôi đã làm hết sức để ứng phó cơn bão, nhưng có nhiều vấn đề không thể lường trước như lũ quét", Thống đốc Cebu Pamela Baricuatro cho hay.

Người dân dọn dẹp nhà cửa sau bão Kalmaegi ở tỉnh Cebu, ngày 5/11. Ảnh: AP

Caloy Ramirez, nhân viên cứu hộ tình nguyện, cho biết trận lũ do bão Kalmaegi gây ra đã biến một khu dân cư cao cấp ven sông ở thành phố Cebu thành biển nước. "Chúng tôi đã lường trước điều tồi tệ nhất và những gì tôi thấy hôm qua chính là cảnh tồi tệ nhất", Ramirez nói.

Người dân địa phương cho hay nước lũ nhấn chìm tầng một chỉ trong vài phút, buộc họ chạy lên tầng trên hoặc mái nhà.

Thống đốc Baricuatro cho biết tình hình có thể nghiêm trọng hơn do tình trạng khai thác đá nhiều năm qua và các dự án kiểm soát lũ kém chất lượng ở tỉnh Cebu đã làm tắc nghẽn các con sông trong vùng, khiến nước nhanh chóng tràn bờ.

Giới chức Cebu, tỉnh có hơn 2,4 triệu dân, đã ban bố tình trạng thiên tai để gấp rút giải ngân quỹ cứu trợ. Tỉnh vẫn đang tái thiết sau trận động đất 6,9 độ cuối tháng 9 khiến ít nhất 79 người chết và hàng nghìn người mất nhà cửa. Khu vực động đất nằm ở phía bắc tỉnh, không bị bão Kalmaegi quét qua.

Cảnh tan hoang sau bão Kalmaegi ở Talisay City, tỉnh Cebu, ngày 5/11. Ảnh: AFP

Hơn 387.000 người đã được sơ tán ở các tỉnh miền đông và miền trung Philippines trước khi Kalmaegi đổ bộ. Phà và thuyền đánh cá bị cấm ra khơi, khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải chở hàng mắc kẹt tại gần 100 cảng biển. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa cũng bị hủy.

Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm. Nước này cũng thường xuyên xảy ra động đất và có hơn 10 ngọn núi lửa đang hoạt động, khiến Philippines trở thành một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất trên thế giới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, tâm bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330 km, sức gió mạnh nhất 166 km/h, tương đương cấp 14, giật cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Đến 19h, tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk, cường độ cấp 13-14, giật cấp 17, hướng di chuyển, tốc độ giảm nhẹ còn 25-30 km/h. Dự kiến bão đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai khoảng 19-20h hôm nay, cấp độ tối đa 12, sớm hơn khoảng 4 tiếng so với dự báo chiều qua do di chuyển nhanh.

