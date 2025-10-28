Kaká và Figo góp mặt tại giải Esports toàn cầu ở Việt Nam

Hai huyền thoại bóng đá thế giới Kaká và Luís Figo sẽ xuất hiện tại FC Pro Festival 2025 - sự kiện Esports quốc tế của EA Sports FC Mobile tổ chức tại TP HCM, ngày 6-9/11.

FC Pro Festival 2025 được xem là giải Esports chuyên nghiệp, tầm vóc quốc tế đầu tiên do EA Sports FC Mobile (trò chơi bóng đá trên di động) tổ chức. Lần đầu tiên, Việt Nam được chọn làm điểm đến của sân chơi toàn cầu này, đánh dấu bước tiến mới trong sự phát triển của thể thao điện tử trong nước.

Figo, Kaká sẽ đến Việt Nam đầu tháng 11. Ảnh: FC Mobile

Điểm nhấn đặc biệt của FC Pro Festival 2025 là Legends Match, nơi hai cựu danh thủ từng giành Quả bóng Vàng - Kaká (2007) và Luís Figo (2000), cùng tái xuất trên sân khấu Việt Nam. Sự kiện được xem là màn hội ngộ hiếm có của hai huyền thoại trong khuôn khổ một sự kiện Esports, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ.

Giải đấu quy tụ 20 tuyển thủ xuất sắc đến từ 12 quốc gia gồm Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Serbia, Thái Lan, Mexico, Mỹ và Việt Nam. Các vận động viên sẽ tranh tài cho ngôi vô địch FC Mobile với tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD. Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến 9/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP HCM). Toàn bộ trận đấu được phát sóng trực tiếp trên nền tảng của EA Sports FC Mobile Việt Nam.

Bên cạnh các trận đấu, khán giả có thể tham gia khu trải nghiệm kỹ năng bóng đá, thử thách cùng mini game của FC Mobile, chiêm ngưỡng các danh hiệu nổi tiếng như chiếc Đĩa Bạc Bundesliga hay Cúp vô địch Serie A, đồng thời nhận quà lưu niệm và phần thưởng trong game dành riêng cho người tham dự.

FC Pro Festival 2025 còn là lễ hội kết hợp bóng đá và âm nhạc, với sân khấu được đầu tư quy mô tại SECC. Hai nghệ sĩ từ show "Anh trai" và "Em xinh" sẽ biểu diễn ca khúc chủ đề FC Pro Festival 2025 trong đêm chung kết 9/11, mở màn cho phần trao cúp và lễ vinh danh nhà vô địch thế giới.

Với sự tham gia của Kaká, Figo cùng dàn tuyển thủ quốc tế, FC Pro Festival 2025 là dịp để người hâm mộ Việt Nam trải nghiệm bầu không khí bóng đá toàn cầu, nơi tinh thần thể thao và công nghệ giao thoa.

(Nguồn: FC Mobile Việt Nam)