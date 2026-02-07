Kaity Nguyễn và dàn sao diện trang phục Dior Xuân Hè 2026

Triển lãm Spring Summer collection giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của thương hiệu Dior thu hút nhiều khách mời trong giới sáng tạo, giải trí và thời trang. Kaity Nguyễn, Isaac chọn cho biết họ ưu tiên các thiết kế thanh lịch, cổ điển nhưng không nhàm chán.
Triển lãm Spring Summer collection giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của thương hiệu Dior thu hút nhiều khách mời trong giới sáng tạo, giải trí và thời trang. Kaity Nguyễn, Isaac chọn cho biết họ ưu tiên các thiết kế thanh lịch, cổ điển nhưng không nhàm chán.
Kaity Nguyễn phối đầm sơ mi họa tiết hoa lá với túi Dior Bow và giày thắt nơ. Toàn bộ trang phục, phụ kiện thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 (Spring Summer 2026).
Cô đánh giá các thiết kế mùa mới như "cơn gió xuân thổi đến khu vườn thẩm mỹ vốn rực rỡ của Dior". Bộ sưu tập ghi dấu ấn của Jonathan Anderson - giám đốc sáng tạo được nhà mốt bổ nhiệm hồi năm ngoái.
Kaity Nguyễn phối đầm sơ mi họa tiết hoa lá với túi Dior Bow và giày thắt nơ. Toàn bộ trang phục, phụ kiện thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 (Spring Summer 2026).
Cô đánh giá các thiết kế mùa mới như "cơn gió xuân thổi đến khu vườn thẩm mỹ vốn rực rỡ của Dior". Bộ sưu tập ghi dấu ấn của Jonathan Anderson - giám đốc sáng tạo được nhà mốt bổ nhiệm hồi năm ngoái.
Dòng Dior Bow chế tác từ da mềm cùng kỹ thuật xử lý form dáng thủ công. Các chi tiết nơ, logo Dior cổ điển tái xuất như dấu mốc thời gian, nhắc nhớ di sản nhưng không mang tính hoài niệm thuần túy.
Thời trang qua tư duy Jonathan Anderson được ví như hơi thở mới, pha trộn lịch sử Dior và góc nhìn đương đại. Bộ sưu tập không đơn thuần là trang phục xuân hè, mà là cơ hội nhìn lại di sản nhà Maison và tái cấu trúc nó qua ngôn ngữ của riêng Anderson, hướng đến sự kịch tính, hiện đại.
Dòng Dior Bow chế tác từ da mềm cùng kỹ thuật xử lý form dáng thủ công. Các chi tiết nơ, logo Dior cổ điển tái xuất như dấu mốc thời gian, nhắc nhớ di sản nhưng không mang tính hoài niệm thuần túy.
Thời trang qua tư duy Jonathan Anderson được ví như hơi thở mới, pha trộn lịch sử Dior và góc nhìn đương đại. Bộ sưu tập không đơn thuần là trang phục xuân hè, mà là cơ hội nhìn lại di sản nhà Maison và tái cấu trúc nó qua ngôn ngữ của riêng Anderson, hướng đến sự kịch tính, hiện đại.
Isaac kết hợp sơ mi với quần jeans và giày cổ cao. Tổng thể trang phục trông cân đối nhờ mẫu áo khoác dáng cổ đổ.
Theo đại diện nhà mốt, bộ sưu tập Dior Xuân Hè 2026 phát triển mạnh ý niệm giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Những phom dáng mang tính biểu tượng thương hiệu như đường nét Bar jacket được làm mới, tạo cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
Isaac kết hợp sơ mi với quần jeans và giày cổ cao. Tổng thể trang phục trông cân đối nhờ mẫu áo khoác dáng cổ đổ.
Theo đại diện nhà mốt, bộ sưu tập Dior Xuân Hè 2026 phát triển mạnh ý niệm giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Những phom dáng mang tính biểu tượng thương hiệu như đường nét Bar jacket được làm mới, tạo cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
Diễn viên Anh Tú chọn phong cách trẻ trung với kiểu phối sơ mi sọc cùng quần xanh lá Dior, cà vạt và bộ hoa tai.
Diễn viên Anh Tú chọn phong cách trẻ trung với kiểu phối sơ mi sọc cùng quần xanh lá Dior, cà vạt và bộ hoa tai.
Issac, Anh Tú Atus đọ phong cách ở sự kiện. Bộ sưu tập mới lựa chọn kỹ màu sắc, chủ yếu là bảng màu thanh nhã, đôi lúc phá vỡ bằng gam tương phản nhằm tạo hiệu ứng thị giác. Ở phần chất liệu, Giám đốc Jonathan Anderson tiếp tục khai thác tinh thần "theater of life" - nơi mỗi thiết kế được xem như một nhân vật trên sân khấu.
Issac, Anh Tú Atus đọ phong cách ở sự kiện. Bộ sưu tập mới lựa chọn kỹ màu sắc, chủ yếu là bảng màu thanh nhã, đôi lúc phá vỡ bằng gam tương phản nhằm tạo hiệu ứng thị giác. Ở phần chất liệu, Giám đốc Jonathan Anderson tiếp tục khai thác tinh thần "theater of life" - nơi mỗi thiết kế được xem như một nhân vật trên sân khấu.
Hoa hậu Lương Thùy Linh diện set đồ thanh lịch với áo xếp ly, chân váy đen, trắng. Người đẹp tạo điểm nhấn với túi Lady Dior hồng pastel, chi tiết nơ cùng kỹ thuật xử lý họa tiết Cannage quen mà lạ từ Jonathan Anderson.
Hoa hậu Lương Thùy Linh diện set đồ thanh lịch với áo xếp ly, chân váy đen, trắng. Người đẹp tạo điểm nhấn với túi Lady Dior hồng pastel, chi tiết nơ cùng kỹ thuật xử lý họa tiết Cannage quen mà lạ từ Jonathan Anderson.
Hoa hậu Lương Thùy Linh tìm hiểu, quan sát kỹ từng thiết kế trong bộ sưu tập Dior Xuân Hè 2026.
Chi tiết lụa nhuộm, thêu hoa 3D, cấu trúc vải và kỹ thuật couture được xử lý tỉ mỉ, giàu tính nghệ thuật. Bên cạnh trang phục, loạt phụ kiện hoàn thiện câu chuyện mùa mốt. Lương Thùy Linh đánh giá mẫu túi Dior Bow tinh tế ở phần nơ, Lady Dior phiên bản "cỏ bốn lá" và "bọ cánh cam" gợi nhắc niềm tin vào sự may mắn của nhà sáng lập Christian Dior. Giày mule, sandals và giày pastel góp phần tạo tổng thể mềm mại nhưng bắt mắt.
Hoa hậu Lương Thùy Linh tìm hiểu, quan sát kỹ từng thiết kế trong bộ sưu tập Dior Xuân Hè 2026.
Chi tiết lụa nhuộm, thêu hoa 3D, cấu trúc vải và kỹ thuật couture được xử lý tỉ mỉ, giàu tính nghệ thuật. Bên cạnh trang phục, loạt phụ kiện hoàn thiện câu chuyện mùa mốt. Lương Thùy Linh đánh giá mẫu túi Dior Bow tinh tế ở phần nơ, Lady Dior phiên bản "cỏ bốn lá" và "bọ cánh cam" gợi nhắc niềm tin vào sự may mắn của nhà sáng lập Christian Dior. Giày mule, sandals và giày pastel góp phần tạo tổng thể mềm mại nhưng bắt mắt.
Không gian triển lãm bài trí theo hướng tinh giản, đề cao sự tinh tế, tỉ mỉ qua gam trung tính và ánh sáng tỏa đều. Loạt thiết kế, phụ kiện mới được sắp xếp khoa học, giới mộ điệu dễ dàng quan sát chất liệu, phom dáng lẫn chi tiết thủ công.
Không gian triển lãm bài trí theo hướng tinh giản, đề cao sự tinh tế, tỉ mỉ qua gam trung tính và ánh sáng tỏa đều. Loạt thiết kế, phụ kiện mới được sắp xếp khoa học, giới mộ điệu dễ dàng quan sát chất liệu, phom dáng lẫn chi tiết thủ công.
"Với bộ sưu tập Xuân Hè 2026, tôi vừa tôn vinh di sản Dior, vừa mang đến nhịp điệu mới cho thế giới hiện đại. Đây là mùa của sự tái hiện lẫn sự mạo hiểm và cảm xúc", Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson nói thêm.
Sau khi ra mắt tại Paris, Pháp, bộ sưu tập Dior Women Xuân Hè 2026 có mặt Dior Ho Chi Minh Union Square (đường Đồng Khởi, TP HCM). Triển lãm Spring - Summer collection diễn ra từ nay đến hết ngày 10/2, tạo cơ hội để người yêu thời trang trong nước tiếp cận, hiểu sâu tinh thần sáng tạo mới của Dior dưới thời Jonathan Anderson.
"Với bộ sưu tập Xuân Hè 2026, tôi vừa tôn vinh di sản Dior, vừa mang đến nhịp điệu mới cho thế giới hiện đại. Đây là mùa của sự tái hiện lẫn sự mạo hiểm và cảm xúc", Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson nói thêm.
Sau khi ra mắt tại Paris, Pháp, bộ sưu tập Dior Women Xuân Hè 2026 có mặt Dior Ho Chi Minh Union Square (đường Đồng Khởi, TP HCM). Triển lãm Spring - Summer collection diễn ra từ nay đến hết ngày 10/2, tạo cơ hội để người yêu thời trang trong nước tiếp cận, hiểu sâu tinh thần sáng tạo mới của Dior dưới thời Jonathan Anderson.
Đông Vệ
Ảnh: Dior