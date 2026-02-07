Kaity Nguyễn và dàn sao diện trang phục Dior Xuân Hè 2026

Dòng Dior Bow chế tác từ da mềm cùng kỹ thuật xử lý form dáng thủ công. Các chi tiết nơ, logo Dior cổ điển tái xuất như dấu mốc thời gian, nhắc nhớ di sản nhưng không mang tính hoài niệm thuần túy.

Thời trang qua tư duy Jonathan Anderson được ví như hơi thở mới, pha trộn lịch sử Dior và góc nhìn đương đại. Bộ sưu tập không đơn thuần là trang phục xuân hè, mà là cơ hội nhìn lại di sản nhà Maison và tái cấu trúc nó qua ngôn ngữ của riêng Anderson, hướng đến sự kịch tính, hiện đại.