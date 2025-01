Kaia Gerber chia tay sao 'Dune 2'

Người mẫu Kaia Gerber - 24 tuổi, con gái siêu mẫu Cindy Crawford - chia tay tài tử Austin Butler, 34 tuổi, sau hơn ba năm yêu.

Theo TMZ ngày 7/1, Kaia Gerber và Austin Butler chia tay êm đẹp gần cuối năm ngoái. Cả hai vướng tin rạn nứt từ tháng 10/2024 - hai tháng kể từ lần cuối cặp sao xuất hiện cùng nhau dịp sinh nhật lần thứ 33 của Butler. Truyền thông càng tin mối quan hệ này đã chấm dứt vì tài tử Dune 2 không đi nghỉ mát cùng gia đình bạn gái ở Mexico, hôm 3/1. Hiện cả hai chưa phản hồi các trang tin.

Người mẫu Kaia Gerber và bạn trai trong sự kiện "2023 TIME100 Gala" tháng 4/2023. Ảnh: Film Magic

Theo People, Kaia Gerber và Austin Butler hẹn hò từ năm 2021, từng bị bắt gặp đi học yoga chung hồi tháng 12 cùng năm - một tháng sau khi Gerber chia tay bạn trai cũ là diễn viên Jacob Elordi. Tháng 3/2022, cả hai lần đầu đi thảm đỏ cùng nhau tại tiệc Best Performances thường niên của W Magazine.

Suốt thời gian gắn bó, đôi uyên ương liên tục sánh vai trong nhiều sự kiện như Met Gala, LHP Cannes, lễ trao giải Quả Cầu Vàng và tiệc hậu Oscar. Cả hai thường gây chú ý với những nụ hôn trên thảm đỏ, từng lọt vào nhóm cặp sao mặc đẹp nhất năm 2023, 2024 lần lượt do Instyle và Harper's Bazaar bình chọn.

Kaia Gerber ở Cannes 2022 Kaia Gerber hôn chúc mừng Austin Butler sau buổi công chiếu "Elvis" - phim do anh đóng - tại Cannes 2022. Video: Storm Shadow

Dù thường xuyên xuất hiện cùng nhau, hai nghệ sĩ ít khi đề cập chuyện tình cảm với truyền thông. Trên tạp chí GQ số tháng 5/2022, Butler lịch sự từ chối nói về mối quan hệ với Gerber, cảm ơn phóng viên cho anh "không gian riêng". Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí WSJ tháng 2/2024, người đẹp cũng đề nghị bỏ qua câu hỏi về bạn trai.

"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy ít có thứ gì trong cuộc sống của mình được riêng tư, và mối tình này là một trong những điều tôi cố gắng giữ gìn một cách thiêng liêng nhất có thể", cô cho biết.

Austin Butler vào con gái siêu mẫu Cindy Crawford dạo phố New York hồi tháng 8/2024. Ảnh: Backgrid

Kaia Gerber sinh năm 2001, là một trong những gương mặt triển vọng của làng mốt. Cô thừa hưởng vóc dáng, sắc đẹp của mẹ - siêu mẫu Cindy Crawford, có kinh nghiệm trình diễn từ nhỏ. Kaia Gerber từng được vinh danh là "Người mẫu của năm" do Hội đồng thời trang Anh bình chọn tháng 12/2018. Gu thời trang của cô cũng được đánh giá cao, thường tạo xu hướng cho giới trẻ.

Austin Butler sinh năm 1991 tại Mỹ, được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt tiềm năng tại Hollywood với các vai diễn trong Elvis, Once Upon a Time in Hollywood, Switched at Birth, Ruby & the Rockits. Năm 2024, anh gây ấn tượng với vai phụ Feyd-Rautha trong Dune 2. Butler từng yêu diễn viên Vanessa Hudgens và Lily-Rose Depp - con gái tài tử Johnny Depp - trước khi đến với Gerber.

Phương Thảo (theo TMZ, People)