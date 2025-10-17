Kai Trump kể chuyện chơi golf với ông nội

Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Trump, cho biết ông nội luôn tìm cách sắp xếp lịch để chơi golf nếu cô muốn.

"Tôi không coi ông là Tổng thống Mỹ. Với tôi, ông luôn là ông nội. Chúng tôi sẽ ra ngoài và chơi golf nếu muốn. Tôi với ông chơi golf cùng nhau suốt, đây chẳng phải điều gì mới mẻ", Kai Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn được Fox News công bố hôm nay.

Lần chơi golf gần đây nhất của Tổng thống Donald Trump và cháu gái có chút khác biệt, khi hai người chơi ở khu Trump National Golf Club ngay gần thủ đô Washington và được cả thế giới theo dõi.

Kai Trump và Tổng thống Donald Trump trên sân golf trong ảnh đăng hôm 11/10. Ảnh: X/Kai Trump

Sân golf được phong tỏa khi hai ông cháu Tổng thống Mỹ đến chơi, nhưng Kai đã ghi lại quãng thời gian này và đăng lên kênh YouTube cá nhân với tiêu đề "Chơi golf cùng Tổng thống Donald Trump (ông của tôi)".

Theo lời Kai, ông Trump đã lập tức đồng ý khi cô nêu ý tưởng ghi hình cuộc chơi golf giữa hai người và đăng lên YouTube.

"Chắc chắn có rất nhiều khâu cần xử lý, nhưng ông đồng ý 100%. Ông rất ủng hộ những việc như thế. Ông thích ý tưởng đó và mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ. Tôi chỉ đang tận hưởng một trận đấu cùng ông nội mình. Tôi có khoảng thời gian tuyệt vời và ông khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Thật sự rất vui khi được quay phim cùng ông", Kai cho hay.

Kai cho biết ông nội luôn sắp xếp công việc để chơi golf cùng cô bất cứ khi nào cô có thời gian. "Nếu ngày mai tôi gọi và rủ ông chơi golf vào cuối tuần tới, ông sẽ dành thời gian cho tôi. Đó là một trong những đức tính thực sự tốt của ông. Ông luôn dành thời gian cho gia đình", cháu nội của Tổng thống Mỹ cho hay.

Kai mới bước sang tuổi 18. Cô đang tập trung vào năm cuối cấp trước khi gia nhập Đại học Miami. Tuy nhiên, Kai còn những mục tiêu khác muốn đạt được.

"Một trong những mục tiêu lớn nhất của tôi chắc chắn là trở thành golf thủ chuyên nghiệp. Sau đại học, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đó và nỗ lực hết sức. Tôi cũng muốn duy trì các kênh mạng xã hội. Về cơ bản là đưa mọi thứ tôi đang làm lên tầm cao mới", cô cho hay.

Kai là con gái lớn của Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, cũng là cháu gái lớn nhất trong 10 người cháu của Tổng thống Mỹ. Cô bắt đầu chơi golf từ năm 2 tuổi và hiện là ngôi sao trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi.

Vũ Hoàng (Theo Fox News, AFP, Reuters)