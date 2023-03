K+ phát độc quyền hai phim chủ đề taxi của Hàn

"Taxi driver 2 " (Ẩn danh 2) và "Taxi ma quái" (Delivery man) - hai phim ăn khách Hàn Quốc - đang chiếu song song trên nền tảng K+.

Nửa đầu tháng 3, Taxi driver 2 là một trong những dự án truyền hình được bàn luận nhiều trên các diễn đàn phim tại Hàn lẫn Việt Nam. Hiện phim chiếu đến tập 6. Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) và các cộng sự hợp thành đội Taxi Cầu Vồng - tổ chức hoạt động bí mật nhằm lật đổ các băng đảng tội phạm khét tiếng.

Đội taxi được xem là phao cứu sinh cho những cá nhân tuyệt vọng như: người cha định nhảy cầu tự tử vì không tìm được con trai mất tích; bà cụ khó khăn bị lừa đảo; đứa trẻ bị bạo hành. Danh thiếp với dòng chữ "Đừng chết, hãy báo thù" vực dậy họ, nỗ lực sống tốt hơn.

"Taxi driver 2" là phim Hàn ăn khách nhất tháng 3. Ảnh: SBS

Nhà làm phim lồng ghép yếu tố hài hước qua những màn cải trang của đội Taxi Cầu Vồng. Đơn cử là tình huống Kim Do Ki giả nhà đầu tư Trung Quốc - Wang Tao Zi - tiếp cận bà trùm Lim Bok Ja (Shim So Young); cả đội đóng giả cư dân làng để lật tẩy nhóm lừa đảo; Kim Do Ki - Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) hóa vợ chồng mới cưới xâm nhập vào băng nhóm của tội phạm...

Theo Naver, Taxi driver 2 với cốt truyện vụ án ly kỳ, kịch tính hơn phần đầu, duy trì các tình huống dở khóc dở cười cùng diễn xuất của dàn diễn viên khiến phim thu hút khán giả. Sau mỗi vụ án khép lại, biên kịch lại hé lộ nhỏ giọt tình tiết liên quan đến trùm cuối, khiến người xem tò mò. Phim đang phát lúc 23h10 thứ 6, 7 hàng tuần trên K+Cine và app K+, song song lịch chiếu tại Hàn.

Taxi ma quái - thể loại kỳ ảo, hài hước - có màu sắc tươi sáng hơn Taxi driver 2. Seo Young Min (Yoon Chan Young) là tài xế taxi kỳ lạ, chỉ nhận chở hành khách là ma. Anh ban cho họ một điều ước như ân huệ cuối cùng.

Cốt truyện ẩn chứa nhiều bi kịch được nhẹ nhàng hóa bằng khoảnh khắc hài hước, lãng mạn của cặp nhân vật chính Seo Young Min - Kang Ji Hyun (Minah, nhóm Girl's Day). Hồn ma Ji Hyun gây nhiều cảnh dở khóc dở cười. Cô không thể rời khỏi chiếc taxi của Young Min, rủ anh thực hiện dịch vụ kinh doanh điều ước cho các hồn ma khác. Ji Hyun tự coi mình là "quản lý bán hàng" của chiếc taxi kỳ lạ.

"Taxi ma quái" được khán giả bàn luận nhiều trên các diễn đàn phim nhờ nội dung ly kỳ. Ảnh: Genie TV

Trên Naver, nhiều khán giả nhận xét câu chuyện "tình người duyên ma" lẫn hành trình giúp đỡ những linh hồn trong Taxi ma quái vừa hài hước, vừa cảm động. Các hồn ma không gây cảm giác rùng rợn, mà khiến người xem đồng cảm với số phận của họ. Phim đang phát sóng lúc 22h10 thứ 4, 5 hàng tuần trên K+Life và app K+, song song với lịch chiếu tại Hàn.

Bên cạnh phim về tài xế taxi, K+ còn phát sóng nhiều tác phẩm khác như: Thời khắc quyết định (Good time) - xoay quanh gã tội phạm nghiệp dư cố gắng tìm cách cứu em trai bị thiểu năng trí tuệ khỏi tù tội, do Benny Safdie và Robert Pattinson đóng chính. Khán giả cũng có thể theo dõi Ứng dụng tử thần (Countdown) - kể về một nữ y tá vô tình tải một app điện thoại có chức năng đoán ngày chết của con người.

Phim "Thời khắc quyết định" khai thác đề tài tội phạm đường phố. Ảnh: A24

Vạn Phát