K-Med Expo 2024 - cơ hội hợp tác quốc tế ngành thiết bị y tế

Với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp y tế trên toàn cầu, hội chợ là cơ hội hợp tác, kết nối xuyên quốc gia trong ngành trang thiết bị y tế đa lĩnh vực.

K-Med Expo 2024 do Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Y tế Hàn Quốc (KMDIA), Trung tâm Hội nghị Kintex Hàn Quốc và Công ty VEAS tổ chức, được đánh giá là một trong những sự kiện nổi bật trong năm của ngành y tế.

Sau thành công trong lần đầu đến Việt Nam năm 2023, K-Med Expo 2024 sẽ diễn ra ngày 13 đến 15/6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM. Với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp y tế trên toàn cầu, sự kiện năm nay dự kiến thu hút trên 10.000 lượt khách tham dự.

Sự kiện thu hút nhiều khách đến tham quan năm 2023.

Tại triển lãm, hơn 200 gian hàng sẽ trưng bày các sản phẩm từ thiết bị chẩn đoán, phẫu thuật, vật liệu trị liệu, thiết bị nha khoa đến linh kiện thiết bị y tế của các thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Trong đó, các sản phẩm nổi bật như máy đo huyết áp tự động, máy đo đường huyết, máy đo nồng độ oxy trong máu, cùng các thiết bị y tế trong ngành làm đẹp như thiết bị chăm sóc da, phẫu thuật thẩm mỹ và thiết bị làm đẹp không xâm lấn sẽ được giới thiệu.

Đây là cơ hội để cập nhật kiến thức, khám phá các sản phẩm, ý tưởng đột phá cùng những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y tế, đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác kinh doanh kết nối với các nhà sản xuất hàng đầu trong ngành.

K-Med Expo 2023 với nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành y tế.

Ngoài hoạt động chính là triển lãm, K-Med Expo 2024 còn tổ chức các hoạt động chuyên môn và giao lưu kinh doanh. Các buổi hội thảo và hội nghị chuyên ngành với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành do các đơn vị uy tín như Hội nghị Quốc tế Demire do Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Laser Demire và Hội thảo Quốc tế về Laser Thẩm mỹ Việt Nam do Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức sẽ là dịp để khách tham dự cập nhật thông tin mới, học hỏi kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới quan hệ. Những chủ đề nổi bật như công nghệ làm đẹp mới, công nghệ y tế tiên tiến, chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số và các thách thức trong quản lý y tế sẽ được thảo luận sâu rộng, mang lại nhiều giá trị thực tiễn.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức còn thiết kế chương trình vòng quay may mắn diễn ra từ 12 h đến 14 h hàng ngày, mang đến cơ hội nhận những phần quà giá trị như thẻ quà tặng Starbucks, phiếu mua hàng Lotte và giải đặc biệt là một chỉ vàng. Khách tham dự không chỉ có dịp trải nghiệm sự kiện mà còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn.

K-Med Expo 2024 là không gian cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư mới với đối tác và các chuyên gia quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ có các hoạt động bên lề như các buổi gặp gỡ doanh nghiệp, nơi các doanh nghiệp có thể thảo luận trực tiếp.

Trong mùa tổ chức trước, các hoạt động bên lề này đã góp phần tạo nên hàng trăm lượt mua hàng và giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam kết nối thành công với những tên tuổi lớn quốc tế. Theo đại diện ban tổ chức, với nhiều hoạt động thiết thực, sự kiện còn được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo và công nghệ tiên tiến, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế.

(Nguồn và ảnh: K-Med Expo)