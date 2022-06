K Coffee sản xuất cà phê tiêu chuẩn châu Âu cho người Việt

Thương hiệu K Coffee thuộc tập đoàn Phúc Sinh sở hữu nhiều chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm của châu Âu như RA - Rainforest Alliance hay BRC - British Retail.

Phúc Sinh Group là một cái tên không còn xa lạ trong giới cà phê trong và ngoài nước. Mỗi năm, Phúc Sinh Group xuất khẩu từ 60.000 - 70.000 tấn cà phê nguyên liệu, nằm trong top các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam. Đến nay, các sản phẩm của Phúc Sinh đã có mặt tại khoảng 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nga, Đức...

Khách hàng đến tham quan Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La nhân sự kiện khách thành nhà máy vào tháng 7/2018. Ảnh: Hoàng Khôi

Đứng trước những thành công đã gây dựng được, người sáng lập Phúc Sinh Group Phan Minh Thông lại không khỏi trăn trở. "Xuất khẩu cà phê lớn như thế thì lẽ ra rất tự hào bởi đất nước mình là nơi cung ứng lượng cà phê lớn thứ 2 thế giới. Thế nhưng, bạn bè, đối tác khi nói về cà phê Việt Nam lại không nói chuyện chất lượng mà chỉ bàn chuyện người tiêu dùng trong nước phải uống cà phê độn đậu nành, hóa chất", ông Thông nói.

"Vua Hồ tiêu" Phan Minh Thông, CEO Phúc Sinh Group. Ảnh: Xuân Thái

Vì vậy, từ năm 2015, ông Phan Minh Thông đã hướng Phúc Sinh Group đẩy mạnh chế biến, mục tiêu là cung ứng cho thị trường nội địa. Thương hiệu K Coffee ra mắt người tiêu dùng Việt Nam giữa thời kỳ liên tiếp các vụ cà phê bẩn bị cơ quan chức năng phanh phui. Dù Phúc Sinh Group là một trong những ngôi sao trên bản đồ xuất khẩu cà phê, nhưng quay về thị trường nội địa, mang gói cà phê rang xay nguyên chất đến người dùng, thay đổi thói quen suy nghĩ của từng thực khách là một thách thức lớn đối với đội ngũ K Coffee.

Ông Thông cho biết, cà phê sạch phải là cà phê nguyên chất. Để tạo nên một tách cà phê nguyên chất, nguyên liệu sản xuất phải sạch từ lúc còn là hạt giống cho đến khi được gieo trồng, canh tác. Đội ngũ K Coffee luôn chỉn chu trong từng chi tiết để xây dựng một quy trình sản xuất cà phê chuẩn, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe từ châu Âu.

Hiện tại, Phúc Sinh Group đã hoàn thành quy trình sản xuất khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế - from farm to cup: từ nông trại, nhà máy chế biến, nhà máy rang xay tới đóng gói thành phẩm. Không chỉ vậy, K Coffee còn đạt chứng nhận Rainforest Alliance và BRC.

Tiêu chuẩn RA - Rainforest Alliance của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế Rainforest Alliance (hợp nhất giữa UTZ & Rainforest) được xem là thước đo tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững, đảm bảo việc truy xuất thông tin từ trang trại đến sản phẩm, nguồn nguyên liệu canh tác theo hướng an toàn, không tồn dư các hóa chất nông nghiệp. Còn BRC - British Retail Consortium là chứng nhận do Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc cấp để kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Bộ tiêu chuẩn này quy định các tiêu chí về an toàn thực phẩm, lưu trữ và phân phối, bao bì và nguyên liệu bao bì, đại lý và môi giới toàn cầu...

Các sản phẩm cà phê của K Coffee trưng bày tại Lễ hội tinh hoa gia vị Việt 2022, diễn ra tại TP HCM ngày 28/4. Ảnh: Thái Long

Để đạt được những chứng nhận châu Âu, Phúc Sinh Group đã đầu tư 7 nhà máy chế biến đặt tại các vùng cà phê trọng điểm từ miền Bắc đến khu vực TP HCM. Không chỉ vậy, Phúc Sinh còn phát triển vùng trồng cà phê riêng biệt, làm việc trực tiếp với khoảng 10.000 hộ nông dân để có được sản phẩm đầu ra chuẩn nhất.

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của K Coffee cùng với chuyên gia đến từ châu Âu đã phải đến từng nông hộ, hướng dẫn nông dân quy trình tưới nước tiết kiệm, bón phân hữu cơ, cách sử dụng các hóa chất nông nghiệp như vi sinh, kiểm soát IPM, cách thức thu hái, phơi phóng phải an toàn như rải bạt trên sân xi măng, đóng gói nguyên liệu, vận chuyển đến nhà máy và bãi kho...

Sau gần 7 năm gia nhập thị trường nội địa, K Coffee đã có được vị thế riêng với những dòng sản phẩm tạo được nhiều tiếng vang. CEO Phan Minh Thông nói: "Mở đường đúng là rất mất công sức, nhưng tôi không tính vất vả của người tiên phong, tôi cũng không quan tâm lợi nhuận hay chi phí phải đầu tư bây giờ là bao nhiêu. Tôi mà chỉ mong lan tỏa câu chuyện làm cà phê, uống cà phê sạch ở Việt Nam".

Khách hàng trải nghiệm không gian tại K Coffee 238 - 240 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM. Ảnh: Võ Yến

Người đứng đầu Phúc Sinh Group tin rằng với những tâm huyết, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội ngũ cán bộ công nhân viên, thương hiệu K Coffee sẽ ngày càng thành công, tạo được những đột phá lớn trên hành trình kiến tạo thị trường cà phê nội địa sạch 100% nguyên chất.

Hà Trang