K+ chiếu độc quyền phim mới của Dương Dương, Vương Sở Nhiên

Phim truyền hình "Khói lửa nhân gian của tôi" - Dương Dương, Vương Sở Nhiên đóng chính - chiếu độc quyền trên K+ trong 5 năm.

Phim gồm 40 tập, lên sóng từ tối 5/7. Tại Việt Nam, Truyền hình K+ phát sóng độc quyền và song song với lịch chiếu ở Trung Quốc. Trên Vlinkage, ngay từ tập đầu, dự án đạt hạng nhất chỉ số truyền thông với 75,28. Dương Dương (vai Tống Diệm) là một trong ba nhân vật được yêu thích nhất màn ảnh với 9,07 điểm. Các từ khóa liên quan phim cũng được tìm kiếm nhiều trên Weibo, vào top 10 chủ đề hot.

Trước khi lên sóng, tác phẩm gây sốt khi vượt mốc ba triệu lượt đặt xem trước trên Mango TV (hạ tầng OTT đài Hồ Nam - đơn vị phát hành phim). Trên các hội, nhóm Hoa ngữ tại Việt Nam, khán giả liên tục bàn luận nội dung và dàn diễn viên.

Lý Mộc Qua - từng thành công với Đông cung, Tư đằng, Xứng danh anh hùng - đảm nhận vai trò đạo diễn. Theo Sina, Khói lửa nhân gian của tôi (My fireworks on earth) được fan ngôn tình quan tâm khi chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Một tòa thành đang chờ anh của Cửu Nguyệt Hi.

Tạo hình Dương Dương - Vương Sở Nhiên trong vai lính cứu hỏa và bác sĩ. Ảnh: Mango TV

Nội dung xoay quanh chuyện tình ngọt ngào nhưng trắc trở của Tống Diệm (Dương Dương đóng) - lính cứu hỏa quả cảm và Hứa Thấm (Còn Vương Sở Nhiên) - bác sĩ tài hoa, lạnh lùng. Họ hẹn hò từ cấp ba, chia xa 10 năm vì mặc cảm, hoàn cảnh khó nói.

Những thước phim đầu tiên, đạo diễn khắc họa sự nguy hiểm, gian truân của những nghề phải chạy đua với thời gian, giành giật mạng sống từ tay thần chết. Tình tiết lẫn lời thoại bám sát nguyên tác. Nhà sản xuất kỳ vọng thổi làn gió mới cho dòng phim ngôn tình, nhất là đề tài lính cứu hỏa, bác sĩ đang thịnh hành.

Bên cạnh nội dung, tác phẩm hút fan nhờ danh tiếng dàn sao Hoa ngữ, nhất là cặp chính. Dương Dương sở hữu lượng fan đông đảo, từng đóng nhiều nhân vật điển trai, tài giỏi. Trong khi đó, nữ chính Vương Sở Nhiên được gọi là "tiểu Lưu Diệc Phi" vì đường nét giống đàn chị, được giới chuyên môn đánh giá cao diễn xuất tốt.

Trong phim, nhân vật của Dương Dương lẫn Vương Sở Nhiên có tâm lý phức tạp. Hóa thân lính cứu hỏa hay bác sĩ cấp cứu là thử thách khó với bộ đôi. Không chỉ tương tác ăn ý, cặp sao còn vướng tin đồn hẹn hò ngoài đời.

Phim còn có sự góp mặt của Ngụy Đại Huân, Dương Siêu Việt, Trương Nguyệt, Hồ Khả, Vương Ngạn Lâm và Trương Bân Bân - từng hợp tác với Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Tại Việt Nam, truyền hình K+ độc quyền phát sóng trong 5 năm và song song với lịch chiếu ở Trung Quốc. Ảnh: Mango TV

Khói lửa nhân gian của tôi phát sóng 19h5 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

