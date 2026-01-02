K-car điện 'vô danh' khuấy động Nhật Bản bắt đầu giao hàng

Chiếc Mibot nhỏ bé được hãng KG Motors giao đến những khách hàng đầu tiên sau khi thu hút sự quan tâm với lượng đơn hàng lớn.

Những thương hiệu ôtô Nhật Bản, như Toyota, Honda và Nissan nằm trong số những hãng chậm chân nhất trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. Tuy nhiên, ở quốc gia vốn nổi tiếng với dòng kei-car lại có một thương hiệu vốn vô danh - KG Motors - nhưng đang dần được biết đến nhờ một chiếc xe điện nhỏ bé.

Sau khi mở đặt chỗ vào mùa thu 2024 tại Nhật Bản, Mibot đã nhận được hơn 1.000 đơn đăng ký trong tháng đầu tiên. Tính đến tháng 5/2025, công ty nhận được 2.250 đơn đặt hàng, chiếm hơn một nửa trong số 3.300 đơn hàng mà công ty dự kiến giao vào tháng 3/2027. Mibot có giá chỉ 1 triệu yen (7.000 USD), tức chưa bằng một nửa xe điện bán chạy nhất Nhật Bản là Nissan Sakura.

Những chiếc Mibot đầu tiên đã được KG giao đến khách hàng. Ảnh: Kote

Mới đây, KG thông báo đã giao chiếc Mibot đầu tiên vào ngày 30/12/2025, tức sớm hơn so với kế hoạch.

Theo công ty, mẫu xe này vẫn đang trong giai đoạn tiền sản xuất, nhưng được giao với tiêu chuẩn chất lượng tương đương với các mẫu xe sản xuất hàng loạt sắp ra mắt.

KG đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt quy mô lớn bắt đầu vào tháng 4 sắp tới và sẽ tiếp tục giao một số lượng xe hạn chế cho đến lúc đó.

Mibot dài chưa đến 2,5 m, chở được chỉ một người. Ảnh: KG Motors

Mibot chỉ dài 2.490 mm, rộng 1.130 mm, cao 1.465 mm và trục cơ sở 1.610 mm, giống một chiếc xe golf. Với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và chi phí bảo trì thấp, KG cho rằng Mibot hoàn hảo cho các chuyến đi hàng ngày trong thành phố. Xe có khả năng di chuyển lên tới 100 km mỗi lần sạc và tốc độ tối đa 60 km/h.

Xe chỉ có một ghế, với vô-lăng đáy phẳng, điều hòa nhiệt độ, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, khoang hành lý phía sau đủ rộng để chứa hai bình nước 18 lít. Tính năng kết nối giúp xe có thể nâng cấp phần mềm từ xa.

Môtơ điện đặt sau 5 kW, với pin LFP 7,68 kWh. Thời gian sạc đầy khoảng 5 giờ. Trọng lượng xe 450 kg và khả năng chở hàng tối đa 45 kg.

Mỹ Anh (theo Electrek)