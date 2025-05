JW Marriott Saigon tổ chức triển lãm cưới 'Blooming Love'

TP HCMTriển lãm cưới "Blooming Love" quy tụ các đối tác ngành cưới nổi tiếng, là cơ hội để các đôi tìm ý tưởng, cập nhật xu hướng cho ngày trọng đại.

JW Marriott Saigon nằm ngay trung tâm quận 1 (TP HCM), là địa điểm thuận lợi để tổ chức các sự kiện hội nghị, họp mặt, tiệc cưới... Nhằm tạo điều kiện để các đơn vị tổ chức sự kiện và những đôi sắp cưới dễ dàng cập nhật xu hướng cưới, trao đổi và tìm hiểu về chủ đề, chi phí, khách sạn mang đến triển lãm cưới "Blooming Love - Wedding Showcase" (Tình yêu nở rộ). Sự kiện còn hướng đến tri ân các đối tác và giới thiệu những dịch vụ cưới mới.

Khu vườn JW - một trong những điểm tổ chức lễ thề nguyện (lễ vow) ngoài trời với không khí thoáng đãng. Ảnh: JW Marriott Saigon

Triển lãm do JW Marriott Saigon hợp tác Lutèce Wedding & Party Planner - đơn vị trang trí tiệc cưới xa xỉ, tổ chức. Một đối tác khác của khách sạn là Min Wedding & Event Planner cũng tham gia để đóng góp những định hướng nghệ thuật độc đáo cho xu hướng tiệc cưới 2025. Khách tham dự sẽ có cơ hội nhận tư vấn từ chuyên gia đến từ hai đơn vị này.

Đồng hành cùng sự kiện còn có De Rossa Studio - đơn vị giúp lưu giữ câu chuyện tình yêu của các đôi bằng những bộ ảnh, video nghệ thuật. Tại đây, khách hàng sẽ có cơ hội chụp ảnh kỷ niệm bởi đội ngũ chuyên nghiệp, tìm hiểu về cách lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày cưới để mọi khoảnh khắc thêm ý nghĩa.

Sảnh Grand Ballroom mới rộng rãi với hệ thống hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, linh hoạt biến đổi đa dạng chủ đề cho các đôi. Ảnh: JW Marriott Saigon

Ngoài các đơn vị đồng hành trên, JW Marriott Saigon còn kết hợp với các đối tác từ Việt Nam như Calla Bridal, Brides by Olivia, Linh Nga Couture, Hà Cúc và Lecia Bridal. Các hãng thời trang cưới nội địa sẽ giới thiệu bộ sưu tập váy cưới mới nhất đến các cô dâu. Các chàng rể cũng có cơ hội tìm hiểu về xu hướng suit cao cấp từ Kim Bespoke, The Valet by SIR và SIR Tailor.

Đặc biệt, khách tham dự sẽ được tìm hiểu về dịch vụ nhẫn cưới bespoke (độc bản) từ CAO Fine Jewellery. Triển lãm còn có các hoạt động độc quyền như tự chế nước hoa cá nhân hóa từ De Sainty và phác thảo nghệ thuật từ Nghê Studio.

Các đôi có thể cập nhật xu hướng, tích lũy kinh nghiệm để có lễ cưới đáng nhớ tại triển lãm. Ảnh: JW Marriott Saigon

"Lễ cưới không chỉ là sự kiện ý nghĩa đong đầy cảm xúc mà còn là chuyến phiêu lưu cá nhân hóa. Các đôi sẽ có cơ hội thiết kế câu chuyện tình yêu riêng của mình chuyên nghiệp, chỉn chu hơn thông qua các tư vấn từ chuyên gia tại triển lãm", đại diện JW Marriott Saigon cho biết.

Ngoài những đối tác trên, triển lãm cưới "Blooming Love" còn có sự góp mặt của các đơn vị đồng hành khác như: Tạp chí Đẹp, Blissful Brides, Ly Gia Vien, De Sainty, BMWine.vn, Allgoodthings Rentals & Styling, One Chair...

Đan Minh