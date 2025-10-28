JW Marriott Phu Quoc vào top 5 resort hàng đầu châu Á

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa là một trong 5 khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á nhờ thiết kế, dịch vụ gắn kết văn hóa, di sản, ẩm thực bản địa.

Danh hiệu được trao tại lễ trao giải Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards. Giải thưởng vinh danh các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không và thành phố hàng đầu thế giới trong lĩnh vực du lịch, lữ hành. Kết quả bình chọn dựa trên đánh giá của độc giả toàn cầu.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa nằm trên bãi Khem - một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Khách sạn do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, mô phỏng Đại học Lamarck giai đoạn 1880-1940 với hơn 5.000 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật, tạo nên không gian hoài cổ, sang trọng.

Biệt thự Lamarck House riêng tư sang trọng. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

Ngoài không gian kiến trúc và tầm nhìn ra bãi Khem, nơi đây còn nổi tiếng với ẩm thực Á - Âu đa dạng. 5 nhà hàng và quầy bar chuyên phục vụ những món ngon được thiết kế riêng và thay đổi theo mùa, ưu tiên sử dụng nguyên liệu hữu cơ bản địa.

Nổi bật là nhà hàng Pink Pearl by Olivier E., mang đến trải nghiệm dùng bữa cao cấp fine dining. Menu nhà hàng do bếp trưởng Olivier Elzer, đầu bếp sở hữu 30 sao Michelin trong suốt sự nghiệp, trực tiếp sáng tạo để tôn vinh di sản văn hóa Việt cùng nghệ thuật ẩm thực Pháp.

Hoặc nếu muốn thưởng thức thực đơn pha trộn giữa truyền thống và quốc tế, nhà hàng Tempus Fugit sẽ là lựa chọn phù hợp. Thực khách có thể thưởng thức thực đơn "Phở-losophy" với năm món ăn chủ đạo được sáng tạo xoay quanh cảm hứng hương vị từ phở Việt Nam.

Pink Pearl by Olivier E. là biệt thự sắc hồng chuyên phục vụ ẩm thực Pháp thượng hạng, do bếp trưởng Olivier Elzer điều hành. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

Toàn bộ nguyên liệu tươi mới được chọn lọc kỹ càng từ nông trại hữu cơ JW Garden ngay trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Du khách còn có thể tham gia các lớp học nấu ăn tại đây. Ngoài ra, các hoạt động như đi bơi ở hồ Mosaic, thư giãn tại Chantarelle Spa, tham quan các địa điểm nổi tiếng quanh Phú Quốc như Cầu Hôn, xem show diễn Kiss of the Sea... cũng giúp chuyến nghỉ dưỡng thêm thú vị.

Ông John Woolley - Tổng giám đốc kiêm Hiệu trưởng Đại học Lamarck, cho biết từ khi ra mắt năm 2017, đến nay khu nghỉ dưỡng vẫn luôn duy trì chất lượng dịch vụ để giữ vững vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á. Sắp tới, ông khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm đặc biệt mới, gắn kết du khách với thiên nhiên, văn hóa và di sản của Phú Quốc.

Phòng Turquoise Suite màu ngọc bích với không gian ngập tràn ánh sáng, hồ bơi riêng và tầm nhìn hướng biển. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

Đánh dấu cột mốc quan trọng với danh hiệu từ Condé Nast Traveler, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa mang đến cho du khách gói "Island Retreat" với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Gói bao gồm phòng lưu trú sang trọng, xe đưa đón sân bay khứ hồi, bữa sáng hàng ngày, ưu đãi ẩm thực tại các nhà hàng trong resort, trả phòng muộn, giảm 20% giá spa và hai vé xem show Kiss of the Sea.

