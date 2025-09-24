JVF Việt Nhật ra mắt phân bón hữu cơ Organica

Sản phẩm của Công ty Phân bón Việt Nhật được sản xuất với nguyên liệu tự nhiên, chất lượng cao, giúp tăng độ tơi xốp của đất, cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng.

Công ty Phân bón Việt Nhật (JVF) vừa giới thiệu sản phẩm phân bón hữu cơ cao cấp Organica Việt Nhật, đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Nhà máy phân hữu cơ QL Agroresources. Ảnh: JVF Việt Nhật

Đại diện công ty cho biết sản phẩm được sản xuất từ 100% phân gà đẻ trứng, tuyển chọn nghiêm ngặt từ hệ thống trang trại QL (thuộc Tập đoàn QL Resources Malaysia) rộng hơn 80 ha tại Tây Ninh. Điểm đặc biệt của sản phẩm là nguồn nguyên liệu hoàn toàn không lẫn tạp chất như tro trấu hay than bùn, đảm bảo độ nguyên chất và chất lượng ổn định.

"Chúng tôi kiểm soát chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào để có thể chủ động cam kết chất lượng sản phẩm với bà con nông dân", đại diện Công ty JVF chia sẻ.

Ngoài ra, sản phẩm được chế tạo bằng hệ thống tháp CompoTower hiện đại từ Hà Lan, áp dụng công nghệ lên men hiếu khí khép kín ở nhiệt độ cao liên tục trong 7 ngày. Quy trình này không chỉ diệt trừ mầm bệnh mà còn nâng cao hàm lượng mùn và tối ưu tỷ lệ C/N (tỷ lệ giữa lượng cacbon và nitơ), đạt hàm lượng hữu cơ 50 OM.

Phân bón Organica với hàm lượng canxi cao cải tạo đất trồng. Ảnh: JVF Việt Nhật

Theo đó, với hàm lượng canxi cao đến 7%, từ nguồn phân gà đẻ trứng tự nhiên, Organica kích thích bộ rễ phát triển mạnh mẽ, tăng cường độ cứng cáp cho cây trồng thông qua việc hình thành các hợp chất tạo màng tế bào. Sản phẩm còn hỗ trợ nâng cao pH đất, tăng đáng kể khả năng hấp thu dinh dưỡng của hệ thống rễ cây. Và nhờ tỷ lệ cân đối Nitơ – Photpho – Kali (N:P:K) = 2:2:3 kết hợp hàm lượng hữu cơ phù hợp, sản phẩm cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, cải tạo đất và tăng độ tơi xốp.

"JVF cam kết không phối trộn thêm bất kỳ thành phần nào nhằm tăng OM một cách nhân tạo, thay vào đó tập trung vào việc duy trì chất lượng xuyên suốt và tạo sự ổn định cho sản phẩm", đại diện công ty khẳng định.

Organica được phát triển thông qua sự hợp tác chiến lược giữa JVF và đối tác chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam, tận dụng kinh nghiệm hàng thập kỷ trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng phân bón và chuyên môn nông nghiệp. Sản phẩm không chỉ cung cấp dinh dưỡng tự nhiên mà còn giúp phục hồi đất bị thoái hóa do canh tác thâm canh và sử dụng quá mức phân bón hóa học, hỗ trợ sản xuất cây trồng bền vững. Organica sẽ trở thành "người bạn đồng hành đáng tin cậy" của bà con nông dân, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn bảo vệ môi trường.

Công ty Phân bón Việt Nhật ra mắt dòng sản phẩm phân hữu cơ Organica. Ảnh: JVF Việt Nhật

Công ty Phân Bón Việt Nhật (JVF) được thành vào năm 1995, chuyên sản xuất phân bón NPK cao cấp theo công nghệ hơi nước hiện đại của Nhật, với công suất khoảng 350.000 tấn mỗi năm. Nhà máy của doanh nghiệp đặt tại Khu công nghiệp Gò Dầu (Đồng Nai), vận hành theo quy trình khép kín và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm. Với kiến thức và kinh nghiệm 30 năm, công ty tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm phân bón hữu cơ, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

(Nguồn: Công ty Phân Bón Việt Nhật)