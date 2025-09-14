Juventus thắng nghẹt thở Inter

ItalyJuventus hạ Inter 4-3 trong trận derby Italy kịch tính, với bảy bàn thắng, trong đó có tuyệt phẩm phút bù hiệp hai, ở vòng 3 Serie A.

Ghi bàn: Kelly 14', Yildiz 38', K Thuram 83', Adzic 91' - Calhanoglu 30', 65', M Thuram 76'

Anh em nhà Thuram cùng đánh đầu ghi bàn, cho mỗi bên. Các bàn thắng còn lại cũng gồm toàn tuyệt phẩm sút xa. Cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân Allianz vì thế được đánh giá là điên rồ, kịch tính bậc nhất trong trận derby Italy những năm qua.

Tiền vệ Vasilije Adzic mừng bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 cho Juventus trước Inter ở vòng 3 Serie A trên sân Allianz, thành phố Turin, Italy, ngày 13/9/2025. Ảnh: Reuters

Trước trận, Inter chịu sức ép lớn sau khi thua Udinese ngay trên sân nhà ở vòng hai. HLV Cristian Chivu buộc phải xáo trộn nhân sự, trao cơ hội ra mắt cho trung vệ Manuel Akanji, tân binh tới từ Man City.

Trong khi, Juventus bước vào trận với phong độ hoàn hảo, toàn thắng và chưa để lọt lưới. Trên khán đài Allianz, sự chú ý dồn vào cựu hậu vệ Lilian Thuram. Ông tới xem hai con trai Marcus (Inter) và Khephren (Juve) đối đầu, và không phải thất vọng. Hai con Thuram cùng ghi bàn, và đội bóng cũ của ông cũng giành ba điểm.

Juventus mở tỷ số phút 14 nhờ cú vô-lê của hậu vệ người Anh, Lloyd Kelly. Hakan Calhanoglu gỡ hòa với cú sút xa, nhưng tài năng trẻ Kenan Yildiz đưa chủ nhà vượt lên lần nữa, trước khi hiệp một khép lại. Calhanoglu ghi thêm tuyệt phẩm sút xa trong hiệp hai, trước khi Marcus Thuram giúp Inter dẫn ngược 3-2.

Marcus không mừng bàn thắng quá mức, có thể vì sự tôn trọng dành cho bố Lilian và em trai Khephren. Nhưng khi đánh đầu gỡ hòa 3-3 ở phút 83, Khephren không hề giữ ý cho anh trai, mà ăn mừng cuồng nhiệt với đồng đội. Trên khán đài, Lilian lần này mỉm cười, chứng kiến bàn thắng của con trai út.

Trận đấu được cầu thủ 19 tuổi Vasilije Adzic định đoạt ở phút bù, với cú sút xa từ hơn 30 m. Bóng đi xoáy, găm thẳng vào góc cao, vượt tầm với của thủ môn Yann Sommer. Inter phản ứng dữ dội, cho rằng Khephren đã phạm lỗi trước tình huống, nhưng VAR công nhận bàn thắng hợp lệ.

Juventus duy trì mạch toàn thắng sau ba vòng, nuôi hy vọng đoạt scudetto lần đầu kể từ năm 2020. Trái lại, Inter tiếp đà sa sút khi thua hai trận liền. Nếu không sốc lại tinh thần, thầy trò Chivu có thể sớm bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch với Juventus và Napoli.

Hoàng An