Juventus lỡ cơ hội áp sát top bốn

Hòa Napoli 1-1 ở vòng 20 Serie A trên sân nhà, Juventus không thể thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League.

Hai trận thắng liên tiếp trước Bologna và Cagliari cuối tháng 12 đưa Juventus trở lại cuộc đua top bốn sau giai đoạn chệch choạc hồi đầu màu. Vì vậy, dù thiếu những trụ cột như cặp trung vệ Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini, hay Paulo Dybala, "Bà đầm già" tỏ rõ quyết tâm thắng trận từ những phút đầu. Nếu làm được, Juventus chỉ còn kém đội thứ tư Atalanta một điểm.

Mertens mở tỷ số cho Napoli trong chuyến làm khách trên sân Juventus. Ảnh: ANSA.

Tuy nhiên, trong ngày chân sút chủ lực Alvaro Morata mờ nhạt, Juventus lại để lộ điểm yếu ở khâu ghi bàn. Weston McKennie ôm cột dọc tiếc nuối sau khi đánh đầu chệch mục tiêu ở một pha phạt góc. Không lâu sau, cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm của Federico Chiesa chệch cột dọc trong gang tấc. Tính đến trước trận này, Juventus mới ghi 27 bàn, ít nhất trong 10 đội đầu bảng.

Trong lúc loay hoay tìm bàn mở tỷ số, Juventus thủng lưới sau pha phối hợp có phần đơn giản của đội khách. Matteo Politano luồn ra sau lưng Alex Sandro để đón đường chuyền của Lorenzo Insigne. Anh nhả lại tuyến hai và sau một nhịp động tác giả, Dries Mertens sút chéo góc, làm tung lưới Juventus bất chấp nỗ lực cản phá của Wojciech Szczesny lẫn Matthijs de Ligt. Bàn thắng này nối dài chuỗi trận thăng hoa của Mertens. Từ đầu tháng 11 đến nay, tiền đạo người Bỉ đã ghi sáu bàn, nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ đồng đội nào.

Bàn dẫn trước giúp Napoli hưng phấn và họ suýt gia tăng cách biệt nếu cú sút của Piotr Zielinski không bị Szczesny đẩy qua xà. Đoàn quân của Luciano Spalletti là đội thứ hai có hơn 10 lần dứt điểm trong hiệp một khi đá trên sân Juventus tại Serie A, sau Lazio vào tháng 8/2013.

Chiesa vui mừng sau khi gỡ hòa cho Juventus. Ảnh: ANSA.

Sự bế tắc đeo bám Juventus. Đến đầu hiệp hai, tận dụng một pha phản công, đội chủ nhà mới gỡ hòa. Chiesa sút đập chân Stanislav Lobotka, khiến bóng đổi hướng và trở nên quá khó cho David Ospina. Đây mới là bàn thứ hai của tuyển thủ Italy tại Serie A mùa này sau pha lập công vào lưới Spezia vào ngày 22/9.

Allegri đưa Dybala vào sân ở phút 65 rồi rút Morata khỏi sân để làm mới hàng công nhưng không thể ghi bàn thứ hai. Đáng tiếc cho đội chủ nhà khi pha khống chế và vô-lê gầy ngẫu hứng của Chiesa đi trúng vị trí Ospina đã chọn. Thủ thành người Colombia cũng cản phá tốt cú sút xa của Dybala. Trong 15 phút góp mặt, Moise Kean chỉ để lại dấu ấn với pha đánh đầu vọt xà.

Napoli vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng trận này với 56%. Tuy nhiên, đội chủ nhà dứt điểm nhiều hơn, 22 so với 16, và cũng nhiều lần sút trúng đích hơn, 5 so với 4. Juventus sẽ làm khách của AS Roma ở vòng tiếp theo vào tối 9/1 trong khi Napoli tiếp Sampdoria.

Đội hình thi đấu

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Rugani, Sandro (De Sciglio 75'), McKennie, Locatelli, Rabiot (Bentancur 65'), Bernardeschi (Dybala 65'), Morata (Kean 75'), Chiesa (Kulusevski 81').

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam, Lobotka (Zanoli 90'), Demme, Politano (Elmas 76'), Zielinski, Insigne, Mertens (Petagna 88').

Quang Huy