Justin Timberlake, 43 tuổi, phát hành MV "Selfish" thuộc album mới, đánh dấu sự trở lại sau đĩa nhạc "Man of the Woods" (2018).

Justin Timberlake tái xuất với ca khúc mới MV "Selfish" của Timberlake, ra mắt ngày 25/1. Video: YouTube Justin Timberlake

Nghệ sĩ biểu diễn ca khúc lần đầu tiên trong buổi hòa nhạc tại Memphis (Mỹ) hôm 19/1. Bài hát mở đường cho album Everything I Thought It Was, chuẩn bị phát hành vào ngày 15/3.

Selfish là bản ballad nhẹ nhàng mang âm hưởng của RnB, tương tự những ca khúc trước của anh. Bài hát nói về sự ích kỷ và yếu đuối trong tình yêu nhưng không theo hướng tiêu cực. Justin Timberlake hợp tác các đồng nghiệp như Louis Bell, Cirkut, Theron Thomas và Amy Allen viết lời bài hát. Bradley J. Calder là đạo diễn của MV.

Justin Timberlake trong MV "Selfish". Ảnh: Youtube Justin Timberlake

Trên Apple Music 1, Justin Timberlake cho biết đã sáng tác 100 ca khúc trong thời gian rất dài, nhưng chỉ chọn 18 bài cho album lần này. Ca sĩ cũng biết nội dung Selfish không giống những điều đàn ông thường nói, tuy nhiên, ca khúc rất chân thực đối với anh. Ca sĩ nói thêm về đĩa nhạc sắp tới: "Tôi nghĩ album lần này chứa đựng nhiều cảm xúc".

Justin Timberlake là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ sinh năm 1981. Anh từng là thành viên nhóm nhạc NSYNC (1995-2002) và bắt đầu hoạt động cá nhân vào năm 2002. Timberlake gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực đơn ca và diễn xuất, nổi tiếng với những ca khúc Mirrors, Can't Stop The Feeling. Tháng 9/2023, NSYNC tái hợp sau hơn 20 năm với ca khúc Better Place - nhạc phim hoạt hình Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Đồng tâm hiệp nhạc (2023).

Năm 2012, Timberlake kết hôn với diễn viên kiêm cựu người mẫu Jessica Biel và có hai con. Trước đó, anh từng là bạn trai cũ của Britney Spears. Tháng 10/2023, Britney Spears ra mắt hồi ký The Women In Me, tiết lộ Timberlake từng ép cô phá thai vì chưa sẵn sàng làm cha và ngoại tình trong thời gian hẹn hò. Trước những cáo buộc, Timberlake lựa chọn im lặng.

