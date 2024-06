Ca sĩ Justin Timberlake đối mặt lao lý vì say xỉn

MỹNgôi sao nhạc pop Justin Timberlake bị phát hiện vào sáng sớm ngày 18/6 đã lái xe trong tình trạng say xỉn, vi phạm luật giao thông.

Theo tài liệu tòa án, Timberlake bị cảnh sát chặn lại lúc 0h37 ngày 18/6 sau khi lái xe qua khu vực Sag Harbor, Long Island, New York. Một sĩ quan đã phát hiện Timberlake lái chiếc BMW màu xám vượt qua biển báo dừng và không đi đúng làn đường.

Cảnh sát cho biết nam ca sĩ đang "trong tình trạng say xỉn", "mắt đỏ ngầu và đờ đẫn, hơi thở nồng nặc mùi đồ uống có cồn" và "đạt kết quả tệ trong tất cả các bài kiểm tra mức độ tỉnh táo tiêu chuẩn tại hiện trường".

Timberlake khai: "Tôi uống một ly martini và đi theo bạn bè về nhà".

Tài liệu tòa án tiết lộ ca sĩ từ chối kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở ba lần.

Justin Timberlake chụp ảnh sau khi bị bắt. Ảnh: Sag Harbor Police Department

Timberlake bị buộc tội vào khoảng 9h30 ngày 18/6 và được thả tự do mà không cần bảo lãnh. Theo các quan chức tòa án, ca sĩ phải trình diện vào ngày 26/7.

Nếu bị kết tội say rượu lái xe, Timberlake sẽ phải đối mặt án một năm tù. Tuy nhiên, luật sư của Timberlake cho biết ca sĩ có thể hưởng án nhẹ hơn là phạt 500 USD và đình chỉ giấy phép lái xe 90 ngày.

Justin Timberlake đi cùng luật sư sau khi được thả. Ảnh: Matt Agudo/INSTARimages

Justin Timberlake, 43 tuổi, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Anh đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu Forget Tomorrow để quảng bá album thứ sáu Everything I Thought It Was.

Cựu thành viên nhóm NSYNC là một trong những nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất thế giới. Sau NSYNC, Timberlake bắt đầu sự nghiệp âm nhạc solo và đóng phim. Anh xuất hiện trong các phim điện ảnh như The Social Network, Friends With Benefits. Ngôi sao nhạc pop giành được 10 giải Grammy và 4 giải Emmy.

Tuệ Anh (Theo CBS)