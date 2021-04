Justin Rose duy trì đỉnh bảng Masters

Hôm 9/4, Justin Rose đánh 72 gậy và đạt điểm -7, tiếp tục dẫn đầu đoàn tranh cúp sau 36 hố major độc quyền của sân Augusta National, par72.

Ngày khai mạc 8/4, Rose không ổn đoạn đầu trận vì hai bogey qua bảy hố nhưng bất ngờ ghi bảy birdie, một eagle và không bogey trong 11 hố còn lại. Nhờ vậy anh độc chiếm đỉnh bảng với điểm -7 và dẫn bốn gậy. Sang vòng hai hôm 9/4, Rose làm mất sạch lợi thế này trong bảy hố đầu, do bốn bogey và chỉ một birdie. Khi đó, điểm vòng của Rose là +3.

Rose đánh bóng trên hố 11 vòng hai The Masters trên sân Augusta National par72 hôm 9/4. Ảnh: The Masters

Nhưng rồi golfer Anh đã gượng dậy, kéo bảng điểm về par sân bằng ba birdie và không bogey cả đoạn sau. Chặng này, Rose phát bình quân 281 yard, trúng 9 trong 14 fairway và lên green theo chuẩn 15 hố.

Từ lợi thế bốn gậy đầu trận thứ hai, Rose còn dẫn chỉ một gậy khi xong việc.

Sau anh là 10 đấu thủ trong tầm ba gậy.

Justin Rose đánh 72 gậy ở vòng hai The Masters 2021 Tổng hợp các cú đánh của Rose ở vòng hai Masters 2021.

Số bảng điểm âm hôm qua nhiều hơn ngày đầu – 35 so với 12 do green mềm hơn, và nhờ thế, thành tích bình quân vòng được cải thiện, đạt 72,2 so với 74,5 gậy ở vòng đầu. Và điểm vòng âm sâu nhất ở mức -6, thuộc về Bernd Wiesberger và Tony Finau. Cả hai đánh 66 gậy, qua đó nhảy 24 bậc lên T6 (-4), bên cạnh Kim Si Woo và Hideki Matsuyama - hai đại diện châu Á.

Ngay trên nhóm này là Marc Leishman và Jordan Spieth ở T4 (-5) còn T2 (-6) gồm Will Zalatoris cùng Brian Harman.

Leishman, Justin Thomas và Bryson DeChambeau thuộc nhóm 67 gậy còn Spieth, Zalatoris trong nhóm 68 gậy. Thomas đang T6 còn DeChambeau ở T17, cách đỉnh bảng sáu gậy.

Dù vạch cắt loại ở điểm +3, đương kim vô địch Dustin Johnson ở điểm +5 phải rời Masters lần thứ 85. Đồng cảnh ngộ với Johnson là những ngôi sao lớn như Rory McIlroy, Brooks Koepka, Sergio Garcia, Lee Westwood. Năm trước, Johnson đăng quang ở điểm -20. Khi đó, anh cùng Spieth sở hữu kỷ lục thành tích chung cuộc tại major ra đời từ 1934.

Masters lần đầu áp dụng cắt loại 36 hố vào 1957. Ban đầu, chỉ top hoặc T40 được vé đấu cuối tuần. Đến 1962, tầm cắt được mở đến top hoặc T44 và tính cả những người cách đỉnh bảng trong tầm 10 gậy. Từ Masters 2020 - lần thứ 84 trở đi, nguyên tắc cắt loại lược "yếu tố 10 gậy" và chỉ lấy top hoặc T50.

Quốc Huy tổng hợp