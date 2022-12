Justin Bieber xung đột bản quyền với H&M

Justin Bieber và H&M mâu thuẫn về vấn đề sử dụng hình ảnh của ca sĩ trên các sản phẩm thời trang của hãng.

Hôm 19/12, ngôi sao 28 tuổi đăng bài viết chỉ trích hãng trên trang cá nhân: "Một bộ sưu tập của H&M mang tên và hình ảnh của tôi mà chưa có sự đồng ý. Tôi không chấp thuận các mặt hàng này. Tôi sẽ không mua chúng nếu tôi là bạn. Thật rác rưởi!". Các thiết kế gồm túi tote vải 15 USD in chân dung Bieber, áo nỉ in dòng chữ World Tour, ốp điện thoại in lời bài hát Ghost.

Một số thiết kế của H&M in hình ảnh Justin Bieber. Ảnh: H&M

Lập tức, fan của ca sĩ vào fanpage của thương hiệu, yêu cầu hãng gỡ bỏ sản phẩm. Họ viết: "Tại sao bạn bán đồ của Justin mà không hỏi anh ấy. Ẩu quá!", "Thật xấu hổ cho H&M", "Sử dụng khuôn mặt và thương hiệu của Justin mà không được sự cho phép của anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy kiện các bạn".

Tuy nhiên, đại diện của hãng nói với Page Six: "Giống như tất cả sản phẩm và quan hệ đối tác khác, H&M đã tuân theo các thủ tục phê duyệt phù hợp". Sau tuyên bố của hãng, hiện phía Justin Bieber chưa có động thái nào.

Năm ngoái, giọng ca Justice từng dọa kiện Brian Whiteley sau khi họa sĩ này tuyên bố tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật mang tính "gợi dục" của Bieber mà không được sự đồng ý của anh.

Ca sĩ Justin Bieber. Ảnh: Billboard

Sinh năm 1994, Justin Bieber là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 20 giải Âm nhạc Billboard, hai giải Brit, 21 giải MTV EMAs, bốn giải MTV VMAs... Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011.

Sức ảnh hưởng lớn giúp danh ca liên tục nhận được những lời mời hợp tác các thương hiệu như Balenciaga, Adidas, H&M, Forever 21, Crocs... Hiện ca sĩ điều hàng thương hiệu thời trang Drew House do anh sáng lập năm 2019.

Họa Mi (theo Page Six)