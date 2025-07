Justin Bieber trả nợ hơn 30 triệu USD cho quản lý cũ

Justin Bieber thanh toán khoản nợ 31,5 triệu USD cho nhà quản lý cũ Scooter Braun sau ba năm hai bên ngừng hợp tác.

Ngày 11/7, nguồn tin của People xác nhận cả hai đạt được thỏa thuận. Theo đó, Justin Bieber trả 26 triệu USD cho Scooter Braun - khoản tiền thuộc phần tạm ứng anh từng nhận từ đơn vị tổ chức sự kiện AEG Presents cho chuyến lưu diễn Justice World Tour năm 2022. Khi chuỗi concert bị hủy, AEG Presents muốn thu hồi tiền. Scooter Braun trả thay nghệ sĩ dưới hình thức cho Justin vay với lãi suất ưu đãi thông qua công ty HYBE của anh, theo Hollywood Reporter.

Nguồn tin khác cho biết "hoàng tử nhạc pop" sẽ trả thêm 5,5 triệu USD - một nửa trong tổng số 11 triệu USD tiền hoa hồng chưa thanh toán cho cựu quản lý. Đại diện của Justin Bieber chưa phản hồi thông tin. TMZ là nguồn đầu tiên đưa tin hôm 10/7, cùng ngày Justin Bieber thông báo ra mắt album thứ bảy SWAG và hãng thời trang SKYLPK.

Justin Bieber và người quản lý cũ tại sự kiện ở Los Angeles năm 2015. Ảnh: Film Magic

Vụ dàn xếp của Justin Bieber và Scooter Braun diễn ra gần ba năm sau khi cả hai dừng hợp tác, chưa rõ nguyên nhân. Một vài trang tin cho rằng khoản nợ của Justin là một trong những lý do khiến họ xa cách.

Tháng 12/2022, Justin Bieber bán 291 danh mục âm nhạc cho Hipgnosis Songs Capital với giá 200 triệu USD. Thời điểm ấy, Scooter Braun nhận xét: "Justin thực sự là một nghệ sĩ có một không hai của thời nay, điều đó thể hiện qua quy mô của thương vụ này".

Hồi tháng 5, TMZ phát hành phim tài liệu TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?, liên quan cuộc mua bán này. Các nhà làm phim cho rằng anh bán bản quyền âm nhạc để tránh phá sản do các khoản nợ phát sinh sau khi hủy tour diễn. Ngoài ra, dự án khai thác những cáo buộc về việc Bieber lạm dụng chất kích thích, khó khăn tài chính, hôn nhân với Hailey Bieber.

Trailer 'TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?' Trailer "TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?". Video: TMZ

Scooter Braun, 44 tuổi, là doanh nhân và giám đốc âm nhạc Mỹ. Anh từng quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ariana Grande, J Balvin, Demi Lovato. Tháng 6/2024, trên Instagram cá nhân, Braun thông báo nghỉ hưu khỏi vị trí quản lý sau 23 năm, để tập trung chăm lo gia đình. Hôm 1/7, HYBE thông báo Scooter từ chức CEO nhưng sẽ giữ vai trò cố vấn.

Theo ENews, Scooter là người phát hiện tài năng của Justin Bieber khi ca sĩ còn là cậu nhóc chuyên hát nhạc đăng YouTube cuối thập niên 2000. Từ đó, người quản lý này đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của giọng ca Baby. Trên podcast The Diary of a CEO tháng 6, anh nhắc lại quãng thời gian đồng hành Justin, cho rằng mối quan hệ của họ "không còn như trước".

Anh nói: "Chúng tôi làm việc cùng nhau rất lâu, đạt nhiều thành tựu vang dội. Tôi nghĩ vào một thời điểm nào đó, người đàn ông sẽ muốn chứng minh với thế giới rằng anh ta có thể tự mình làm nên chuyện. Tôi hoàn toàn tôn trọng điều này. Tôi nghĩ bây giờ chính là lúc cậu ấy đang làm điều đó. Tôi và mọi người trong đội cũ đều cổ vũ cho Justin".

Justin Bieber hát 'Baby' lúc 15 tuổi MV "Baby" do Justin Bieber thể hiện năm 14 tuổi. Đây là một trong những bản hit làm nên tên tuổi của anh. Video: YouTube Justin Bieber

Justin Bieber, 31 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 20 giải Âm nhạc Billboard, hai giải Brit, 21 giải MTV EMAs, bốn giải MTV VMAs. Tạp chí TIME từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011. Năm 2019, anh cưới Hailey Bieber, đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2024.

Phương Thảo (theo People)