Justin Bieber phá kỷ lục bán đồ ở Coachella

Với 5,04 triệu USD, Justin Bieber trở thành nghệ sĩ bán được nhiều thiết kế nhất ở lễ hội âm nhạc Coachella.

Theo Vogue, "Hoàng tử nhạc Pop" phá vỡ hàng loạt kỷ lục tại Coachella 2026, được người hâm mộ gọi là hiện tượng Bieberchella. Với Skylrk - thương hiệu thời trang do anh sáng lập, Justin Bieber trở thành nghệ sĩ bán được quần áo và đồ lưu niệm nhiều nhất trong số ca sĩ tham gia sự kiện trong tuần đầu tiên (ngày 10-12/4), với doanh thu 5,04 triệu USD (132,7 tỷ đồng). Con số này vượt xa 1,7 triệu USD - số tiền do các nghệ sĩ khác thiết lập ở Coachella 2025.

Anh còn là người được trả thù lao cao nhất lịch sử lễ hội âm nhạc với cát-xê 10 triệu USD (263,3 tỷ đồng), tạo ra nhu cầu vé cao chưa từng có. Các màn trình diễn của anh cũng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google so với bất kỳ nghệ sĩ nào ở Coachella từ trước đến nay.

Justin Bieber diện các thiết kế của Skylrk, phối quần của nhà thiết kế gốc Việt Hùng La, trình diễn trong tuần đầu ở Coachella. Ảnh: Skylrk

Vogue cho rằng Bieber có lợi thế hơn nhờ bổ sung thêm một kênh bán hàng. Bên cạnh dòng sản phẩm ăn theo album Swag được bày bán cạnh gian hàng của những nghệ sĩ khác, anh còn bán đồ tại Skylrk Shop cạnh Skylrk Oasis - không gian nghỉ ngơi rộng hơn 800 m2, mở cửa cho tất cả người tham dự lễ hội. Theo thương hiệu, mục tiêu của cả hai dòng sản phẩm là tạo ra những thiết kế có chất lượng cao hơn và mang bản sắc thương hiệu riêng biệt hơn.

Justin Bieber được xem là nghệ sĩ thứ hai phát triển và sản xuất hàng hóa dưới dạng hệ sinh thái merch-brand. Khái niệm này để chỉ các thương hiệu hoạt động quanh năm, có các bộ sưu tập theo mùa mà không cần phải đợi đến khi nghệ sĩ phát hành sản phẩm, tổ chức tour mới bán được hàng.

Với hình thức này, nghệ sĩ trở thành người điều hành, giữ vai trò Giám đốc sáng tạo, trực tiếp quyết định chất liệu, phom dáng và thông điệp. Họ tự thiết lập chuỗi cung ứng riêng hoặc hợp tác với các xưởng sản xuất cao cấp thay vì in trên các phông nền có sẵn giá rẻ. Họ sở hữu trang web riêng và dữ liệu khách hàng, không thông qua trung gian. Mô hình này giúp nghệ sĩ kiểm soát hoàn toàn sự sáng tạo và giữ lại phần lớn lợi nhuận. Điều này khác hẳn với những nghệ sĩ khác - thường ký hợp đồng với các công ty quản lý và được lo từ khâu thiết kế đến sản xuất, nghệ sĩ chỉ hưởng % hoa hồng.

Justin Bieber hát 'Speed Demon' ở Coachella 2026 Justin Bieber hát "Speed Demon" ở Coachella 2026. Video: YouTube Coachella

Trước Justin Bieber, Travis Scott là người tiên phong và thành công với thương hiệu Cactus Jack. Rapper đã biến Cactus Jack từ một nhãn hiệu âm nhạc thành một "đế chế" về phong cách sống, kết hợp với Nike, McDonald's và các trường đại học. Việc này được xem là thiết lập tiêu chuẩn mới cho việc nghệ sĩ làm thương hiệu riêng.

Khi ngày càng nhiều nghệ sĩ ra mắt thương hiệu thời trang riêng, cách tiếp cận này có thể cung cấp một mô hình cho sự tích hợp mạnh mẽ hơn giữa các dự án thời trang và âm nhạc của nghệ sĩ. Trong thời đại của những người hâm mộ cuồng nhiệt, quần áo và đồ lưu niệm đã trở thành một cơ hội kinh doanh lớn.

Theo nền tảng phân tích Launchmetrics, việc sản xuất hàng hóa đã tạo ra giá trị tác động truyền thông (MIV) mạnh mẽ cho thương hiệu Skylrk, đạt 2,3 triệu USD MIV tính đến nay. Skylrk cũng chứng kiến mức tăng 3,09% lượng người theo dõi trên mạng xã hội kể từ khi Bieber trình diễn tuần đầu tiên, theo Metricool.

Justin Bieber thành lập Skylrk tháng 7/2025. Trước khi ra mắt, anh và vợ - người mẫu Hailey Bieber - thường xuyên diện trang phục của thương hiệu này trong suốt năm 2024. Bieber nắm toàn quyền kiểm soát sáng tạo, phối hợp giám đốc sáng tạo Neima Khaila và nhà thiết kế Finn Rush-Taylor.

Người mẫu Hailey Bieber bên chồng ở hậu trường. Cô và con trai đầu lòng - bé Jack Blues - tới cổ vũ Bieber biểu diễn. Ảnh: Instagram Hailey Bieber

Trong buổi diễn ở Coachella, anh mặc áo khoác nỉ hai mặt có khóa kéo của Skylrk với họa tiết thêu xanh lá cây, áo thun màu khói họa tiết thêu cùng tông, kính râm Speed Demon màu đen. Ngoại trừ kính, các sản phẩm khác hiện chưa bán ra thị trường. Hiện chiến lược nhất quán của Bieber là mặc các sản phẩm trước khi chúng lên kệ.

Vogue đánh giá cao chiến lược kinh doanh của Bieber. Tuần đầu tiên, Skylrk đăng sản phẩm lên kênh online để hỗ trợ những người đi lễ hội đã xếp hàng nhưng không mua được đồ do "cháy" hàng. Những người này có thể lên trang web để mua hoặc đặt trước. Sang tuần biểu diễn thứ hai (ngày 17-19/4), để đáp ứng nhu cầu lớn hơn dự kiến, Skylrk tiếp tục duy trì chiến lược này, đồng thời mở bán trực tuyến cho cả những người không tham dự Coachella.

Justin Bieber, 32 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 22 giải MTV EMAs, sáu giải MTV VMAs. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011. Anh cưới người mẫu Hailey Bieber năm 2019, đón con đầu lòng năm 2024.

Sao Mai (theo Vogue)