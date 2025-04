Justin Bieber gây xúc động khi tưởng nhớ ông ngoại

Ca sĩ Justin Bieber khiến fan cảm động với lá thư tưởng nhớ ông ngoại quá cố, kể lại kỷ niệm thời thơ bé được ông cưng chiều.

Theo People, ông ngoại của Justin Bieber - ông Bruce Dale - qua đời tại nhà an dưỡng Rotary Hospice Stratford Perth, tỉnh Ontario (Canada) hôm 24/4, ở tuổi 80. Trên Instagram ngày 26/4, "hoàng tử nhạc pop" một thời thông báo tin buồn với người hâm mộ thông qua những dòng thư thương nhớ ông.

Justin Bieber bắt đầu bài viết bằng kỷ niệm vui của hai ông cháu ngày trước, gọi ông là Papa theo cách thân mật. Nghệ sĩ cho biết lúc nhỏ thường nằng nặc đòi ông mua đồ ăn vặt khi cả hai cùng xem thi đấu khúc môn cầu mỗi tối thứ sáu. Dù không có nhiều tiền, ông vẫn chiều cháu trai. Ca sĩ kể ông có thói quen la ó khi thấy trọng tài bắt lỗi không hợp lý, không ngại mắng họ công khai.

"Cháu mong sớm gặp lại ông trên thiên đường. Tới lúc ấy, cháu biết ông vẫn ngồi đâu đó trên cao, dõi theo các trận đấu và phàn nàn chuyện các trọng tài bỏ sót pha phạm lỗi ở góc sân. Cháu sẽ nhớ ông, sẽ đau lòng và rồi ngồi xuống nhớ lại tất cả khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta đã có cùng nhau", anh viết.

Justin Bieber đăng ảnh năm 15 tuổi thể hiện tình cảm với ông ngoại tại buổi ký tặng ở Ontario hồi tháng 11/2009. Ảnh: Instagram/ Justin Bieber

Theo People, sinh thời, ông Bruce Dale thường xuyên đến ủng hộ các buổi biểu diễn, sự kiện của Justin Bieber. Ông từng xuất hiện trong hai phim tài liệu về ca sĩ là Never Say Never (2011) và Justin Bieber: Seasons (2020).

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, ông Dale bày tỏ xúc động khi bàn về sự nghiệp của Bieber, kể từng lái xe hơn tám tiếng đồng hồ để chở vợ đến xem show đầu tiên của cháu trai mà không nói cho nghệ sĩ biết. "Tôi có thể trò chuyện với bất kỳ ai về mọi thứ, nhưng mỗi khi nhắc đến thằng bé, tôi lại không kiềm được cảm xúc", ông nói thêm.

Ông Bruce Dale tham gia buổi ra mắt phim tài liệu "Justin Bieber: Seasons" tại Los Angeles hồi tháng 1/2020. Ảnh: AFP

Hiện bài viết đạt hơn hai triệu lượt thích, hàng chục nghìn bình luận. Phần đông người hâm mộ gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ, nói cảm động trước tình cảm anh dành cho người thân. Cùng ngày, Justin Bieber đăng video ghi lại khoảnh khắc anh lúc nhỏ chạy sà vào lòng ông ngoại, thu hút hơn tám triệu views. Một tài khoản viết: "Papa là những người tuyệt vời nhất. Ai cũng có thể lên chức ông nhưng chỉ có ai thực sự đặc biệt mới có thể trở thành papa. Giờ đây, ông ấy trở thành thiên thần hộ mệnh của anh rồi".

Tuy nhiên, một số tài khoản cho biết lo lắng khi thấy Justin Bieber viết "mong sớm gặp lại ông trên thiên đường", nhất là trong bối cảnh anh vướng nhiều tin đồn gặp vấn đề tâm lý, sức khỏe tiều tụy. Một ngày trước, anh gây chú ý khi đăng video quay lại cảnh bị paparazzi bám đuôi, yêu cầu các tay săn ảnh chấm dứt tình trạng này.

Justin Bieber hát 'Baby' lúc 15 tuổi Trích MV "Baby" năm Justin Bieber 15 tuổi. MV hiện đạt hơn 3,3 tỷ views. Video: YouTube/ Justin Bieber

Justin Bieber sinh năm 1994, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 20 giải Âm nhạc Billboard, hai giải Brit, 21 giải MTV EMAs, bốn giải MTV VMAs. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011.

Năm 2019, Justin và Hailey Bieber tổ chức đám cưới và đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2024. Justin Bieber cũng nổi tiếng với tình yêu dành cho vợ, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội. Anh nhiều lần tri ân cô là nguồn cảm hứng, động lực để giúp anh sống tốt hơn mỗi ngày.

Phương Thảo (theo People)