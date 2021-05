Justin Bieber bị chỉ trích vì kiểu tóc bện thừng

Nhiều người chỉ trích Justin Bieber chiếm dụng văn hóa châu Phi khi để kiểu tóc bện thừng.

Tuần qua, khi quay MV Let It Go với DJ Khaled và 21 Savage ở Miami (Mỹ), Bieber xuất hiện với kiểu tóc dreadlocks. Kết thúc buổi ghi hình, khi đi ăn tối cùng vợ hôm 3/5, nam ca sĩ 27 tuổi tiếp tục để kiểu tóc này. Nhiều người chỉ trích anh chiếm dụng văn hóa (sử dụng những đặc trưng của nền văn hóa khác mà không thể hiện sự hiểu biết hay tôn trọng), làm méo mó kiểu tóc tết bện thừng nổi tiếng của châu Phi.

Họ viết: "Thật sự thất vọng khi thấy bạn với vẻ ngoài kinh hãi như thế, bạn nên tự giáo dục mình", "Tôi biết bạn có thể làm tốt hơn", "Hãy sửa lại tóc ngay, Justin"... Trong khi đó, một số người bạn như rapper Quavo, Jaden Smith bênh vực nam ca sĩ cùng bình luận: "Độc đáo, sành điệu thật".

Justin Bieber để tóc tết bện thừng khi đi ăn tối với vợ - người mẫu Hailey Baldwin - tối 3/5 ở Mỹ. Ảnh: Backgrid.

Năm 2016, Justin Bieber cũng từng bị chỉ trích tương tự khi để kiểu tóc dreadlocks và anh luôn bỏ ngoài tai.

Trong quá khứ, nhiều ngôi sao bị cho là chiếm dụng văn hóa với kiểu tóc này, trong đó có Kim Kardashian và con gái North West năm 2020, ca sĩ Jackson Wang của nhóm nhạc Hàn Quốc GOT7 năm 2017. Kylie Jenner từng bị "ném đá" khi để tóc cornrow - tóc tết sát da đầu. Tại lễ trao giải AMAs 2013, Katy Perry khiến khán giả Nhật Bản giận dữ với bộ kimono cắt xẻ táo bạo ở phần nhạy cảm.

Họa Mi (theo Pagesix)