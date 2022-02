Justatee gây quỹ cho trẻ mồ côi vì Covid-19

JustaTee sáng tác, thể hiện ca khúc "Em không lẻ loi", gây quỹ hỗ trợ trẻ mồ côi vì đại dịch.

MV mới của JustaTee thuộc Music for your smile - dự án cộng đồng hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mất cha mẹ vì Covid-19. Nam ca sĩ cho biết nhận lời tham gia vì ý nghĩa nhân văn và mong góp một phần sức hỗ trợ các bé.

"Em không lẻ loi là mạch cảm xúc, tình cảm thật tôi giữ trong lòng thời gian qua. Tôi mong nhạc phẩm được giữ lại 10 năm, thậm chí 20 năm sau đó để các em - những tờ giấy trắng - tìm thấy nụ cười, sự tích cực của riêng mình", anh nói thêm.

Nhiều khán giả đánh giá dự án âm nhạc mới của JustaTee giàu tính nhân văn. Ảnh: Music for your smile

Với sự đồng hành của JustaTee, ban tổ chức sẽ trực tiếp kêu gọi gây quỹ trên website, thông qua trải nghiệm MV Em không lẻ lo. Dự án khởi động từ ngày 22/1, ngay khi website và MV ra mắt.

Toàn bộ tiền được tiếp nhận qua Saigon Children's Charity CIO - tổ chức chuyên hỗ trợ giáo dục trẻ nghèo, khuyết tật và cơ nhỡ. Đơn vị này từng triển khai các dự án xây trường, cấp học bổng và đào tạo nghề.

Music for your smile do Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam và các đơn vị Nhật Bản phối hợp thực hiện. Qua chiến dịch, các doanh nghiệp xứ Phù Tang mong chung tay xoa dịu nỗi đau, tri ân người tiêu dùng Việt vì đã đồng hành suốt thời gian qua.

Theo báo cáo của Ủy ban Xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội hồi tháng 10, có 2.093 trẻ em mồ côi vì Covid-19, riêng TP HCM có hơn 1.500 em. Báo cáo nêu: "Việc này có thể gây ra những tác động lâu dài như khó khăn về vật chất, khủng hoảng về tinh thần, gián đoạn học tập, nguy cơ cao bị bạo lực, xâm hại... ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện, đảm bảo an sinh của trẻ em".

JustaTee tên thật Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1991, là một trong những tên tuổi nổi bật của dòng Underground. Không được đào tạo bài bản về âm nhạc nhưng anh có giọng hát R&B giàu màu sắc, khả năng sản xuất âm nhạc. Các ca khúc nổi bật của anh gồm Forever Alone, Người lạ nơi cuối đường, Thằng điên, Đã lỡ yêu em nhiều... Năm 2020, anh ngồi ghế "nóng" chương trình Rap Việt.

Vạn Phát