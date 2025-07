'Jurassic World 7' dẫn đầu phòng vé Việt

"Jurassic World: Rebirth" vượt 21 tỷ đồng trong ba ngày ra mắt trong nước, doanh thu toàn cầu đạt 318 triệu USD.

Theo thống kê của trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ba ngày 4-6/7, tác phẩm bỏ xa phim Việt Điều ước cuối cùng (chín tỷ đồng), Út Lan: Oán linh giữ của (bảy tỷ đồng). Doanh số giúp dự án trở thành một trong những phim Hollywood có màn ra mắt thành công nhất hè năm nay. Tác phẩm chiếm ưu thế về số lượng suất chiếu, nhất là ở các cụm rạp lớn tại TP HCM và Hà Nội, với hơn 7.000 suất, bán ra gần 200.000 vé.

Trailer 'Jurassic World: Rebirth' Trailer "Jurassic World Rebirth", ra rạp Việt ngày 4/7. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+) Video: Universal Pictures Vietnam

Theo Variety, tại Trung Quốc - thị trường khắt khe với các bom tấn Hollywood, thương hiệu phim về khủng long vẫn chứng tỏ sức hút. Jurassic World: Rebirth thu về 41,5 triệu USD trong tuần đầu, trở thành phim Hollywood có doanh thu mở màn cao nhất tại nước này trong năm.

Ở phòng vé Bắc Mỹ, phim thu 147,3 triệu USD từ các suất chiếu sớm. Một số thị trường quốc tế nổi bật khác gồm Anh với 16,6 triệu USD và Mexico đạt 14 triệu USD.

Giới chuyên môn cho rằng phần bảy là bước tái khởi động cần thiết cho loạt phim nhưng nội dung lẫn kỹ thuật dựng chưa đọng lại ấn tượng. Trên Rotten Tomatoes, phim được 52% điểm "tươi" từ giới chuyên môn, chinh phục khán giả với 72% điểm yêu thích. Tác phẩm mang đến câu chuyện về các nhân vật dấn thân truy tìm loài sinh vật mang DNA có thể tạo ra loại thuốc đột phá cho nhân loại. Không còn là cuộc chạy trốn sinh tồn, Rebirth mở rộng bối cảnh của loạt phim, đồng thời khai thác những xung đột đạo đức.

Scarlett Johansson trong phim "Jurassic World: Rebirth". Ảnh: Universal Pictures

Jurassic World (còn gọi là Jurassic Park) là thương hiệu phim khoa học viễn tưởng của Mỹ do Michael Crichton sáng tạo, dựa trên tiểu thuyết Jurassic Parkcủa Crichton. Phần đầu tiên Jurassic Park (1993) được Thư viện Quốc hội Mỹ chọn để bảo tồn tại Viện lưu trữ phim quốc gia vì có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ, vào năm 2018.

Từ năm 2015 đến 2022, bộ ba phim Jurassic World ra mắt, phần đầu thu hơn 500 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu công chiếu. Phần Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) và Jurassic World Dominion đều đạt hơn một tỷ USD. Thành công của các tác phẩm tạo ra nhiều trò chơi điện tử và truyện tranh dựa trên loạt phim. Theo Numbers, Jurassic World là một trong những loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời khi kiếm hơn sáu tỷ USD phòng vé.

Sau khi kết thúc bộ ba Jurassic World, nhà sản xuất Steven Spielberg mời Gareth Edwards (từng thực hiện Rogue One: A Star Wars Story và The Creator) chỉ đạo phần bảy với kịch bản do David Koepp viết. Dự án được quay ở nhiều địa điểm, trong đó có Thái Lan, London (Anh) và California (Mỹ).

Giới chuyên môn nhận định doanh thu phòng vé tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh nhiều bom tấn như Superman và Fantastic Four: The First Steps ra mắt trong tháng 7. Những dự án này thu hút lượng lớn khán giả trung thành, tạo động lực khi thị trường điện ảnh bước vào giai đoạn sôi động nhất mùa hè.

Quế Chi (theo Variety)