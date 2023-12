Jun Vũ lần đầu đóng phim hài 18+

Diễn viên Jun Vũ, 28 tuổi, lần đầu đóng phim hài 18+ trong "Trước giờ yêu" - tác phẩm khai thác đời sống người trẻ.

Êkíp giới thiệu tạo hình Su - vai của Jun Vũ trong tác phẩm dự kiến ra rạp đầu năm 2024. Diễn viên cho biết khi đọc kịch bản, cô đồng cảm với nhân vật - một cô gái thông minh, làm chủ cuộc sống nhưng khi yêu lại yếu đuối, kém lý trí.

Jun Vũ đóng Su - một trong những vai chính của phim. Ảnh: CJ

Cô đóng cặp với Tôn Kinh Lâm - từng tham gia phim kinh dị Mười: Lời nguyền trở lại (2022). Ban đầu, họ gặp khó khi diễn các cảnh tình cảm do ngoài đời vốn là bạn thân. Cả hai đổi cách xưng hô từ "tôi - ông/bà" sang "anh - em", tập cách chăm sóc cho nhau khi đi ăn uống chung như các đôi đang yêu. Họ cũng thảo luận ý tưởng với đạo diễn, phân tích kịch bản để giảm đi sự ngượng ngùng khi đóng các cảnh "nóng".

Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh tại Hà Nội. Cô định cư tại Thái Lan từ năm 15 tuổi, làm người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang. Ở Cánh Diều Vàng 2016, cô giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" trong phim đầu tay 12 chòm sao: Vũ đường cho yêu chạy. Sau đó, cô đóng phim Người bất tử (2017) của Victor Vũ, gây ấn tượng với vai Tuyết Anh trong Tháng năm rực rỡ (2018) của Quang Dũng. Cô tiếp tục tham gia các phim Gái già lắm chiêu 3 (2020), Gái già lắm chiêu V (2021), Chìa khóa trăm tỷ (2022).

Dàn người đẹp hỗn chiến trong trailer 'Tháng năm rực rỡ' Jun Vũ (giây 0:15) trong phim "Trailer rực rỡ".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - đồng sản xuất Trước giờ yêu - cho biết tác phẩm theo thể loại phim đa tuyến (nhiều câu chuyện xảy ra cùng lúc), vốn thịnh hành ở Hollywood như Love Actually, He’s Not That Into You, Paris Je t’aime, New York I Love You. Phim xoay quanh hai nhóm bạn thân cùng đi bar, mỗi người đối diện với các sự cố bất ngờ, dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Jun Vũ bên bạn diễn Tôn Kinh Lâm. Ảnh: CJ

Khai thác chủ đề đời sống người trẻ, phim chọn các lát cắt được quan tâm như tình một đêm, mang bầu trước khi cưới. Từ đó, đạo diễn truyền tải thông điệp: Tình dục có thể giúp thăng hoa, nhưng chỉ tình yêu và niềm tin mới khiến một mối quan hệ tồn tại lâu dài. Tác phẩm còn sự tham gia của diễn viên hài Vinh Râu, Khánh Vân (Mắt biếc), Khazsak, Việt Hưng.

