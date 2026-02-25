Jun Phạm sống bên mèo cưng trong căn hộ 75 m2

Xuân Bính Ngọ vừa qua là năm thứ tư Jun Phạm đón Tết một mình. Bố ca sĩ - ông Phạm Văn Thu - qua đời hồi tháng 6/2023 ở tuổi 73. Mẹ anh cũng đã mất từ nhiều năm trước đó.
Những ngày cuối năm, Jun Phạm dọn dẹp, nấu vài món đơn giản, trong khi hai chú mèo gồm Bé Ni (phải) và Bé Na quấn quýt bên cạnh.
Xuân Bính Ngọ vừa qua là năm thứ tư Jun Phạm đón Tết một mình. Bố ca sĩ - ông Phạm Văn Thu - qua đời hồi tháng 6/2023 ở tuổi 73. Mẹ anh cũng đã mất từ nhiều năm trước đó.
Những ngày cuối năm, Jun Phạm dọn dẹp, nấu vài món đơn giản, trong khi hai chú mèo gồm Bé Ni (phải) và Bé Na quấn quýt bên cạnh.
Ca sĩ trang trí nhà cửa đón năm mới.
Nơi ở của ca sĩ nằm trong khu Landmark 81, TP HCM. Chuyển về căn hộ nhiều năm qua, anh tự tay sắp xếp các góc theo phong cách tối giản. Jun Phạm bố trí nội thất với tông màu trung tính, tạo cảm giác ấm áp. Sau khi bố mất, anh giữ nguyên đồ đạc như một cách lưu giữ kỷ niệm.
Nơi ở của ca sĩ nằm trong khu Landmark 81, TP HCM. Chuyển về căn hộ nhiều năm qua, anh tự tay sắp xếp các góc theo phong cách tối giản. Jun Phạm bố trí nội thất với tông màu trung tính, tạo cảm giác ấm áp. Sau khi bố mất, anh giữ nguyên đồ đạc như một cách lưu giữ kỷ niệm.
Cuộc sống ca sĩ bớt đơn điệu nhờ có hai chú mèo bầu bạn. Theo thời gian, thú cưng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. "Tôi gọi chúng là 'con', xưng 'bố', xem như thành viên trong nhà", Jun Phạm nói.
Cuộc sống ca sĩ bớt đơn điệu nhờ có hai chú mèo bầu bạn. Theo thời gian, thú cưng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. "Tôi gọi chúng là 'con', xưng 'bố', xem như thành viên trong nhà", Jun Phạm nói.
Jun Phạm chăm sóc, chơi đùa với mèo.
Jun Phạm thấy bình yên khi cho mèo ăn, vuốt ve hay hát cho chúng nghe. "Có những ngày tôi mệt mỏi, chỉ cần ngắm nhìn chúng nằm cạnh, mọi áp lực tan biến", ca sĩ nói.
Jun Phạm thấy bình yên khi cho mèo ăn, vuốt ve hay hát cho chúng nghe. "Có những ngày tôi mệt mỏi, chỉ cần ngắm nhìn chúng nằm cạnh, mọi áp lực tan biến", ca sĩ nói.
Anh thường đọc sách, xem phim, chơi cùng Ni và Na ở phòng khách.
Anh thường đọc sách, xem phim, chơi cùng Ni và Na ở phòng khách.
Ban công - góc yêu thích của Jun Phạm mỗi sáng. Anh thường ngồi uống cà phê, trong khi mèo nằm phơi nắng bên cạnh.
Ban công - góc yêu thích của Jun Phạm mỗi sáng. Anh thường ngồi uống cà phê, trong khi mèo nằm phơi nắng bên cạnh.
Jun Phạm và bố vào bếp nấu các món như thịt kho trứng, canh khổ qua dịp Tết 2023. Anh cho biết lúc bố còn sống, hai chú mèo cũng rất quấn chân ông. Mỗi khi hai bố con nấu ăn, trò chuyện hoặc đi ngủ đều có sự hiện diện của chúng bên cạnh.
Theo ca sĩ, việc chăm sóc thú cưng khiến anh thay đổi nhiều về cảm xúc, giữ được trạng thái ổn định, biết kiên nhẫn và sống chậm hơn.
"Chúng còn dạy tôi cách yêu thương vô điều kiện. Lúc cô đơn, cứ mở cửa và thấy hai 'con' chạy ra đón, tôi biết bản thân không một mình", anh nói.
Theo ca sĩ, việc chăm sóc thú cưng khiến anh thay đổi nhiều về cảm xúc, giữ được trạng thái ổn định, biết kiên nhẫn và sống chậm hơn.
"Chúng còn dạy tôi cách yêu thương vô điều kiện. Lúc cô đơn, cứ mở cửa và thấy hai 'con' chạy ra đón, tôi biết bản thân không một mình", anh nói.
Thỉnh thoảng, Jun Phạm mời bạn bè, người thân đến nhà chơi, cùng ăn uống, trò chuyện. Hai chú mèo cũng được các vị khách quý mến. Có lần, ca sĩ còn mang thú cưng tham dự các buổi gặp gỡ fan.
Thỉnh thoảng, Jun Phạm mời bạn bè, người thân đến nhà chơi, cùng ăn uống, trò chuyện. Hai chú mèo cũng được các vị khách quý mến. Có lần, ca sĩ còn mang thú cưng tham dự các buổi gặp gỡ fan.
Ở tuổi ngoài 30, ca sĩ chọn cuộc sống tự chủ, đề cao sự riêng tư. Jun Phạm nói không còn tìm kiếm những điều lớn lao mà trân trọng niềm vui giản dị mỗi ngày.
Ở tuổi ngoài 30, ca sĩ chọn cuộc sống tự chủ, đề cao sự riêng tư. Jun Phạm nói không còn tìm kiếm những điều lớn lao mà trân trọng niềm vui giản dị mỗi ngày.
Anh xem không gian sống là nơi tạo cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Nhiều ý tưởng âm nhạc, viết sách của Jun Phạm bắt nguồn từ ngôi nhà nhỏ này.
Anh xem không gian sống là nơi tạo cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Nhiều ý tưởng âm nhạc, viết sách của Jun Phạm bắt nguồn từ ngôi nhà nhỏ này.
Jun Phạm tên thật Phạm Duy Thuận, quê TP HCM, được công chúng biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc 365 do Ngô Thanh Vân đào tạo. Khi hoạt động độc lập, anh ra mắt các MV hút triệu view như Hai bàn tay, Thương em hơn chính anh. Năm 2024, Jun Phạm tạo dấu ấn tại show âm nhạc thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, có thêm lượng fan.
Ngoài ra, anh lấn sân diễn xuất trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô gái đến từ hôm qua, 100 ngày bên em, Về quê ăn Tết, Nữ chủ. Jun Phạm còn là nhà văn, có hơn 10 năm trong nghề, từng phát hành các cuốn sách như Nếu như không thể nói nếu như, Có ai giữ giùm những lãng quên, Thức dậy anh vẫn là mơ, 365 - Những người lạ quen thuộc. Cuối năm 2024, anh đoạt giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 với tác phẩm Xứ sở miên man dành cho thiếu nhi.
Jun Phạm tên thật Phạm Duy Thuận, quê TP HCM, được công chúng biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc 365 do Ngô Thanh Vân đào tạo. Khi hoạt động độc lập, anh ra mắt các MV hút triệu view như Hai bàn tay, Thương em hơn chính anh. Năm 2024, Jun Phạm tạo dấu ấn tại show âm nhạc thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, có thêm lượng fan.
Ngoài ra, anh lấn sân diễn xuất trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô gái đến từ hôm qua, 100 ngày bên em, Về quê ăn Tết, Nữ chủ. Jun Phạm còn là nhà văn, có hơn 10 năm trong nghề, từng phát hành các cuốn sách như Nếu như không thể nói nếu như, Có ai giữ giùm những lãng quên, Thức dậy anh vẫn là mơ, 365 - Những người lạ quen thuộc. Cuối năm 2024, anh đoạt giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 với tác phẩm Xứ sở miên man dành cho thiếu nhi.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp