Jun Phạm sống bên mèo cưng trong căn hộ 75 m2

Xuân Bính Ngọ vừa qua là năm thứ tư Jun Phạm đón Tết một mình. Bố ca sĩ - ông Phạm Văn Thu - qua đời hồi tháng 6/2023 ở tuổi 73. Mẹ anh cũng đã mất từ nhiều năm trước đó.

Những ngày cuối năm, Jun Phạm dọn dẹp, nấu vài món đơn giản, trong khi hai chú mèo gồm Bé Ni (phải) và Bé Na quấn quýt bên cạnh.