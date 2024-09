Jun Phạm nỗ lực đi lên từ mẫu ảnh

Năm 2010, anh gia nhập nhóm 365 gồm năm thành viên gồm Will, Tronie Ngô, Isaac, S.T Sơn Thạch (từ trái sang) do diễn viên Ngô Thanh Vân quản lý. Sau khi Troine tách ra, nhóm duy trì đội hình bốn người và tan rã năm 2016. Trong quá trình hoạt động nhóm, anh chưa nổi bật so với những người còn lại.