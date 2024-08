Julyme - thương hiệu mỹ phẩm hương nước hoa đến từ Hàn Quốc

Các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể của Julyme có đa dạng mùi hương và độ lưu hương trên cơ thể kéo dài từ 8 đến 12 giờ.

Julyme là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, với các sản phẩm về chăm sóc cơ thể (dầu gội, sữa tắm, tinh chất dưỡng tóc, kem dưỡng cơ thể) tích hợp công nghệ hương nước hoa. Với triết lý "khoác lên mình hương thơm Julyme mỗi ngày", thương hiệu không ngừng đổi mới và cải tiến công nghệ suốt hơn 5 năm qua. Các sản phẩm có đa dạng mùi hương nước hoa cao cấp, cùng khả năng lưu giữ trên cơ thể lên đến 12 giờ.

Julyme hiện có mặt ở hơn 10 quốc gia và được phân phối bởi Olive Young, Watsons (Philippines), Guardian và Qoo10 (Nhật Bản).Vừa qua, Công ty O’flanre ký kết hợp tác bền vững và trở thành nhà phân phối thương hiệu này tại thị trường Việt Nam.

Các sản phẩm sữa tắm, dầu gội của Julyme với đa dạng mùi hương. Ảnh: Julyme

Hai dòng sản phẩm chính của Julyme bao gồm: Julyme Original (gồm sản phẩm chăm tóc tóc, da cơ thể và da tay) và Julyme Persona (gồm sản phẩm chăm sóc da cơ thể, da tay và nước hoa).

Trong đó, dòng Julyme Original sở hữu 8 mùi hương đến từ các chai nước hoa nổi tiếng trên thế giới. Thứ nhất là sản phẩm Sunset Freesia với mùi hương ngọt ngào từ lê Anh quốc, chuyển dần sang hương lan Nam Phi và kết thúc bằng gỗ ấm áp (inspired by Jo Malone - English Pear và Freesia). Thứ hai là Woody và Musk với mùi gỗ ấm, xạ hương bí ẩn và hoa cam tươi mát (inspired by Diptyque - Do Son). Thứ ba là Rose và Lily với mùi hoa hồng, đào và chanh tươi mát, mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng (inspired by Marc Jacobs Oh, LOLA!).

Thứ tư là Black Berry, hương quả chín mọng và chanh tươi, kết hợp cùng gỗ và xạ hương (inspired by Jo Malone - Blackberry & Bay). Thứ năm là Full Bloom, hương nhài, lan Nam Phi, táo và cỏ tươi mát, như một vườn hoa mùa hè (inspired by Lanvin Eclat D'Arpege). Thứ sau là Jaws Balm với mùi hương hoa lan Nam Phi và trái cây nhiệt đới (inspired by Victoria Secret - Love Spell). Thứ bảy là Urban Rose với hương hoa Linh Lan, Violet và quýt Clementine (inspired by Chanel Mademoiselle). Cuối cùng là White Soap Musk, hoa cotton bông và xạ hương, nhẹ nhàng và thanh lịch (inspired by Tom Ford White Suede).

8 mùi hương chính của dòng sữa tắm Julyme Original. Ảnh: Julyme

Ngoài ra, Julyme Original cũng có một số phiên bản đặc biệt khác như: Vanilla Propose - hương vani và dừa ngọt ngào tinh tế (Phiên bản đặc biệt); Lemon Terrance - hương cỏ và chanh tươi mát; Spring Bouquet - hương hoa mẫu đơn, hoa hồng và quả mâm xôi.

Với Julyme Persona, dòng sản phẩm này được sáng chế độc quyền bởi các nhà hương Julyme. Các sản phẩm sữa tắm, dầu gội của dòng này gồm hai mùi hương chính là Soil Baked - hương thơm trầm ấm của khu rừng sau mưa và Peony Walk - hương hoa mẫu đơn tươi mát và hổ phách ấm áp.

Julyme Persona - dòng sản phẩm cao cấp của Julyme. Ảnh: Julyme

Bên cạnh hương thơm, các sản phẩm Julyme còn được sản xuất với các chiết xuất thành phần thiên nhiên cùng nhiều công dụng chăm sóc da và tóc. Trong đó, các sản phẩm chăm sóc tóc gồm: dầu gội Julyme Perfume Shampoo; dầu xả Julyme Perfume Hair Treatment phục hồi hư tổn; kem xả khô Julyme Perfume Hair Non Wash Pack dưỡng ẩm và lưu hương đến 8 giờ; tinh chất dưỡng tóc Julyme Perfume Hair Essence.

Bộ sản phẩm chăm sóc da gồm: sữa tắm Julyme Perfume Body Wash làm sạch, dưỡng ẩm và lưu hương cả ngày; kem dưỡng cơ thể Julyme Perfume Body Lotion giúp da sáng khỏe; xịt thơm Hair & Body Mist khử mùi và dưỡng ẩm cho cả tóc và cơ thể, lưu hương đến 12 giờ. Ngoài ra, người tiêu dùng còn có thể lựa chọn nước hoa dạng xịt Soil Baked với hương thơm trầm ấm của khu rừng sau mưa; hay Peony Walk - hương hoa mẫu đơn tươi mát và hổ phách ấm áp.

(Nguồn: O’flanre)