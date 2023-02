Julio Iglesias - thủ môn Real Marid thành danh ca

Julio Iglesias - bố Enrique Iglesias - giã từ sự nghiệp bóng đá ở tuổi 20 để đến với âm nhạc sau khi bị tai nạn ôtô năm 1963.

Năm nay, danh ca Tây Ban Nha Julio Iglesias kỷ niệm 55 năm sự nghiệp âm nhạc ở tuổi 80. Theo tờ Telestar, ở tuổi xế chiều, ông gặp nhiều vấn đề sức khỏe, từng ba lần phẫu thuật tim, đi lại khó khăn sau cú ngã năm ngoái. Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc trong ông luôn cháy bỏng. Mong muốn lớn nhất của ông là trở lại phòng thu trong mùa hè này và tiếp tục biểu diễn.

'When You Tell Me That You Love Me' - Julio Iglesias Julio Iglesias, Dolly Parton hát "When You Tell Me That You Love Me". Video: YouTube Julio Iglesias

Julio Iglesias sinh năm 1943 ở Madrid (Tây Ban Nha) trong gia đình có bố là bác sĩ sản khoa nổi tiếng. Lớn lên với điều kiện vật chất đầy đủ nhưng ông trải qua tuổi thơ nhiều tổn thương do bố mẹ không hòa hợp. Dù hết yêu, họ vẫn sống cùng nhau để chăm sóc hai con trai. Trong cuốn sách tiểu sử His Eyes: the Julio Iglesias Jr., Story, tác giả Elina và Leah Furman tiết lộ Julio thường bênh vực cha còn anh trai ông đứng về phía mẹ. Điều này khiến quan hệ của hai anh em luôn căng thẳng.

Không quá nổi trội trong học tập nhưng Julio Iglesias là thể hiện tài năng thể thao, đặc biệt là bóng đá. Một bạn học cũ của ông từng nhận xét: "Cậu ấy nhanh nhẹn và táo bạo. Cậu ấy luôn dắt bóng, ngay cả trong những tình huống bất khả thi nhất". Ở tuổi 15, Julio Iglesias đã giành được suất thủ môn trong đội hình của Real Madrid.

Danh ca Julio Iglesias. Ảnh: IPC

Tai nạn xe hơi năm 1963, ngay trước ngày sinh nhật Julio, cướp đi giấc mơ sân cỏ của cậu trai 20 tuổi. Ông trải qua ca phẫu thuật cột sống, những cơn đau ê ẩm khắp cơ thể, có thời gian bị liệt tạm thời. Các bác sĩ khi ấy từng nghĩ ông không còn có thể đứng lên đi lại. "Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc đau khổ nhất mình từng trải qua", Iglesias nghĩ lại.

Một y tá tên Eladio Magdaleno đã đưa Julio Iglesias một cây guitar cũ để giúp ông tập phục hồi các ngón tay. Dù chưa từng chơi đàn, ông thử tập để quên đi đau đớn. Những thanh âm đầu tiên vang lên, được ông viết lại thành ca khúc La Vida Sigue Igual, nói về cuộc đời chính mình, trong đó có câu: "Luôn có ai đó để sống vì yêu thương. Luôn có lý do vì sao ta phải sống, vì sao ta phải chiến đấu". Tác phẩm giúp ông chiến thắng tại Liên hoan bài hát quốc tế Benidorm, một sự kiện dành cho nhạc sĩ ở Tây Ban Nha năm 1968.

Julio Iglesias hát 'Can't Take My Eyes Off You' Julio Iglesias hát "Can't Take My Eyes Off You'"năm 1976. Video: YouTube forgotten tunes

Thập niên 1970, ông thành công ở thị trường châu Âu với đĩa đơn Un Canto A Galicia (hát bằng tiếng Galicia), bán được một triệu bản. Năm 1979, ông chuyển đến Mỹ và hát nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Đức. Bản hit tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của ông, Begin the Beguine, đã trở thành quán quân bảng xếp hạng Anh. Năm 1984, album 1100 Bel Air Place đưa ông thành ngôi sao nổi tiếng tại Mỹ. Ông giành giải Grammy cho Album nhạc pop Latin hay nhất cho Un hombre (A Man Alone) năm 1988.

Trong sự nghiệp, ông bán hơn 100 triệu đĩa bằng 14 ngôn ngữ, có 5.000 buổi diễn với hơn 60 triệu khán giả. Tháng 4/2013, Iglesias được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng dành cho các nhạc sĩ Latin. Năm 2013, ông được chứng nhận là nghệ sĩ Latin bán được nhiều đĩa nhất trong lịch sử. Ông có nhiều bản hit quen thuộc như When You Tell Me That You Love Me, Milonga, Crazy, To All the Girls I’ve Loved Before... Nhiều khán giả Việt biết đến ông qua ca khúc Viens M'Embrasser, là bản gốc nhạc phẩm Lại gần hôn anh (Phạm Duy viết lời, Bằng Kiều thể hiện). Nghệ sĩ cũng là nguồn cảm hứng cho hai con trai của ông là Julio Jr. và Enrique Iglesias theo đuổi nghiệp ca hát.

Ca khúc 'Viens M'Embrasser' Ca khúc 'Viens M'Embrasser' của Julio Iglesias. Video: YouTube Juan Carlos

Sự nổi tiếng mang đến cho Iglesias cuộc sống xa hoa nhưng cũng khiến ông đối diện bi kịch. Năm 1980, bố ông bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Bố ông sau đó được cứu nhưng nỗi lo sợ đe dọa cả gia đình danh ca. Enrique - một trong những người con của ông - sau đó được đưa đến Mỹ sống để đảm bảo an toàn.

Julio Iglesias luôn lo sợ một ngày mình bị lãng quên. Vì thế, ông nỗ lực làm việc từng phút giây. Năm 2017, Julio Iglesias nói với AP rằng chinh phục giấc mơ âm nhạc không phải hành trình dễ dàng: "Mọi thứ với tôi đều là một cuộc đấu tranh lớn, đều đòi hỏi sự nỗ lực. Tôi hiểu rằng nền tảng duy nhất cho tương lai của mình là kỷ luật và tôi duy trì kỷ luật đó cho đến ngày nay".

Danh ca từng nói với tờ Ananova: "Thực ra, tôi đâu có chất giọng hoàn hảo, hàng nghìn người còn vượt qua tôi và Pavarotti ấy chứ, nhưng chúng tôi được người nghe ủng hộ vì đã hát bằng cả con tim. Tôi sẽ còn hát cho đến khi tìm được tác phẩm chuẩn mực nhất".

Hà Thu (theo Grunge, Telestar)