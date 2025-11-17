Julian Alvarez: 'Bố luôn dặn tôi không xăm mình, không rượu chè thuốc lá'

Trò chuyện độc quyền cùng tạp chí Pháp France Football, tiền đạo Julian Alvarez kể về hành trình bóng đá từ quê nhà Argentina, tinh thần lao động cần cù được cha mẹ truyền lại và những bí quyết làm nên bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Alvarez ăn mừng trong trận Atletico Madrid thắng Valencia trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha ngày 15/9/2024. Ảnh: Reuters

- Anh lớn lên ở Calchin, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Cordoba, Argentina, nơi phần lớn dân cư làm nông nghiệp. Một cậu bé sinh ra ở đó có bao nhiêu cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp?

- Trong một thị trấn chỉ 3.000 dân, cơ hội đương nhiên rất hạn chế. Trước đây, những năm 1980, chỉ có hai cầu thủ sinh ra ở Calchin lên chuyên nghiệp: German "Tato" Martellotto, từng thi đấu ở Argentina và Mexico, cùng Jose Luis "Chivo" Rolfo. Nói chung, cơ hội là rất hiếm khi bạn xuất thân từ vùng sâu vùng xa như vậy. Dù thế, tôi được phát hiện và từ đó, những cánh cửa khác liền mở ra.

- Nền tảng giáo dục từ gia đình đóng vai trò thế nào trong hành trình của anh?

- Tôi được gia đình dạy bảo những giá trị mang tính cốt lõi từ sớm: tinh thần dám dấn thân, lao động, nỗ lực để đạt được điều mình muốn. Tôi chứng kiến cha mẹ làm lụng vất vả hàng ngày và điều đó in sâu vào tâm trí. Mẹ tôi là giáo viên, còn cha làm việc đồng áng trước khi chuyển sang làm tài xế xe tải. Ông luôn gắn bó với đất đai, mẹ thì chăm lo gia đình. Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian ở bên bà ngoại, chính bà là trụ cột quan trọng trong việc dạy dỗ chúng tôi.

- Từ khi nào anh nảy sinh ý định trở thành cầu thủ bóng đá?

- Từ rất nhỏ. Khi tôi còn học mẫu giáo, khoảng 4-5 tuổi, ngay khi bắt đầu biết viết. Cùng hai anh trai, chúng tôi chơi bóng cả ngày ngoài đường, trên quảng trường nhỏ gần nhà, đến khi về nhà vẫn tiếp tục. Mẹ hay mắng chúng tôi vì cứ làm vỡ đồ đạc trong nhà... Từ ngày đó, tôi chưa từng nghĩ đến một tương lai nào khác. May mắn thay, tôi đã đạt được ước mơ và thấy rất đỗi hạnh phúc.

- Là con út trong nhà có phải cũng là một lợi thế?

- Khi bạn là đứa nhỏ nhất, các anh trai đều đùm bọc và chỉ đường dẫn lối. Các anh thường là những người đầu tiên chơi những trò nghịch ngợm, rồi bị bắt tại trận, bị cha mẹ mắng. Nhìn thấy tấm gương đó, tôi học cách để khôn ngoan hơn, tránh sa vào "bẫy" tương tự. Tôi cũng chơi đá bóng cùng các anh và bạn bè của họ. Đá bóng với những người lớn hơn và khỏe hơn mình đâu có dễ, thế nên tôi phải học cách vượt qua chênh lệch tuổi tác và vóc dáng.

- Vài năm trước, Jorge Griffa – một nhà đào tạo bóng đá huyền thoại của Argentina – từng chia sẻ rằng trẻ em vùng quê hội tụ điều kiện lý tưởng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp: ít cám dỗ, lối sống lành mạnh...

- Phần nào cũng đúng. Các yếu tố như gia đình, môi trường và nơi lớn lên đều quan trọng. So với thủ đô Buenos Aires – một thành phố "điên cuồng" và khổng lồ – cuộc sống ở những thị trấn tỉnh lẻ bình yên hơn. Tôi lớn lên ở Calchin đến 15 tuổi. Mọi trải nghiệm ở đó giúp định hình phần lớn con người tôi hôm nay: từ cách nhìn nhận cuộc sống, cho đến cả phong cách thi đấu luôn cống hiến hết mình với niềm đam mê và khát khao như khi còn chơi bóng ở quê nhà.

- Lần đầu thử việc ở Buenos Aires thế nào?

- Với tôi, đó mãi là kỷ niệm không thể nào quên, cũng là lần đầu trong đời tôi xa nhà đến vậy, khi phải đi tới 600 km từ Calchin. Khi đó tôi 9 tuổi, đến thử việc tại Argentinos Juniors, cũng là CLB đào tạo nên Diego Maradona và Juan Roman Riquelme, cùng hai cậu bé khác và một người giám hộ. Thành thật mà nói, tuần thử việc ấy không dễ chịu tí nào. Tôi còn quá nhỏ, quen sống trong vòng tay gia đình, bên những người thân quen từ thuở lọt lòng... trong khi ở đó lại hết sức náo nhiệt.

CLB đề nghị tôi ở lại nhưng tôi chưa sẵn sàng xa gia đình. Có người còn cảnh báo: "Chuyến tàu chỉ qua một lần", nhất là với những đứa nhóc từ tỉnh lẻ. Tôi thầm nghĩ trong bụng: "Để rồi xem". Sau đó, tôi thử việc tiếp ở River Plate, Boca Juniors, Banfield, cả Belgrano ở quê nhà Cordoba... nhưng vẫn chưa thấy sẵn sàng. Tôi nói với bố rằng nếu có lời mời thử việc nữa, tôi sẽ không đi vì chưa muốn ở nội trú tại Buenos Aires. Đến 15 tuổi, tôi nhận ra đã đến lúc phải chấp nhận dấn thân, nếu không sẽ muộn. Tôi là vua phá lưới ở một giải đấu khu vực nhưng biết rằng để lên chuyên nghiệp, mình phải tham gia các giải trẻ của những CLB lớn. Tôi chọn River vì là fan của đội bóng, nhập môn thử việc thành công và ở lại từ tháng 1/2016.

Julian Alvarez: 'Bố tôi luôn dặn không xăm mình, không rượu chè thuốc lá'

- Anh cũng từng thử việc ở Real Madrid, phải không?

- Đúng vậy, tôi có cơ hội đến Madrid lúc 11 tuổi. Bố đưa tôi sang Tây Ban Nha và ở đó khoảng 20 ngày. Tôi tập vài buổi với Real, rồi dự giải ở Peralada gần Girona và chúng tôi vô địch. Nhưng nếu chọn ở lại, cả gia đình tôi phải cùng chuyển sang Tây Ban Nha. Với tôi, đó là trải nghiệm đẹp nhưng vẫn quá sớm.

- Anh cao 1,70 m, một trung phong thì như thế là thấp bé. Anh có từng bị nhận xét chiều cao là rào cản để lên chuyên nghiệp bao giờ chưa?

- Tôi nhớ rõ lần thử việc đầu ở River, họ hỏi năm sinh và vị trí ưa thích trên sân của tôi. Tôi trả lời: "2000, số 9". Họ đáp: "Số 9 à? Số 9 mà ở tuổi của em thì phải như kia kìa", họ chỉ vào một cậu nhóc to như người khổng lồ. Nhưng tôi không sợ vì biết rõ phẩm chất mình. Tôi có thể chơi số 9, lùi sâu hơn, đá cánh phải, cánh trái và chỗ nào cũng có thể thích nghi. Chiều cao chưa bao giờ là vấn đề với tôi.

- Cùng River, từ 2018 anh vô địch Copa Libertadores. Năm 2021 đoạt Copa America, cũng là danh hiệu đầu tiên của tuyển Argentina sau 28 năm. Một năm sau đó là World Cup, cũng đã phải chờ đợi cả 36 năm. Anh có nghĩ mình là lá bùa hộ mệnh không?

- Ai cũng nói vậy vì thành công ập đến với tôi quá nhanh. Lên chuyên là ngay lập tức vô địch cùng River, rồi tương tự với tuyển quốc gia. Sau đó là tại Man City, cú ăn ba ngay mùa đầu ở Anh, cũng là chức vô địch Champions League đầu tiên của CLB. Nhưng tôi không coi mình là bùa hộ mệnh: chỉ là đúng nơi đúng lúc thôi, và quan trọng nhất là lúc nào tôi cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng. Có thể tôi đã gặp may mắn, nhưng vận may đến nhờ cần cù lao động, kiên trì và khả năng nắm bắt cơ hội.

- Tại World Cup 2022, trận thứ ba anh đá chính thay Lautaro Martinez. Anh ghi 4 bàn, trong đó cú đúp ở bán kết trước Croatia. Anh giải thích thế nào về thành công tức thì ấy?

- Thực sự, tôi cũng không biết phải lý giải sao nữa. Một số người coi việc tôi chuyển sang Man City bốn tháng trước World Cup là một canh bạc. Với tôi, quan trọng nhất vẫn là được đối đầu hàng ngày với những cầu thủ đẳng cấp. Nhờ đó, tôi trở lại tuyển với cảm giác mình đủ sức để chơi ở cấp độ quốc tế. Khi ấy, sau vài tháng được ra sân và ghi bàn ở City, tôi cảm thấy tự tin rất nhiều.

- HLV trưởng tuyển Argentina Lionel Scaloni đã nhắc đến anh, cùng với Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez, rằng các anh chơi ở World Cup 2022 mà không có chút lo sợ nào, thậm chí có một chút vô tư, không quan tâm tầm vóc của sự kiện.

- Đúng là như vậy. Ban đầu, chúng tôi thậm chí còn không chắc chắn liệu mình có nằm trong danh sách 26 cầu thủ được lựa chọn cuối cùng hay không. Điều thôi thúc tôi hàng ngày cùng tập thể là cống hiến hết mức để cố gắng lọt vào đội hình dự World Cup, rồi từng bước một giành giật lấy phút thi đấu. Với một tiền đạo, dù ghi bàn tại World Cup chính là đỉnh cao sự nghiệp, nhưng thú thật là tôi không nặng đầu về những chuyện như thế. Tôi lắng nghe những gì HLV Lionel Scaloni nói, cố gắng chơi "bình thường" đúng như khả năng của mình. Có lẽ vì vậy mà tôi không thực sự ý thức rõ bối cảnh sự kiện, đúng như ông ấy nhận xét, chỉ tập trung theo đuổi giấc mơ. Rồi đến một khoảnh khắc nào đó, bạn dừng lại suy nghĩ một phút và nhận ra mình đã vào đến bán kết World Cup.

- Scaloni kể rằng trong lễ mừng công, anh đã đùa nghịch bằng cách khiến ông ấy tin rằng chiếc trực thăng sắp rơi, vì biết rõ ông ấy sợ độ cao. Và Scaloni đáp lại: "Ồ, giờ mày đang kiếm chuyện hả?" Tính cách của anh là vậy à?

- Lúc đó tôi mới lên tuyển chưa được bao lâu và tôi vốn là người như vậy: cư xử tự nhiên, rất bình thản, dù ban đầu hơi nhút nhát. Đó là tính cách của tôi. Tập thể Argentina này tuyệt lắm! Ngay từ ngày đầu, mọi người đã giúp tôi cảm thấy mình là một phần của cả gia đình, giúp tôi hòa nhập và thoải mái ngay lập tức. Sau đó, khi tự tin hơn, tôi bắt đầu thả lỏng. Lúc trên trực thăng, chúng tôi đã ăn mừng chức vô địch suốt ba ngày và đùa giỡn trêu chọc HLV.

Alvarez ghi bàn trong trận Argentina hạ Croatia ở bán kết World Cup 2022, trên sân Lusail, Qatar ngày 13/12/2022. Ảnh: Reuters

- Nhiều cầu thủ thích xăm hình, tiệc tùng. Còn anh rất "con nhà gia giáo" và ưa ở nhà. Anh là kiểu người như thế nào?

- Hôm nọ ở tuyển, có người chỉ ra rằng tôi là cầu thủ duy nhất không có hình xăm trong đội. Tôi không làm vậy để tỏ ra khác biệt. Khi còn trẻ, bố tôi có dặn dò: "Không xăm mình, không thuốc lá, không rượu chè". Lớn lên, mỗi người tự quyết số phận, nhưng tôi không cảm thấy cần thiết phải đi ngược lại với lời dạy của bố. Tôi đúng là người sống đời thanh thản, thích dành thời gian ở nhà với người thân. Đó là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

- Với nhiều người, hình mẫu cầu thủ Argentina điển hình là Diego Maradona hay "Dibu" Martinez: nói những lời đao to búa lớn, khiêu khích đối thủ... Nhưng cũng có những kiểu như Lionel Messi hay Angel Di Maria, điềm đạm hơn. Anh thuộc nhóm sau phải không?

- Có thể. Trong một tập thể, cần đủ loại người: có người xông xáo lên tiếng bảo vệ đội bóng, có người kiềm chế. Việc có những hồ sơ khác nhau trong phòng thay đồ và trên sân là điều tốt. Với tuyển Argentina, chúng tôi có được sự cân bằng lý tưởng ấy.

- Anh có nghĩ tính cách của mình đã từng hoặc có thể gây bất lợi trong thế giới bóng đá ngày nay, nơi hình ảnh rất quan trọng?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi thể hiện con người thật, không cố "bán" thứ gì khác. Suy cho cùng, tôi tin rằng ngày nay, trong thế giới đầy sự phô trương và phơi bày trên mạng xã hội, tự nhiên làm chính mình mới là hấp dẫn nhất.

- Trên sân, anh lại biến thành "con thú". Phải chăng có hai phiên bản Julian Alvarez?

- Có lẽ. Trong cuộc sống ngày, tôi luôn điềm đạm, nhưng trên sân thì... Ngay khi đến River, tôi được yêu cầu phải tham gia pressing, thu hồi bóng nhanh và chơi với cường độ cao. Với HLV Marcelo Gallardo ở đội một, cũng vậy. Tôi nghĩ bản năng khát khao chiến đấu luôn tiềm ẩn trong con người mình.

- Sandra Rossi, chuyên gia thần kinh học làm việc với River Plate, kể rằng anh đứng đầu mọi bài kiểm tra bà thực hiện: tốc độ, tầm nhìn ngoại vi... Và khi bị đồng đội vượt qua, anh liền quay lại để đoạt ngôi đầu. Tại sao anh lại ám ảnh đến vậy?

- Sandra là một thiên tài. Đến giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thường trao đổi. Bà giúp tôi trong năm đầu ở đội một River. Tôi dành nhiều thời gian ở bộ phận của bà: luôn tìm thấy những thứ cần cải thiện và thích các bài tập vui nhộn mà bà đặt ra. Tôi thích sự cạnh tranh và không ngừng so tài với đồng đội để tiến bộ.

- Scaloni còn nói anh khiến đối thủ phát điên bởi cường độ pressing của mình. Anh nghĩ sao?

- Có đôi khi tôi cũng nghe ông ấy nói vậy. Tôi từng chơi nhiều vị trí, phát triển đa dạng các phẩm chất. Tôi nghĩ ở góc nhìn của các HLV và đội bóng, việc có cầu thủ thích nghi được nhiều hệ thống là hữu ích. Trước một trận ở World Cup 2022, "Dibu" Martinez từng nói với tôi: "Juli, chú mày là hậu vệ đầu tiên của cả đội đấy, nhớ truyền tinh thần ấy qua pressing". Với tôi, giúp được toàn đội mới là chuyện quan trọng nhất. Bóng đá là 11 người và tôi là lớp phòng ngự đầu tiên.

- Ở tuổi 25, anh đã chinh phục mọi danh hiệu lớn: World Cup, Copa America, Champions League, Ngoại hạng Anh... Danh hiệu nào khiến anh mơ mộng nhất hiện nay?

- Danh hiệu tôi còn thiếu và sắp có là làm cha, bạn gái tôi đã mang thai được 7 tháng rồi! Còn ở góc độ thể thao, tôi vẫn khao khát giành lại những chiếc cúp đã có. Tôi muốn lặp lại, vì cảm xúc khi vô địch, niềm vui được chia sẻ với các đồng đội, là không gì sánh bằng.

- Khi đến Man City ở tuổi 22, lần đầu xa Argentina, điều gì là khó khăn nhất với anh?

- Tôi nghĩ mình đã thích nghi nhanh chóng. Ngay các buổi tập đầu, tôi cống hiến 200%. Trước khi đến, tôi từng nghi ngờ liệu mình có đủ sức không. Cuối cùng, tôi thoải mái ngay khi đến và toàn đội cũng đã hỗ trợ mọi mặt. Trận đầu, tôi vào sân từ ghế dự bị và gỡ hòa trước Liverpool ở Siêu cúp Anh 2022. Nhờ đó mà mọi thứ càng xuôi chèo mát mái hơn.

- Anh đến cùng Haaland hè 2022. Nhiều người nói anh sẽ không có cơ hội được ra sân, nhưng anh dần có nhiều cơ hội. Bí quyết là gì?

- Erling đến từ Dortmund, nơi cậu ấy ghi bàn ầm ầm. Tôi thì từ Argentina, ít được biết đến. Nhưng dần dà, tôi tạo được chỗ đứng. Chúng tôi dành nhiều thời gian trên sân, ghi bàn nhiều. Mùa đầu, tôi là chân sút thứ hai của Man City, với 17 bàn sau 48 trận, cũng là mùa đoạt cú ăn ba. Không tệ phải không, dù không được ra sân nhiều như mong muốn. Mùa sau, tôi có nhiều phút được thi đấu hơn, đôi khi phải lùi sâu nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái.

- Hai mùa ở Man City, anh ghi 36 bàn sau 6.007 phút, tức một bàn mỗi 166 phút. Nếu tính cả kiến tạo, là 109 phút góp dấu giày vào mỗi bàn thắng. Anh có nghĩ mình chưa được công nhận xứng đáng?

- Tôi cảm thấy mình được đánh giá cao và quan trọng là cảm nhận của bản thân, chứ không phải người ngoài đánh giá thế nào. Tôi có kha khá thời gian được thi đấu, dù không phải lúc nào cũng góp mặt ở các trận then chốt. Tôi thường vào sân giữa chừng.

- Có phải vì vậy mà anh quyết định rời đi?

- Đúng vậy. Tôi nhận được lời mời từ nhiều CLB. Tôi chọn Atletico vì cảm thấy có thể giành được vị trí ở đây và có cơ hội chứng minh phiên bản tốt nhất của bản thân, nhờ dư địa mà CLB dành cho tôi.

Alvarez (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023. Ảnh: AFP

- Atletico Madrid là một đội bóng "ngoại đạo". Không phải Real hay Barca, nhưng luôn chiến đấu để lật đổ trật tự. Đó có phải là điều hấp dẫn anh?

- Đúng thế, đó cũng là tinh thần ở Atletico. Đây là một trong số ít CLB đủ điều kiện tham dự Champions League hàng năm trong 13 năm qua. Ở La Liga, họ đối đầu hai gã khổng lồ nhưng luôn có được chỗ đứng vững chắc. CLB đã giành thêm danh hiệu những năm gần đây, gần nhất là La Liga 2021. Atletico đang tiếp tục lớn mạnh, cùng nhau chúng tôi có thể làm nên những kỳ tích.

- Mối quan hệ của anh với Diego Simeone ra sao?

- Chúng tôi cùng chung tầm nhìn về bóng đá: đam mê, làm việc chăm chỉ, cống hiến, khát khao chiến đấu trước hai CLB khổng lồ, không bao giờ bỏ cuộc, luôn tin tưởng. Trên sân, ông ấy tin tưởng và trao cho tôi sự tự do hoàn toàn: một mối quan hệ rất lành mạnh.

- Còn Antoine Griezmann, giờ 34 tuổi và là gạo cội trong đội hình? Anh học được gì từ anh ấy?

- Tôi có mối quan hệ thân thiết với Antoine. Anh ấy là người tuyệt vời, rất hài hước, luôn tích cực hết mình cho tập thể. Dù đã biết Antoine từ trước, tôi vẫn bất ngờ với những phẩm chất của anh. Anh là huyền thoại của đội bóng, với 203 bàn dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời của Atletico. Mỗi ngày, tôi luôn cố gắng học hỏi từ Antoine và các đàn anh khác để tiếp tục tiến bộ.

- Atletico có đủ nội lực để vô địch La Liga hay Champions League mùa này không?

- Giành được những danh hiệu này không phải dễ, vì chỉ một đội đi đến cùng. Tôi nghĩ chúng tôi có khả năng đối đầu trước bất kỳ ai. Mở đầu mùa giải này chưa thật sự hoàn hảo, khi mà hiện tại chúng tôi gặp khó khăn ở các trận sân khách. Chúng tôi cần điều chỉnh lại một số khía cạnh trong lối chơi. Dù sao thì mùa giải vẫn còn dài. Ở Champions League, trước hết bạn phải vượt qua vòng bảng để vào giai đoạn hai, rồi là các trận knock-out sinh tử. Chúng tôi rất mạnh ở thể loại trận đấu mang tính sống mái này. Mùa trước chúng tôi đã thi đấu tốt, nhưng những tháng cuối thì bị loại ở bán kết Cup Nhà Vua trước Barca, về ba ở La Liga và dừng chân ở vòng 16 Champions League trước Real dù đã chơi hay và bị luật khi ấy không công nhận bàn thắng từ quả luân lưu.

- Chúng ta đều biết PSG và Barca đang theo đuổi anh. Anh có nghĩ đến việc chơi cho một trong hai đội này trong tương lai?

- Thành thật mà nói, tôi không biết thông tin này. Tôi chỉ thấy qua những gì được nói trên mạng... Ở Tây Ban Nha, người ta nói nhiều về tôi và Barca. Khi tôi ký hợp đồng với Atletico năm ngoái, có nhiều thông tin liên quan đến PSG. Đúng là đã có trao đổi giữa lãnh đạo PSG và đại diện của tôi, họ bày tỏ sự quan tâm, nhưng cuối cùng mọi chuyện không thành. Còn hiện tại, tôi chỉ tập trung vào Atletico, đến cuối mùa sẽ đánh giá mọi thứ.

- Năm 2023, anh xếp thứ bảy trong danh sách Quả Bóng Vàng, nhưng hai năm qua không lọt top 30. Anh nghĩ sao về sự vắng mặt của mình?

- Tôi bình thản đón nhận thôi. Dĩ nhiên, được vào top 30 cầu thủ hay nhất thế giới và tham dự sự kiện lớn là vinh hạnh và rất vui, vì nghĩa là bạn đang làm tốt công việc của mình. Nếu không được lọt vào danh sách cũng không có gì phải đáng lo cả, tôi chỉ đơn giản là vẫn đang được làm những gì mình yêu thích nhất. Tôi không cần lời khen từ người khác để cảm thấy hạnh phúc. Được chơi bóng đã đủ làm tôi vui rồi.

Địa điểm phỏng vấn: Nhà riêng của Julian Alvarez, một căn biệt thự ở khu dân cư cao cấp Boadilla del Monte. Thời lượng: 1 giờ 15 phút. Trang phục: Quần đen rộng, áo len trắng và giày thể thao đen. Những người khác có mặt: Trợ lý cá nhân và bạn gái Emilia của anh. Cách tiếp đón: Rất thân thiện, một người rất lịch thiệp. Hơi ngại ngùng trong buổi chụp ảnh. Tiêu đề anh muốn chọn: "Danh hiệu tiếp theo của tôi? Làm cha!" Câu hỏi France Football quên hỏi: "Anh có muốn gặp lại và có một trận đấu mãn nhãn với tuyển Pháp ở World Cup 2026 không?" Ba cuộc phỏng vấn anh muốn đọc trên France Football: "Cristian Romero và Enzo Fernandez. Và một đồng đội ở Atletico, Pablo Barrios".

Hoàng Thông (theo France Football)