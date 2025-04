Julia Garner đóng phản diện 'The Fantastic Four'

Julia Garner thủ vai Silver Surfer, nhân vật báo hiệu sự diệt vong của nhân loại trong phim "The Fantastic Four: First Steps".

Trailer 'The Fantastic Four: First Steps' Trailer "The Fantastic Four: First Steps" (Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên), dự kiến công chiếu trong nước ngày 25/7. Nhân vật của Julia Garner xuất hiện từ phút 1:22. Video: Marvel Studios

Trong trailer ra mắt hôm 18/4, Shalla-Bal - được mệnh danh là Silver Surfer - bay trên bầu trời, cảnh báo Trái Đất sắp bị hủy diệt. Nhân vật là sứ giả của thực thể ăn hành tinh Galactus (Ralph Ineson thủ vai). Silver Surfer hiện diện đồng nghĩa với sự tận diệt đang đến gần, trước khi Galactus đến càn quét mọi thứ "hấp thụ". Ở truyện tranh Marvel, Shalla-Bal là người yêu của Norrin Radd - từng góp mặt ở Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007).

Theo giới chuyên môn, trong những tác phẩm trước, Silver Surfer thường do diễn viên nam thủ vai. Việc chọn Shalla-Bal trở thành phản diện là nước đi mới lạ, hứa hẹn nhiều chi tiết thú vị. Đoạn video cho thấy các thí nghiệm của Reed Richards (Pedro Pascal) - trưởng nhóm Bộ tứ siêu đẳng - nhằm kéo dài "ranh giới của không gian" có thể là nguyên nhân khiến Shalla-Bal đột ngột xuất hiện.

Diễn viên Julia Garner. Ảnh: Theo Wargo

Trailer còn kể lại nguồn gốc của các nhân vật chính: Bốn nhà khoa học thực hiện chuyến thám hiểm không gian và vô tình bị nhiễm tia bức xạ vũ trụ. Khi trở về, họ trở thành siêu anh hùng, đồng thời là biểu tượng văn hóa đại chúng, được người dân ngưỡng mộ.

Câu chuyện đặt bối cảnh trong vũ trụ lấy cảm hứng từ thập niên 1960 với phong cách retro-futuristic (pha trộn giữa yếu tố cổ điển và hiện đại, tương lai), khác biệt hoàn toàn so với Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trước đây. Một trong những chi tiết gây bất ngờ là Sue Storm (Vanessa Kirby) đang mang thai, dẫn đến sự ra đời của Franklin Richards, có sức mạnh biến đổi thực tại trong truyện tranh.

Êkíp lồng ghép hàng loạt phân cảnh hành động, như pha bay lượn của Human Torch (Joseph Quinn), cảnh chiến đấu của The Thing (Ebon Moss-Bachrach), khả năng tạo trường lực, tàng hình của Sue Storm hay cơ thể đàn hồi của Reed. Với The Fantastic Four: First Steps, hãng Marvel kỳ vọng mở rộng câu chuyện cho bom tấn tiếp theo như Avengers: Doomsday và Secret Wars.

Poster "The Fantastic Four: First Steps". Ảnh: Marvel Studios

Julia Garner, 31 tuổi, bắt đầu diễn xuất từ năm 2010. Năm 2017, cô gây ấn tượng với vai Ruth Langmore trong loạt phim hình sự Ozark. Tháng 9/2019, cô đoạt danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao Emmy, vượt qua hàng loạt tên tuổi của loạt phim đình đám Game of Thrones như Sophie Turner, Gwendoline Christie, Lena Headey, Maisie Williams. Cuối năm 2019, Garner kết hôn ca sĩ Mark Foster, giọng ca chính của nhóm Foster the People.

Quế Chi (theo Variety)