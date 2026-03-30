Juky San bị chỉ trích khi chụp ảnh áo tắm ở Giếng Tiên

Juky San, 28 tuổi, bị khán giả phản ứng vì diện áo tắm, ngâm mình tại Giếng Tiên - địa điểm có yếu tố văn hóa dân gian ở Gia Lai.

Loạt ảnh do êkíp chụp Juky San trong một chuyến du lịch tại khu vực Eo Gió, thuộc xã Nhơn Lý (Quy Nhơn cũ), nay là phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai. Cô diện áo tắm họa tiết chấm bi, ngâm mình trong Giếng Tiên. Khi ca sĩ đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân, một bộ phận khán giả chỉ trích, cho rằng cô làm ảnh hưởng đến cảnh quan lẫn giá trị văn hóa dân gian của địa phương.

Ngày 30/3, đại diện của ca sĩ Juky San cho biết rà soát, gỡ bỏ các hình ảnh của cô trên các nền tảng số. Không đọc được biển báo nào về các điều không được làm khi đặt chân đến điểm tham quan, vì vậy, cô nghĩ rằng khu vực là bối cảnh thiên nhiên thông thường.

"Tôi xin lỗi vì làm phiền lòng mọi người. Đây là bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà tôi sẽ khắc cốt ghi tâm về việc cần tìm hiểu kỹ về lịch sử, tín ngưỡng địa phương", cô nói.

Hình ảnh Juky San chụp ảnh trong Giếng Tiên vấp phản ứng.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông nói địa phương đang xác minh sự việc. Tuy nhiên, ông Quang cho biết từ trước đến nay địa phương không ra thông báo cấm tắm tại Giếng Tiên, chỉ có một tấm biển giới thiệu về địa danh. "Gần đây sau một trận bão, tấm biển đã bị cuốn trôi", ông Trần Việt Quang nói thêm.

Trước đó, tấm biển đặt ở địa danh này giới thiệu: Tương truyền hàng nghìn năm trước xuất hiện một khe đá với dòng nước ngọt quanh năm. Trong quan niệm dân gian, đây là nước được trời đất ban tặng, do đó, người địa phương đặt tên là Giếng Tiên. "Vì là nước được trời đất ban tặng nên các bô lão cũng tin rằng uống nước giếng tiên sẽ được ban tặng con cái, trẻ em mới sinh tắm nước giếng để được phù hộ, phụ nữ mang thai uống nước để mẹ tròn con vuông. Người đi thuyền cũng lấy nước uống để thuận buồm xuôi gió", lời giới thiệu có đoạn.

Juky San tên thật Trần Thị Dung, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). Nghệ danh của cô lấy cảm hứng từ một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản. Cô được khán giả chú ý tại The Voice Vietnam 2019 với chất giọng trong trẻo. Cô từng gây sốt qua dự án thể hiện các bản nhạc Hoa lời Việt như Phương xa, Tiêu dao tuyệt nhất, MV Phải chăng em đã yêu. Năm 2025, ca sĩ tham gia Em xinh say hi, vào đến chung kết. Đầu năm, Juky San phát hành album đầu tay Đẫm tình đánh dấu chặng đường làm nghề.

Tân Cao - Trần Hóa