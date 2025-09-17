JSol diễn cảnh tình cảm với 'hot girl 16 triệu fan'

Ca sĩ JSol cùng CiiN - hot girl có lượng fan đông đảo - diễn tình tứ kèm vũ đạo sôi động trong MV "Tính lười".

Khi tìm nữ chính cho MV, JSol cho biết lúc đầu mời MaiQuinn nhưng cô bận chuẩn bị cho chung kết Em xinh say hi. Sau đó, anh nghĩ đến CiiN, tin rằng hình tượng trẻ trung của cô phù hợp với tinh thần bài hát.

Cả hai kể câu chuyện tình lãng mạn giữa khung cảnh của thành phố hiện đại. CiiN vào vai thiếu nữ xinh đẹp khiến JSol phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Anh tìm mọi cách tán tỉnh, chinh phục trái tim cô.

Cặp sao thoải mái diễn phân đoạn tình cảm do có sự quen biết trước đó. Với thế mạnh vũ đạo, CiiN không gặp khó khăn khi kết hợp JSol và vũ đoàn hàng chục người. "Tôi tham gia MV với tinh thần hỗ trợ bạn bè, không nhận cát-xê", cô nói.

JSol, CiiN tại buổi giới thiệu MV và giao lưu fan.

Điểm nhấn MV còn là màn rap của Hurrykng - đồng nghiệp thân thiết của JSol. Ca sĩ cho biết lúc đầu lo sợ rapper không đồng ý bởi màu sắc bài hát khá khác biệt so với phong cách Hurrykng theo đuổi. Tuy nhiên, khi nghe demo, Hurrykng lập tức có hứng thú, còn viết thêm một đoạn mới nhằm tăng điểm nhấn.

Êkíp chọn Singapore để quay MV, đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng như Nhà hát Esplanade, East Coast Park ven biển, Anderson Bridge, khu phố Clarke Quay. JSol mời một số vũ công nước ngoài cùng hòa nhịp trong MV, tạo không khí sôi động.

Mini album của JSol có sáu ca khúc gồm Dán mắt, Tính lười, Cuộn len, Không phải em không phải ai, Biết điều, Genie. Theo ca sĩ, sản phẩm đánh dấu sự đột phá của anh sau Anh trai say hi mùa đầu tiên. "Tám năm làm nghề tôi mới có đủ sự tự tin để giới thiệu đến công chúng một dự án lớn, đầu tư cả về thời gian lẫn tiền bạc", ca sĩ nói.

JSol khuấy động sân khấu cùng fan với ca khúc 'Tính lười' JSol khuấy động sân khấu cùng fan với "Tính lười" tại buổi ra mắt dự án, ngày 16/9 ở TP HCM. Video: Tân Cao

Ca sĩ cho biết khi giao lưu fan trên mạng xã hội, thay vì gọi "mọi người ơi", anh hay gõ từ "oe oe", fan cũng đáp lại tương tự. Ngoài ra, cụm từ này còn mang ý nghĩa về sự khởi đầu, giống tiếng khóc của một đứa trẻ khi chào đời.

JSol chọn loài mèo làm cảm hứng cho phần hình ảnh, xuất phát từ sở thích nuôi 12 con mèo và được fan đặt cho biệt danh "Mèo Hồng". Màu sắc dự án hướng đến sự ngọt ngào, trẻ trung.

Ca sĩ Jsol tên thật Nguyễn Thái Sơn 28 tuổi, từng được biết đến qua các ca khúc như Sài Gòn hôm nay mưa (kết hợp Hoàng Duyên), Giá như em nhìn lại. Tại Anh trai say hi, ca sĩ gây chú ý qua nhiều màn trình diễn hút hàng chục triệu view như Love Sand, Ngáo ngơ, Sao hạng A. Jsol hiện có hơn sáu triệu người theo dõi trên TikTok, thường thực hiện video vui nhộn, khoe vũ đạo.

Hot girl CiiN tên thật Bùi Thảo Ly, 28 tuổi, quê Lâm Đồng. Cô nổi tiếng với series nhảy múa, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung gen Z nổi bật hiện nay. CiiN có 16 triệu fan trên TikTok và 12 triệu người theo dõi trên YouTube. Mỗi video cô đăng tải đều hút hàng triệu lượt xem. Năm 2022, cô thi Sàn đấu vũ đạo, vào đến chung kết.

