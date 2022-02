JPMorgan: Giá hợp lý của Bitcoin chỉ 38.000 USD

Mỗi Bitcoin hiện có giá trên 43.000 USD, cao hơn 12% so với giá trị hợp lý mà JPMorgan tính toán.

Các chiến lược gia tại JPMorgan Chase & Co hôm 8/2 ra báo cáo tính toán giá trị hợp lý (fair value) của Bitcoin dựa trên độ biến động so với vàng. Theo đó, với mức biến động gấp 4 lần vàng, giá trị hợp lý của mỗi Bitcoin chỉ vào khoảng 38.000 USD, thấp hơn 12% so với giá hiện tại. Mỗi đồng tiền số phổ biến nhất thế giới hiện giao dịch quanh 43.400 USD.

Biến động giá Bitcoin trong một tháng qua.

Còn nếu mức biến động chỉ gấp 3 lần vàng, giá trị hợp lý của Bitcoin sẽ tăng lên 50.000 USD. "Thách thức lớn nhất với Bitcoin trong tương lai là độ biến động và các chu kỳ bùng nổ - lao dốc khiến nó ít được các tổ chức chấp nhận", các chiến lược gia cho biết trong báo cáo.

Nikolaos Panigirtzoglou – trưởng nhóm phân tích thực hiện báo cáo nói rằng trên lý thuyết, mục tiêu giá dài hạn cho Bitcoin (nếu tổng vốn hóa bằng giá trị vàng được đầu tư) là 150.000 USD, tăng so với 146.000 USD năm ngoái.

Các chiến lược gia cũng cho rằng đợt điều chỉnh giá tháng 1 không giống đợt tháng 5/2021, khi Bitcoin giảm tới 50%. Tuy nhiên, các số liệu trên sàn giao dịch và thị trường hợp đồng tương lai cho thấy "xu hướng giảm kéo dài và đáng ngại hơn" bắt đầu từ tháng 11/2021.

Tháng trước, giá Bitcoin có thời điểm xuống 33.300 USD, thấp nhất 5 tháng. Nguyên nhân là tâm lý ngại rủi ro lan ra khắp thị trường. Một số chuyên gia khi đó đã cảnh báo tiền số này có thể sớm rơi vào vòng xoáy giảm, khi giới chức các nước siết quy định kiểm soát và biến động giá lớn ảnh hưởng đến triển vọng của Bitcoin.

Hà Thu (theo Bloomberg)