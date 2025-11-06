JoyLogistics ra mắt dịch vụ giao và lắp đặt hàng cồng kềnh

JoyLogistics, đơn vị thuộc Jingdong Logistics, triển khai dịch vụ giao và lắp đặt trọn gói hàng cồng kềnh tại Malaysia và Singapore.

Việc giao các sản phẩm gia dụng lớn hoặc nội thất thường phức tạp hơn so với xử lý các gói hàng tiêu chuẩn, bởi nhiều đơn hàng đòi hỏi đưa vào tận nhà hoặc lắp đặt chuyên nghiệp.

Để giải quyết những thách thức này và nâng cao trải nghiệm khách hàng, JD Logistics giới thiệu giải pháp logistics trọn gói một điểm đến, giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình - từ giao hàng tận cửa, lắp đặt đến hoàn thiện tại chỗ – chỉ trong một lần ghé. Dịch vụ cũng hỗ trợ trả và đổi hàng tại chỗ, mang lại trải nghiệm thuận tiện, tin cậy và không lo ngại cho người dùng.

JoyLogistics là đơn vị thuộc Jingdong Logistics - nhà cung cấp dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tích hợp hàng đầu thế giới. Ảnh: Jingdong

Tận dụng mạng lưới logistics toàn cầu, JoyLogistics còn cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) toàn diện, bao gồm vận chuyển xuyên biên giới, lưu kho nội địa, xử lý đơn hàng xuất đi, giao hàng chặng cuối và logistics ngược.

Jingdong Logistics hiện là nhà cung cấp dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tích hợp hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp đang vận hành hơn 3.600 kho hàng, đảm bảo 95% đơn hàng nội địa được giao trong 24 giờ tại Trung Quốc.

Hệ thống logistics toàn cầu của công ty được xây dựng xoay quanh mạng lưới kho bãi, hiện mở rộng đến 9 kho ở khu vực Đông Nam Á, bao phủ Malaysia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Indonesia. Ở các thành phố có kho địa phương, dịch vụ giao hàng trong ngày và ngày kế tiếp đã được triển khai; trong khi hàng xuyên biên giới có thể đến nơi chỉ trong 72 giờ.

Nhân viên JoyLogistics hỗ trợ khách hàng lắp đặt hàng cồng kềnh. Ảnh: Jingdong

Để tiếp tục mở rộng năng lực quốc tế, Jingdong Logistics đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới kho bãi, vận tải hàng không và giao hàng nhanh khắp Đông Nam Á, nhằm mang đến cho doanh nghiệp và người tiêu dùng ASEAN các giải pháp logistics tích hợp, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn.

Như Ý (Theo Jingdong Corporate)