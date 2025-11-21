Jotun Studio mở rộng mô hình trải nghiệm cửa hàng sơn cao cấp

Jotun phát triển Jotun Studio, mô hình cửa hàng sơn trang trí cao cấp, mang đến không gian trải nghiệm thẩm mỹ mới, hệ thống đã phủ sóng hơn 200 điểm trên cả nước.

Jotun Studio là nơi màu sắc và chất liệu được thể hiện trong không gian hiện đại, tinh tế. Tại đây, khách hàng vừa được chọn sản phẩm sơn, vừa được trải nghiệm hành trình khám phá về thẩm mỹ và phong cách sống, khi mỗi lựa chọn đều góp phần định hình dấu ấn riêng cho ngôi nhà.

Sau gần một năm triển khai tại Việt Nam, mô hình Jotun Studio đã nhanh chóng mở rộng trên toàn quốc. Hơn 200 cửa hàng sơn truyền thống được nâng cấp thành không gian trưng bày hiện đại, đánh dấu bước tiến trong chiến lược bán lẻ sơn trang trí của Jotun tại Việt Nam

Không gian mua sắm tinh tế, hiện đại tại Jotun Studio. Ảnh: Jotun

Khi bước vào Jotun Studio, khách hàng dễ dàng cảm nhận sự khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của các cửa hàng sơn thông thường. Không gian được thiết kế tinh gọn, kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và màu sắc, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu. Các khu vực trưng bày được bố trí theo từng nhóm sản phẩm, giúp khách hàng thuận tiện quan sát và lựa chọn màu sắc phù hợp cho tổ ấm.

Cửa hàng giới thiệu thế giới màu sắc đa dạng, bao gồm dòng sơn nội thất và ngoại thất, được sắp xếp trực quan và sinh động. Những gợi ý phối màu được thiết kế bài bản, giúp người mua dễ dàng hình dung sự kết hợp trong không gian thật, từ đó tìm được giải pháp phù hợp với gu thẩm mỹ riêng. Bên cạnh đó, các vách trải nghiệm bề mặt kích thước lớn cho phép khách hàng cảm nhận rõ chất liệu, độ bóng và độ mờ của sơn, mang đến trải nghiệm trực quan và chân thực hơn.

Khách hàng trải nghiệm bảng màu nội thất và ngoại thất tại Jotun Studio. Ảnh: Jotun

Điểm khác biệt của Jotun Studio còn nằm ở đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, am hiểu sản phẩm. Họ hỗ trợ khách hàng tìm ra giải pháp phù hợp về màu sắc, kỹ thuật thi công và phương án phối hợp, giúp việc lựa chọn sơn trở nên đơn giản, hiệu quả và có tính ứng dụng cao.

Jotun Studio đã hoàn tất nâng cấp cửa hàng thứ 200 tại tầng B1- B2, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội, tính đến tháng 11. Với hệ thống phân bố rộng khắp, người tiêu dùng tại nhiều tỉnh thành có thể dễ dàng tiếp cận mô hình này và trực tiếp trải nghiệm các dòng sản phẩm của Jotun.

Nhân viên Jotun Studio tư vấn về sản phẩm sơn và màu sắc cho khách hàng. Ảnh: Jotun

Ông Huỳnh Trần Nam, Giám đốc Tiếp thị Jotun Việt Nam, cho biết trong hai năm tới, đơn vị dự kiến tiếp tục nâng cấp hơn 1.000 cửa hàng truyền thống trên toàn quốc thành Jotun Studio. Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình kiến tạo không gian sống bền vững và thẩm mỹ.

Cửa hàng Jotun Studio thứ 200 tại TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội. Ảnh: Jotun

Jotun Studio được xem là bước phát triển trong lĩnh vực bán lẻ sơn trang trí, khi tạo ra trung tâm trải nghiệm tương tác trực tiếp giữa khách hàng và sản phẩm. "Việc mở rộng hệ thống cửa hàng giúp thương hiệu củng cố vị thế trên thị trường, đồng thời thể hiện định hướng không ngừng cải tiến chất lượng và dịch vụ, biến việc chọn sơn thành trải nghiệm mang tính cảm xúc và sáng tạo", ông Nam nói.

Hoàng Đan