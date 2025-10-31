Jotun ra mắt bộ sưu tập màu sơn nội thất 2026

Jotun giới thiệu bộ sưu tập "Chốn nuôi dưỡng tâm hồn", gồm 24 gam màu chia ba chủ đề, giúp người dùng biến không gian sống thành nơi thư giãn, hài hòa và thẩm mỹ.

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới được tổ chức ngày diễn ra ngày 17/10, quy tụ đông đảo kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và đối tác. Không gian sự kiện được chia thành ba khu vực, thể hiện ba chủ đề màu sắc chủ đạo, giúp khách mời trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp và năng lượng mà từng gam màu mang lại.

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập màu sơn nội thất mới. Ảnh: Jotun

Mỗi khu vực triển lãm là không gian nghệ thuật riêng, nơi khách mời có thể chạm, cảm và hòa mình vào thế giới sắc màu, qua đó khám phá những ý tưởng mới cho hành trình kiến tạo tổ ấm. Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi nhà ngày càng trở thành không gian để mỗi người tìm kiếm sự cân bằng và tái tạo năng lượng. Nắm bắt xu hướng này, bộ sưu tập mới của Jotun được lấy cảm hứng từ những gam màu thanh bình, gợi mở nhiều ý tưởng giúp biến không gian sống thành nơi thư giãn và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo.

Sau giai đoạn nhiều biến động, người Việt ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng không gian sống và tác động của nó đến sức khỏe tinh thần. Ngôi nhà không chỉ còn là nơi để ở, mà trở thành không gian giúp con người nghỉ ngơi, cân bằng và tái tạo năng lượng sau những áp lực hàng ngày. Xu hướng này, được gọi là "Wellness at Home" (Sức khỏe tại gia), đang ảnh hưởng mạnh đến thiết kế nội thất trên thế giới và tại Việt Nam.

Đơn vị dùng màu sơn trong bộ sưu tập mới tại không gian mô phỏng của sự kiện. Ảnh: Jotun

Theo các chuyên gia thiết kế, nhiều xu hướng nghệ thuật như "Biophilic Design" (Thiết kế ưa sinh học) - đưa yếu tố thiên nhiên vào không gian sống, hay "Quiet Luxury" (Sang trọng tinh tế) - đề cao sự tối giản và cảm xúc hơn là phô trương, đều cho thấy nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng của con người hiện đại. Mọi người ngày càng hướng đến những gam màu giúp thư giãn tinh thần, vật liệu gần gũi và không gian thể hiện được cá tính riêng.

Đáp lại xu hướng này, bộ sưu tập màu sơn nội thất "Chốn nuôi dưỡng tâm hồn" của Jotun như công cụ sáng tạo cho không gian sống. Bộ sưu tập gồm 24 gam màu được tuyển chọn kỹ lưỡng, chia thành ba chủ đề với ba bầu không khí khác nhau, mang đến gợi ý giúp người dùng tạo nên tổ ấm vừa cân bằng cảm xúc vừa thể hiện phong cách riêng.

Chủ đề "Dòng chảy thời gian" mang đậm nét cổ điển và chiều sâu cảm xúc, thể hiện qua các gam màu đỏ trầm, xanh lá và be. Thay vì tạo sự tương phản rõ rệt, bảng màu hướng đến cảm giác ấm áp, sang trọng và cân bằng. Khi kết hợp cùng bề mặt sơn mờ, không gian trở nên tinh tế hơn, gợi lại vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian nhưng vẫn giữ tinh thần hiện đại, thời thượng.

Sự kiện ra mắt hút đông đảo khách tham dự. Ảnh: Jotun

Lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc tĩnh lặng trong cuộc sống, bảng màu sơn của chủ đề "Nghệ thuật của sự tĩnh lặng" mang đến cảm giác thư thái và nhẹ nhàng với các tông be vàng, xanh đá và trung tính ấm áp. Bảng màu này hướng đến vẻ đẹp giản dị, tinh tế, giúp không gian trở thành nơi tìm lại sự bình yên, phù hợp với phong cách "Quiet Luxury" đang được ưa chuộng.

Trong khi đó chủ đề "Sống vui mỗi ngày" có bảng màu tươi sáng, mang hơi thở thiên nhiên, kết hợp sắc xanh lá tươi mát, hồng phấn dịu và nâu đất ấm. Chủ đề này là lựa chọn phù hợp với xu hướng "Biophilic Design", giúp mang năng lượng tích cực vào không gian sống, tạo cảm giác kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong căn hộ 60 m2 của gia đình trẻ tại TP HCM, nhóm kiến trúc sư đã áp dụng gam xanh lá chủ đạo kết hợp nội thất gỗ tông đất, mang lại cảm giác rộng thoáng và tràn đầy sức sống. Không gian đáp ứng công năng sinh hoạt, trở thành nơi cả gia đình gắn kết và tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu dòng sơn "Majestic Đẹp Nguyên Bản". Ảnh: Jotun

Sự ra mắt của bộ sưu tập nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới kiến trúc sư. Tại sự kiện ra mắt, một chuyên gia thiết kế công trình nhà ở cao cấp tại TP HCM cho biết, ông ấn tượng với tính ứng dụng và chiều sâu của "Chốn nuôi dưỡng tâm hồn". Theo ông, bộ sưu tập bắt nhịp xu hướng toàn cầu, thể hiện sự thấu hiểu tâm lý người Việt. "Jotun không đơn thuần giới thiệu màu sơn mới mà đang mang đến giải pháp giúp cân bằng giữa công năng và cảm xúc trong không gian sống hiện đại", chuyên gia nói.

Theo Jotun, một trong những khó khăn phổ biến khi chọn sơn là màu sắc thực tế thường khác với bảng màu mẫu. Để khắc phục điều này, đơn vị phát triển bộ sưu tập sản phẩm mới trên nền tảng sơn nội thất cao cấp siêu mờ "Majestic Đẹp Nguyên Bản" ứng dụng "công nghệ màu đích thực", giúp tái hiện chính xác từng sắc độ. Nhờ đó, gia chủ và nhà thiết kế có thể hiện thực hóa đúng ý tưởng màu sắc ban đầu.

Bên cạnh đó, bề mặt siêu mờ không phản quang giúp màu sắc luôn đồng nhất, tạo chiều sâu và cảm giác mềm mại từ mọi góc nhìn. Khả năng chống trầy xước, chống vệt bóng và dễ lau chùi giúp sơn "Majestic Đẹp Nguyên Bản" vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

"Bộ sưu tập màu sơn nội thất 2026, mang đến bảng màu đa dạng, truyền cảm hứng để mỗi người sáng tạo không gian sống thể hiện cảm xúc và giá trị riêng", đại diện nói.

Hoàng Đan