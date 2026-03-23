Joseph Joseph mở rộng hợp tác logistics với XPO

AnhNhà sản xuất đồ gia dụng Joseph Joseph mở rộng quan hệ hợp tác logistics với XPO Logistics nhằm tăng cường quản lý mạng lưới vận tải và phân phối quốc tế.

Theo thỏa thuận mở rộng, XPO Logistics sẽ bổ sung dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, đồng thời quản lý các lô hàng từ Trung Quốc về trung tâm phân phối của Joseph Joseph tại Rugby, Vương quốc Anh.

Hai bên bắt đầu hợp tác từ tháng 8/2025 nhằm mở rộng năng lực logistics, phục vụ các kênh phân phối như bán lẻ, thương mại điện tử và giao hàng trực tiếp.

Việc tích hợp vận tải quốc tế vào hệ thống hiện tại giúp doanh nghiệp hợp nhất các khâu từ nhập hàng, vận chuyển đến phân phối dưới một đầu mối, qua đó đơn giản hóa vận hành, tăng khả năng giám sát và cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng.

XPO Logistics, doanh nghiệp cung cấp giải pháp vận tải và chuỗi cung ứng toàn cầu, đang mở rộng hợp tác với các đối tác nhằm tối ưu mạng lưới logistics.

Một điểm đáng chú ý là nền tảng công nghệ chuỗi cung ứng của XPO Logistics, cho phép theo dõi toàn bộ hành trình hàng hóa theo thời gian thực, từ điểm xuất phát đến giao hàng cuối cùng. Hệ thống cung cấp thông tin về đơn hàng, vận đơn, tình trạng container, cũng như các mốc quan trọng như thông quan và thời gian đến.

Bên cạnh đó, XPO Logistics ứng dụng tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giao nhận nhằm hỗ trợ xử lý chứng từ và thông quan nhanh hơn. Hệ thống có thể kiểm tra dữ liệu, phát hiện sai lệch và chuẩn bị hồ sơ trước khi hàng đến, giúp giảm thời gian chờ tại cửa khẩu và hạn chế rủi ro tuân thủ.

Ông Christophe Verot, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao nhận tại châu Âu của XPO Logistics, cho biết nền tảng số của công ty không chỉ cung cấp khả năng theo dõi mà còn giúp khách hàng kiểm soát toàn bộ quy trình logistics và đảm bảo yêu cầu vận hành, tuân thủ.

Ông Sacha Vaughan, Giám đốc chuỗi cung ứng của Joseph Joseph, cho biết doanh nghiệp đã đạt nhiều tiến triển tích cực sau 6 tháng hợp tác và việc mở rộng sang vận tải quốc tế là bước đi hợp lý để hỗ trợ tăng trưởng.

Việc tích hợp vận tải toàn cầu vào hệ thống hiện tại được kỳ vọng giúp Joseph Joseph nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn cung ổn định khi doanh nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và thị trường.

Gia Hân (Theo TLI)