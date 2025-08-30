Joseph Joseph bắt tay XPO Logistics quản lý hậu cần tại Anh

AnhThương hiệu đồ gia dụng lựa chọn XPO làm đối tác dài hạn, phụ trách quản lý kho bãi, hoàn tất đơn hàng và phân phối từ trung tâm logistics tại Rugby, Northamptonshire.

Theo thỏa thuận, XPO sẽ vận hành toàn bộ dịch vụ hậu cần đa kênh cho Joseph Joseph, bao gồm lưu kho, xử lý trước bán lẻ và phân phối. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Joseph Joseph bước vào giai đoạn mới trong chiến lược logistics, mở rộng hoạt động tại thị trường Anh và quốc tế, qua cả kênh bán trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C), doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử.

Ông Sacha Vaughan, Giám đốc chuỗi cung ứng của Joseph Joseph, cho biết việc chuyển đổi sang trung tâm của XPO tại Rugby diễn ra suôn sẻ, mang lại sự linh hoạt và khả năng theo dõi theo thời gian thực mà doanh nghiệp này cần. "Khách hàng không hề bị gián đoạn dịch vụ, đó là điều một giải pháp logistics hiệu quả phải đảm bảo", ông nói.

Bên trong nhà kho của Joseph Joseph. Ảnh: Joseph Joseph

Ông Dan Myers, Giám đốc điều hành XPO Logistics tại Anh và Ireland, chia sẻ: Joseph Joseph là thương hiệu được công nhận toàn cầu, xây dựng thành công trên nền tảng đổi mới, chất lượng và tập trung vào khách hàng. Sự tương đồng trong giá trị khiến quan hệ hợp tác này trở nên tự nhiên. "Cùng nhau, chúng tôi phát triển một nền tảng hoàn tất đơn hàng mạnh mẽ, liền mạch trên mọi kênh, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng lâu dài", ông nói.

Hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp Joseph Joseph tăng cường năng lực hậu cần, đảm bảo tính linh hoạt trong vận hành và duy trì trải nghiệm khách hàng ổn định trong bối cảnh công ty tiếp tục mở rộng quy mô trên thị trường toàn cầu.

Joseph Joseph được thành lập năm 2003 tại London, nổi tiếng với các thiết kế nhà bếp sáng tạo và tiện ích. Thương hiệu hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, với sản phẩm được phân phối rộng rãi qua hệ thống bán lẻ, thương mại điện tử và kênh trực tiếp.

Trong khi đó, XPO Logistics là một trong những tập đoàn logistics hàng đầu thế giới, hoạt động tại 34 quốc gia với hơn 700 cơ sở. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng toàn diện, từ quản lý kho bãi, vận tải đường dài, giao hàng chặng cuối đến giải pháp số hóa cho logistics.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)